Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни Катюша 🔊 Воспроизвести



Посол Украины в Турции Андрей Сибиха назвал исполнение в курортном городе Аланья песни "Катюша" во время передвижного концерта, приуроченного ко Дню Победы, неуважением к украинцам, сообщает



Саму акцию он назвал провокационной.



"Неужели украинский турист больше не желанный в прекрасной Алании?" — написал он в Twitter.



Он добавил, что участники акции нарушали требования карантина.



Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России нет права отмечать День Победы.



Посвященный 75-летию Победы передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой прошел в Аланье 9 мая. Как ранее сообщила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, власти города поддержали идею о проведении этой акции. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес. Посол Украины в Турции Андрей Сибиха назвал исполнение в курортном городе Аланья песни "Катюша" во время передвижного концерта, приуроченного ко Дню Победы, неуважением к украинцам, сообщает РИА Новости Саму акцию он назвал провокационной."Неужели украинский турист больше не желанный в прекрасной Алании?" — написал он в Twitter.Он добавил, что участники акции нарушали требования карантина.Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что у России нет права отмечать День Победы.Посвященный 75-летию Победы передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой прошел в Аланье 9 мая. Как ранее сообщила РИА Новости глава местной ассоциации русской культуры Екатерина Гюндюз, власти города поддержали идею о проведении этой акции. По улицам города в течение пяти часов ездил автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес. РИА Новости Категории: экономика, общество, история Ключевые слова: 9 мая, Турция, туристы, украинцы География: Украина — статья прочитана 174 раза Комментарии