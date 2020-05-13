Аналитик жестко о власовцах: «Предатели СССР, немцев и пражан!» Parlamentní listy, Чехия 🔊 Воспроизвести © public domain



Аналитик Мартин Коллер предлагает свой взгляд на исторические события конца Второй мировой войны, интерпретируемые сегодня по-разному. Он опровергает всю ту ложь, которая вышла в последнее время в чешских СМИ, в частности о похороненных на Ольшанском кладбище солдатах Красной Армии, которые якобы умерли от водки, о роли власовцев в освобождении Праги.



Внимание аналитика Мартина Коллера привлекли слова мэра Пльзеня Мартина Баксы, сказанные им на торжестве в честь 75-й годовщины освобождения города от нацистов. Мэр заявил, что сегодня уже осталась в прошлом гегемония коммунистов, когда нельзя было говорить об освобождении Пльзеня американскими силами. Коллер предлагает свой взгляд на те исторические события конца Второй мировой войны, которые сегодня интерпретируются по-разному. Речь и о завершении войны в Пльзене, и о роли власовцев в освобождении Праги. Внимание аналитика Мартина Коллера привлекли слова мэра Пльзеня Мартина Баксы, сказанные им на торжестве в честь 75-й годовщины освобождения города от нацистов. Мэр заявил, что сегодня уже осталась в прошлом гегемония коммунистов, когда нельзя было говорить об освобождении Пльзеня американскими силами. Коллер предлагает свой взгляд на те исторические события конца Второй мировой войны, которые сегодня интерпретируются по-разному. Речь и о завершении войны в Пльзене, и о роли власовцев в освобождении Праги.



Я не буду характеризовать господина Баксу лично и рассказывать, что слышал о нем от многих жителей Пльзеня. Также я не буду снова говорить о совершенно бесполезной с военной точки зрения бомбардировке завода «Шкода» в конце войны, а также о том, что некоторые американские офицеры буквально пособничали немцам даже после освобождения, уничтожали запасы, необходимые нашей стране, и помогли избежать наказания некоторым военным преступникам, прежде всего солдатам СС. Все это, несомненно, радует бесконечно мудрого и морально зрелого старосту района Ржепорые, представителя партии ODS («Гражданско-демократическая партия» — прим. перев.). Когда ее возглавлял Вацлав Клаус, нечто подобное там и представить было невозможно.



О Пльзене без политической корректности



Мои предки родом из Пльзеня, Пршештице, Волдухи, Мешно и других городов и деревень в области Пльзеня и Рокицаны. Одна бабушка держала магазин в Пльзене, а другая — в Рокицаны. Отец работал переводчиком для американских и русских войск на их стыке, а дядя оставил мне настоящую американскую каску, дивизионные нашивки, офицерскую кокарду и до сих пор не открытую банку американского солдатского кофе. В филиале Военно-исторического института я участвовал в подготовке к первому Празднованию освобождения, и по моему предложению туда доставили первый американский бронетранспортер M3 Scout того времени. В тех краях у меня много знакомых и друзей. На Празднование освобождения я езжу почти каждый год. Военной историей я увлекаюсь с 12 лет. Поэтому я могу сказать, что заявления господина Баксы, а также другая информация на сайте «Сезнам» — это целенаправленная пропаганда.



В 1948 — 1988 годах праздновать освобождение юго-западной части Чехословакии американской армией нельзя было официально, поскольку наша страна, будучи союзником СССР, балансировала на грани войны с США и Германией. Хуже всего дурили в 50-е. Поэтому, к сожалению, тогда устранили все видимые напоминания об американской армии, которых, кстати, было не так много. Из учебников начальной и средней школы исчезли факты, которые заменили пропагандой, что было, разумеется, глупо и бессмысленно. Сегодня в противоположном лагере занимаются тем же самым при поддержке большинства политиков и СМИ. На металлургическом заводе переплавили немецкую трофейную пушку, которую поселку Дышина подарил в качестве памятника генерал Хармон. Вместо нее там стоит памятник генералу Паттону, командующему 3-й американской армией. Однако никто не запрещал говорить об американцах, и это не регулировалось никаким соответствующим законом. Подтверждение тому песенка уже ушедшего от нас Гонзы Вычитала, который, конечно, не был коммунистическим агитатором. Он пел об отце, который отчитал учительницу за то, что в школе она рассказывает ученикам, что Пльзень освободила только Красная армия. В песне ничего не говорится о том, что отца за это постигло какое-то наказание. Больше всего атмосферу в Юго-Западной Чехии портили слишком деятельные и угодливые дураки, которых мы сегодня назвали бы активистами и могли бы найти в некоторых политических некоммерческих организациях. Но скрыть роль американцев было невозможно. Кроме того, глупая режимная антиамериканская пропаганда по сути постоянно напоминала о ней. Однако нельзя не сказать, что пропаганда велась в обстановке холодной войны, обмена ложью и идеологической пропаганды, которую, на удивление, продолжают по сей день с удивительной прытью и глупостью и делают это, прежде всего, в интересах колониальной Германии. Когда-то умалчивали об американцах, а сегодня оскорбляют русских. Когда перестали глушить радиовещание согласно Хельсинскому акту, об истории также стала рассказывать американская «Свободная Европа».



Что касается осведомленности об американской армии и запретов на ее упоминание, то я могу начать с собственной семьи и знакомых. У друга, сотрудника службы Военной безопасности были два харлея (один цвета хаки, а другой «звездно-полосатый»), на которых он повсюду ездил без проблем еще до 1989 года. Он был не один такой. Были еще поклонники джипов, которые спасли автомобили, выкупив их после списания у некоторых организаций или в пунктах приема металлолома, а потом на них разъезжали. Режиму они не нравились, и он читал им политические нравоучения, но никакого террора за исторические факты мая — июня 1945 года не было, если не нарушались действующие законы. У бродяг часто встречались элементы американской экипировки, прежде всего известные армейские рюкзаки. В Пльзене почти у всех хранилось что-нибудь из американского снаряжения. Но все это было, так сказать, в народе.



Однако я могу вспомнить две официальные публикации (найдутся и другие), в которых говорится, что Западную Чехию освободили американские войска. В брошюре «Пакты, страны, армии», которую опубликовало Главное политическое управление Чехословацкой народной армии в 1966 году, полно пропаганды против НАТО, но роль американских войск в освобождении Чехословакии там не замалчивается. Также там упомянуты павшие у нас солдаты армии Румынии, о которых давно забыли. Есть еще официальная «Военная история Чехословакии» в пяти томах, написанная во второй половине 80-х. Там об армии США тоже сказано. Кроме того, там, на удивление, корректно описано все западное сопротивление. С тех пор его историю, прежде всего историю Чехословацкой независимой бронированной бригады на западе, специально никто научно не излагал. Обе публикации были в свободной продаже.



Паттона в Пльзене не было



На сервере «Сезнам» я прочитал еще одну небылицу о том, что Пльзень освободил Паттон на своем джипе. Паттона в Пльзене не было шестого мая 1945 года, когда в предместье Пльзеня вошла 97-я пешая дивизия. Не было его там и седьмого мая, когда в Пльзень вошла 16-я бронированная дивизия, несмотря на ее статус. Не бывал Паттон и на пивоваренном заводе, который с седьмого мая временно занимал 38-й полк 2-й пешей дивизии. В то время немцы уже ушли из Пльзеня: они бежали на запад, и в городе остались только несколько фанатиков. Официально Паттон посетил Пльзень только в июле по пути в Прагу, куда он ехал за орденом Белого льва. А вообще он в качестве оккупационного губернатора Баварии находился в Бад Тольце и летал на своей «Дакоте» в аэропорт Пльзеня. Там он пересаживался на легкий самолет Piper, на котором с инспекцией облетал подчиненные ему подразделения, но в город не заезжал. Юго-Западную Чехию занял 5-й корпус генерала Ходжеса и 12-й корпус генерала Ирвина. В июле 5-й корпус вывели из Европы, а затем 12-й корпус сменился 20-м оккупационным (!) корпусом (Красная армия у нас не связывала себя с оккупацией), который покинул нашу страну в ноябре 1945 года.



Кто был союзником, а кто нет



А теперь давайте все это сравним с нынешней глупой и лживой антироссийской пропагандой, разрушением памятников и прославлением нацистов Коларжем, Новотным и не только ими явно по немецкому заказу. Уже давно нам внушают, что Красная армия не освобождала Прагу и большую часть Чехословакии, что немцы с их антиславянским расизмом, Гейдрихом, убийствами мирных жителей, сожжением деревень, концлагерями, трудовыми лагерями и холокостом были, в общем-то, неплохими ребятами, которые любили чешский народ и боролись с коммунизмом и жидобольшевизмом. Поэтому чешские коллаборационисты были чуть заплутавшими патриотами, которые тем не менее встали на правильную, немецкую, сторону. Прибавьте к этому еще снос памятника вопреки международному соглашению, против которого социалистический министр иностранных дел Петршичек даже не возразил.



Следует напомнить, что нашими союзниками во время Второй мировой войны были многие страны и, в первую очередь, Польша, Франция (после капитуляции только «Свободная Франция»), Великобритания, США, СССР, Китай, британский доминион Австралия, Канада, Новая Зеландия, Югославия, Норвегия, Греция, Бельгия, а с 1944 года — Италия и Румыния и ряд неевропейских стран. Нашими союзниками также были партизаны в Польше, Югославии, Греции, Италии, Франции, Норвегии и Бельгии, а также испанские демократы и члены «Интербригад», немцы-антифашисты (прежде всего коммунисты), хотя их было и немного (как в отечественном, так и зарубежном сопротивлении), а также еврейские подпольщики и бойцы еврейских отрядов в войсках союзников, у которых тогда еще не было официально признанной родины.



Зато нашими союзниками и друзьями не были русские, украинские, белорусские, литовские, латышские, эстонские, разные мусульманские, хорватские, албанские, косовские и другие убийцы и преступники в форме немецких СС и так называемые бандеровцы. Последними защитниками бункера Гитлера были французские, бельгийские и голландские нацисты из дивизии СС «Шарлемань». Тут стоит задаться вопросом, не является ли прославление нацистов пропагандой нацизма и фашизма, а значит, уголовным преступлением? На Нюрнбергском процессе СС признали преступной нацистской организацией. Что об этом думает социалист министр внутренних дел Гамачек? Ему было бы явно трудно преследовать за пропаганду нацизма и при этом выслуживаться перед немцами. И он не один такой.



Немецкую пропаганду на сервере «Сезнам» также подкрепляет коллекция фотографий, на которых жители района Ржепорые с восторгом встречают власовцев. Ее предоставил (кто ж еще) бывший университетский комсомолец Жачек, который впоследствии возглавил Институт исследований тоталитарных режимов и стал членом партии ТОР 09. Эти фотографии должны продемонстрировать, какая любовь царила между преступниками и предателями в формах СС и вермахта и мирными жителями так называемого протектората. Нечего удивляться, что население Ржепорые «добровольно» отдало продукты, воду и гражданскую одежду. Жители чешских и не только чешских сел не раз сталкивались с бойцами СС и других немецких вооруженных сил. Достаточно только вспомнить Лидице, Лежаки, Плоштину, Прлов и другие села. Что не отдавали добровольно, то отбирали силой, и хозяину оставалось только радоваться, что выжил. В Лидице, как известно, не только убили всех жителей, но и разворовали все что можно. Так что картина, запечатленная на фотографиях Жачека, скорее отражает попытку жителей Ржепорые выжить (практически в конце войны), отдать бандитам с улыбкой, что им надо, и молиться, чтобы те по добру ушли. Новотный, наверное, мог бы продолжить ставить памятники русским и другим, согласно немецкой идеологии, расово низшим, но правильно ориентированным эсэсовцам в Лидице, Терезине и Освенциме. Сотрудница аппарата правительства ЧР Чигалова, а также другие чиновники, такие как Герман, туда могли бы возлагать венки с надписью: «Любимым героям СС за борьбу с советскими освободителями от чиновников колониального управления губернатора Бабиша и правительства немецкого Европейского Союза в Чехии». Нет сомнений, что их поддержали бы некоторые сотрудники Министерства иностранных дел.



30 процентов пьяниц к ста



Вышла еще одна статья, написанная фотографом русского происхождения Вовой Поморцеффом, который работает на немецкое (!) агентство Focus. Он пишет, что треть потерь среди солдат Красной армии в Праге — результат алкогольного отправления. Подобное случалось во время войн повсюду и во всех армиях. Кстати, у немцев было достаточно времени, чтобы подготовить ловушки из метилового или этилового спирта. Проблема в том, что большинство остальных красноармейцев либо погибли в Праге от заболеваний, приобретенных на войне, либо пали в бою. Хотя мэр Праги Гржиб утверждает, что Красная армия не освобождала Прагу, а просто вошла в освобожденный город, то есть не воевала. Наверное, Прагу освободили уже отсутствующие власовцы или повстанцы на баррикадах, которым из-за договоренностей их руководителей с немцами пришлось остановить бои и отпустить бегущую немецкую армию, включая преступное пражское Гестапо в полном составе. То, что гестаповцам дали свободно уйти, — это одна из грязных тайн мая 1945 года. Наверное, некоторые подпольщики и не такое рассказали бы. Но факт в том, что девятого мая в Праге еще шли бои. Причем умирали и советские солдаты тоже, так как некоторые отряды СС отказывались признавать капитуляцию, подписанную восьмого мая, и продолжали, отступая, убивать. В Праге также находилось много немецких пленных, которые не сами сдались в плен. Тут для сравнения я бы хотел рассказать, что при освобождении Пльзеня американская армия потеряла одного солдата, который упал в реку Радбузу после обильных алкогольных возлияний и утонул. Выходит, счет составляет 30 процентов погибших пьяных русских к ста процентам американских.



За что воевали власовцы, и за что воюют Коларж и Новотный



В наших пронемецких СМИ, разумеется, молчат о том, что РОА, так называемые власовцы, сражались в Праге с немецкой армией не потому, что стремились помочь каким-то там чешским повстанцам (откуда у банды убийц и предателей возьмется интерес к ним?). Нет, власовцы боролись за дороги и мосты, ведущие в зону, занятую американской армией. Никакого другого логичного объяснения их остановке в Праге нет. Немцы мешали им бежать на запад, потому что хотели, чтобы власовцы, раз они были частью вооруженных сил Третьего рейха, помогли им в боях. Отсюда горячее желание власовцев вступить в переговоры с чешскими повстанцами и таким образом обеспечить себе защиту от Красной армии, ведь пока им некуда было бежать, они могли попасть в плен уже в Праге. Власовцы вошли в город ночью. На следующий день в некоторых частях города они перестреливались с немцами, а уже к вечеру ушли на запад, бросив пражан на произвол немцев. Предатели Советского Союза, предатели немцев и предатели пражан.



Для некоторых прислужников немецких евромарксистов и реваншистов они являют собой прямо-таки образец. Рыбак рыбака, как говорится, видит издалека. И такие найдутся и в Европейском парламенте, и в Праге, и в Ржепорые. А еще говорят, что с 1990 года в нашей стране не правят члены семей, которые сотрудничали с нацистами. Власовцы — это только немецкая легенда, которая должна преуменьшить вклад Красной армии в освобождение Праги, выставить ее вражеской силой, а некоторых эсэсовцев (власовцев) превратить в борцов с нацизмом и коммунизмом и друзей чешского народа. К возрождению этой легенды приложил руку образцовый слуга немецких интересов, бывший глава Института исследований тоталитарных режимов Жачек, который впоследствии стал консультантом фашизирующей партии Порошенко на Украине.



После власовцев уже и других эсэсовцев стали постепенно причислять к борцам с коммунизмом. И в итоге чешские предатели и коллаборационисты в глазах молодого поколения, воспитанного немецкой неомарксистской пропагандой и социалистическим инклюзивным образованием, превратятся в хороших парней и патриотов. Полным ходом на фоне закрепления колониального статуса Чехии идет очеловечивание предателя Моравеца, фашиста Гайды, оправдание Гахи, а с ним и других предателей и коллаборационистов.



Лично я придерживаюсь того мнения, что мы должны уважать всех, кто освобождал нашу страну, и с почтением относиться к их памяти. К сожалению, с 1989 года мы слышим речи о нравственности от тех, кто понятия не имеет, что такое нравственность, и кто забыл что такое порядочность уже много лет назад.



Автор: Мартин Коллер (Martin Koller) для Parlamentní listy, Чехия, перевод Утром пятого мая я, как всегда, сел работать за компьютер и включил «Кантри радио». Меня поразили слова мэра Пльзеня Баксы, по словам которого, с 1948 по 1990 год нельзя было говорить об освобождении Пльзеня и Юго-Западной Чехии американской армией. Только в 1990 году якобы стало возможно открыто говорить об участии американских войск в освобождении республики, поэтому и проводится Празднование освобождения. По крайней мере так сказал господин мэр. Выходит, это Празднование свободы слова. Насколько я помню, до Бархатной революции в Чехословакии выходила газета, которая называлась «Свободное слово». Наблюдая за современной «свободой» слова с ее автоцензурой в большинстве СМИ, начиная с «Чешского телевидения», куда патриоту хода нет и где правду в лучшем случае загоняют в угол, я не могу избавиться от ощущения, что господину Баксе следует посетить окулиста, отоларинголога, а может, и психолога. Многим из нас (если судить по результатам выборов) стоило бы проводить ежегодно и круглогодично Празднование лжи, лицемерия, пропаганды, автоцензуры в СМИ, борьбы с патриотизмом и победы немецкой истории. Этакая свобода слова и победа правды и любви в понимании немецкого Европейского Союза.Я не буду характеризовать господина Баксу лично и рассказывать, что слышал о нем от многих жителей Пльзеня. Также я не буду снова говорить о совершенно бесполезной с военной точки зрения бомбардировке завода «Шкода» в конце войны, а также о том, что некоторые американские офицеры буквально пособничали немцам даже после освобождения, уничтожали запасы, необходимые нашей стране, и помогли избежать наказания некоторым военным преступникам, прежде всего солдатам СС. Все это, несомненно, радует бесконечно мудрого и морально зрелого старосту района Ржепорые, представителя партии ODS («Гражданско-демократическая партия» — прим. перев.). Когда ее возглавлял Вацлав Клаус, нечто подобное там и представить было невозможно.Мои предки родом из Пльзеня, Пршештице, Волдухи, Мешно и других городов и деревень в области Пльзеня и Рокицаны. Одна бабушка держала магазин в Пльзене, а другая — в Рокицаны. Отец работал переводчиком для американских и русских войск на их стыке, а дядя оставил мне настоящую американскую каску, дивизионные нашивки, офицерскую кокарду и до сих пор не открытую банку американского солдатского кофе. В филиале Военно-исторического института я участвовал в подготовке к первому Празднованию освобождения, и по моему предложению туда доставили первый американский бронетранспортер M3 Scout того времени. В тех краях у меня много знакомых и друзей. На Празднование освобождения я езжу почти каждый год. Военной историей я увлекаюсь с 12 лет. Поэтому я могу сказать, что заявления господина Баксы, а также другая информация на сайте «Сезнам» — это целенаправленная пропаганда.В 1948 — 1988 годах праздновать освобождение юго-западной части Чехословакии американской армией нельзя было официально, поскольку наша страна, будучи союзником СССР, балансировала на грани войны с США и Германией. Хуже всего дурили в 50-е. Поэтому, к сожалению, тогда устранили все видимые напоминания об американской армии, которых, кстати, было не так много. Из учебников начальной и средней школы исчезли факты, которые заменили пропагандой, что было, разумеется, глупо и бессмысленно. Сегодня в противоположном лагере занимаются тем же самым при поддержке большинства политиков и СМИ. На металлургическом заводе переплавили немецкую трофейную пушку, которую поселку Дышина подарил в качестве памятника генерал Хармон. Вместо нее там стоит памятник генералу Паттону, командующему 3-й американской армией. Однако никто не запрещал говорить об американцах, и это не регулировалось никаким соответствующим законом. Подтверждение тому песенка уже ушедшего от нас Гонзы Вычитала, который, конечно, не был коммунистическим агитатором. Он пел об отце, который отчитал учительницу за то, что в школе она рассказывает ученикам, что Пльзень освободила только Красная армия. В песне ничего не говорится о том, что отца за это постигло какое-то наказание. Больше всего атмосферу в Юго-Западной Чехии портили слишком деятельные и угодливые дураки, которых мы сегодня назвали бы активистами и могли бы найти в некоторых политических некоммерческих организациях. Но скрыть роль американцев было невозможно. Кроме того, глупая режимная антиамериканская пропаганда по сути постоянно напоминала о ней. Однако нельзя не сказать, что пропаганда велась в обстановке холодной войны, обмена ложью и идеологической пропаганды, которую, на удивление, продолжают по сей день с удивительной прытью и глупостью и делают это, прежде всего, в интересах колониальной Германии. Когда-то умалчивали об американцах, а сегодня оскорбляют русских. Когда перестали глушить радиовещание согласно Хельсинскому акту, об истории также стала рассказывать американская «Свободная Европа».Что касается осведомленности об американской армии и запретов на ее упоминание, то я могу начать с собственной семьи и знакомых. У друга, сотрудника службы Военной безопасности были два харлея (один цвета хаки, а другой «звездно-полосатый»), на которых он повсюду ездил без проблем еще до 1989 года. Он был не один такой. Были еще поклонники джипов, которые спасли автомобили, выкупив их после списания у некоторых организаций или в пунктах приема металлолома, а потом на них разъезжали. Режиму они не нравились, и он читал им политические нравоучения, но никакого террора за исторические факты мая — июня 1945 года не было, если не нарушались действующие законы. У бродяг часто встречались элементы американской экипировки, прежде всего известные армейские рюкзаки. В Пльзене почти у всех хранилось что-нибудь из американского снаряжения. Но все это было, так сказать, в народе.Однако я могу вспомнить две официальные публикации (найдутся и другие), в которых говорится, что Западную Чехию освободили американские войска. В брошюре «Пакты, страны, армии», которую опубликовало Главное политическое управление Чехословацкой народной армии в 1966 году, полно пропаганды против НАТО, но роль американских войск в освобождении Чехословакии там не замалчивается. Также там упомянуты павшие у нас солдаты армии Румынии, о которых давно забыли. Есть еще официальная «Военная история Чехословакии» в пяти томах, написанная во второй половине 80-х. Там об армии США тоже сказано. Кроме того, там, на удивление, корректно описано все западное сопротивление. С тех пор его историю, прежде всего историю Чехословацкой независимой бронированной бригады на западе, специально никто научно не излагал. Обе публикации были в свободной продаже.На сервере «Сезнам» я прочитал еще одну небылицу о том, что Пльзень освободил Паттон на своем джипе. Паттона в Пльзене не было шестого мая 1945 года, когда в предместье Пльзеня вошла 97-я пешая дивизия. Не было его там и седьмого мая, когда в Пльзень вошла 16-я бронированная дивизия, несмотря на ее статус. Не бывал Паттон и на пивоваренном заводе, который с седьмого мая временно занимал 38-й полк 2-й пешей дивизии. В то время немцы уже ушли из Пльзеня: они бежали на запад, и в городе остались только несколько фанатиков. Официально Паттон посетил Пльзень только в июле по пути в Прагу, куда он ехал за орденом Белого льва. А вообще он в качестве оккупационного губернатора Баварии находился в Бад Тольце и летал на своей «Дакоте» в аэропорт Пльзеня. Там он пересаживался на легкий самолет Piper, на котором с инспекцией облетал подчиненные ему подразделения, но в город не заезжал. Юго-Западную Чехию занял 5-й корпус генерала Ходжеса и 12-й корпус генерала Ирвина. В июле 5-й корпус вывели из Европы, а затем 12-й корпус сменился 20-м оккупационным (!) корпусом (Красная армия у нас не связывала себя с оккупацией), который покинул нашу страну в ноябре 1945 года.А теперь давайте все это сравним с нынешней глупой и лживой антироссийской пропагандой, разрушением памятников и прославлением нацистов Коларжем, Новотным и не только ими явно по немецкому заказу. Уже давно нам внушают, что Красная армия не освобождала Прагу и большую часть Чехословакии, что немцы с их антиславянским расизмом, Гейдрихом, убийствами мирных жителей, сожжением деревень, концлагерями, трудовыми лагерями и холокостом были, в общем-то, неплохими ребятами, которые любили чешский народ и боролись с коммунизмом и жидобольшевизмом. Поэтому чешские коллаборационисты были чуть заплутавшими патриотами, которые тем не менее встали на правильную, немецкую, сторону. Прибавьте к этому еще снос памятника вопреки международному соглашению, против которого социалистический министр иностранных дел Петршичек даже не возразил.Следует напомнить, что нашими союзниками во время Второй мировой войны были многие страны и, в первую очередь, Польша, Франция (после капитуляции только «Свободная Франция»), Великобритания, США, СССР, Китай, британский доминион Австралия, Канада, Новая Зеландия, Югославия, Норвегия, Греция, Бельгия, а с 1944 года — Италия и Румыния и ряд неевропейских стран. Нашими союзниками также были партизаны в Польше, Югославии, Греции, Италии, Франции, Норвегии и Бельгии, а также испанские демократы и члены «Интербригад», немцы-антифашисты (прежде всего коммунисты), хотя их было и немного (как в отечественном, так и зарубежном сопротивлении), а также еврейские подпольщики и бойцы еврейских отрядов в войсках союзников, у которых тогда еще не было официально признанной родины.Зато нашими союзниками и друзьями не были русские, украинские, белорусские, литовские, латышские, эстонские, разные мусульманские, хорватские, албанские, косовские и другие убийцы и преступники в форме немецких СС и так называемые бандеровцы. Последними защитниками бункера Гитлера были французские, бельгийские и голландские нацисты из дивизии СС «Шарлемань». Тут стоит задаться вопросом, не является ли прославление нацистов пропагандой нацизма и фашизма, а значит, уголовным преступлением? На Нюрнбергском процессе СС признали преступной нацистской организацией. Что об этом думает социалист министр внутренних дел Гамачек? Ему было бы явно трудно преследовать за пропаганду нацизма и при этом выслуживаться перед немцами. И он не один такой.Немецкую пропаганду на сервере «Сезнам» также подкрепляет коллекция фотографий, на которых жители района Ржепорые с восторгом встречают власовцев. Ее предоставил (кто ж еще) бывший университетский комсомолец Жачек, который впоследствии возглавил Институт исследований тоталитарных режимов и стал членом партии ТОР 09. Эти фотографии должны продемонстрировать, какая любовь царила между преступниками и предателями в формах СС и вермахта и мирными жителями так называемого протектората. Нечего удивляться, что население Ржепорые «добровольно» отдало продукты, воду и гражданскую одежду. Жители чешских и не только чешских сел не раз сталкивались с бойцами СС и других немецких вооруженных сил. Достаточно только вспомнить Лидице, Лежаки, Плоштину, Прлов и другие села. Что не отдавали добровольно, то отбирали силой, и хозяину оставалось только радоваться, что выжил. В Лидице, как известно, не только убили всех жителей, но и разворовали все что можно. Так что картина, запечатленная на фотографиях Жачека, скорее отражает попытку жителей Ржепорые выжить (практически в конце войны), отдать бандитам с улыбкой, что им надо, и молиться, чтобы те по добру ушли. Новотный, наверное, мог бы продолжить ставить памятники русским и другим, согласно немецкой идеологии, расово низшим, но правильно ориентированным эсэсовцам в Лидице, Терезине и Освенциме. Сотрудница аппарата правительства ЧР Чигалова, а также другие чиновники, такие как Герман, туда могли бы возлагать венки с надписью: «Любимым героям СС за борьбу с советскими освободителями от чиновников колониального управления губернатора Бабиша и правительства немецкого Европейского Союза в Чехии». Нет сомнений, что их поддержали бы некоторые сотрудники Министерства иностранных дел.Вышла еще одна статья, написанная фотографом русского происхождения Вовой Поморцеффом, который работает на немецкое (!) агентство Focus. Он пишет, что треть потерь среди солдат Красной армии в Праге — результат алкогольного отправления. Подобное случалось во время войн повсюду и во всех армиях. Кстати, у немцев было достаточно времени, чтобы подготовить ловушки из метилового или этилового спирта. Проблема в том, что большинство остальных красноармейцев либо погибли в Праге от заболеваний, приобретенных на войне, либо пали в бою. Хотя мэр Праги Гржиб утверждает, что Красная армия не освобождала Прагу, а просто вошла в освобожденный город, то есть не воевала. Наверное, Прагу освободили уже отсутствующие власовцы или повстанцы на баррикадах, которым из-за договоренностей их руководителей с немцами пришлось остановить бои и отпустить бегущую немецкую армию, включая преступное пражское Гестапо в полном составе. То, что гестаповцам дали свободно уйти, — это одна из грязных тайн мая 1945 года. Наверное, некоторые подпольщики и не такое рассказали бы. Но факт в том, что девятого мая в Праге еще шли бои. Причем умирали и советские солдаты тоже, так как некоторые отряды СС отказывались признавать капитуляцию, подписанную восьмого мая, и продолжали, отступая, убивать. В Праге также находилось много немецких пленных, которые не сами сдались в плен. Тут для сравнения я бы хотел рассказать, что при освобождении Пльзеня американская армия потеряла одного солдата, который упал в реку Радбузу после обильных алкогольных возлияний и утонул. Выходит, счет составляет 30 процентов погибших пьяных русских к ста процентам американских.В наших пронемецких СМИ, разумеется, молчат о том, что РОА, так называемые власовцы, сражались в Праге с немецкой армией не потому, что стремились помочь каким-то там чешским повстанцам (откуда у банды убийц и предателей возьмется интерес к ним?). Нет, власовцы боролись за дороги и мосты, ведущие в зону, занятую американской армией. Никакого другого логичного объяснения их остановке в Праге нет. Немцы мешали им бежать на запад, потому что хотели, чтобы власовцы, раз они были частью вооруженных сил Третьего рейха, помогли им в боях. Отсюда горячее желание власовцев вступить в переговоры с чешскими повстанцами и таким образом обеспечить себе защиту от Красной армии, ведь пока им некуда было бежать, они могли попасть в плен уже в Праге. Власовцы вошли в город ночью. На следующий день в некоторых частях города они перестреливались с немцами, а уже к вечеру ушли на запад, бросив пражан на произвол немцев. Предатели Советского Союза, предатели немцев и предатели пражан.Для некоторых прислужников немецких евромарксистов и реваншистов они являют собой прямо-таки образец. Рыбак рыбака, как говорится, видит издалека. И такие найдутся и в Европейском парламенте, и в Праге, и в Ржепорые. А еще говорят, что с 1990 года в нашей стране не правят члены семей, которые сотрудничали с нацистами. Власовцы — это только немецкая легенда, которая должна преуменьшить вклад Красной армии в освобождение Праги, выставить ее вражеской силой, а некоторых эсэсовцев (власовцев) превратить в борцов с нацизмом и коммунизмом и друзей чешского народа. К возрождению этой легенды приложил руку образцовый слуга немецких интересов, бывший глава Института исследований тоталитарных режимов Жачек, который впоследствии стал консультантом фашизирующей партии Порошенко на Украине.После власовцев уже и других эсэсовцев стали постепенно причислять к борцам с коммунизмом. И в итоге чешские предатели и коллаборационисты в глазах молодого поколения, воспитанного немецкой неомарксистской пропагандой и социалистическим инклюзивным образованием, превратятся в хороших парней и патриотов. Полным ходом на фоне закрепления колониального статуса Чехии идет очеловечивание предателя Моравеца, фашиста Гайды, оправдание Гахи, а с ним и других предателей и коллаборационистов.Лично я придерживаюсь того мнения, что мы должны уважать всех, кто освобождал нашу страну, и с почтением относиться к их памяти. К сожалению, с 1989 года мы слышим речи о нравственности от тех, кто понятия не имеет, что такое нравственность, и кто забыл что такое порядочность уже много лет назад.Автор: Мартин Коллер (Martin Koller) для Parlamentní listy, Чехия, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, чп и криминал, в Европе, история Ключевые слова: война, освобождение, история, память, Чехия, Прага — статья прочитана 192 раза Комментарии