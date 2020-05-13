Загрузка... 6 глобальных последствий CoViD-19, о которых говорят слишком мало 🔊 Воспроизвести



Коронавирус повлиял почти на все аспекты нашей жизни, но некоторые негативные проявления пандемии не так очевидны. Помимо непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей, CoViD-19 создаёт проблемы для пациентов с другими заболеваниями, фермеров, пивоваров и даже дикой природы.



О скрытых, но от этого не менее важных последствиях пандемии коронавируса рассказывает



Пациенты, больные раком, а также те, кто нуждается в пересадке органов или переливании крови, столкнулись с трудностями при получении лечения.



Фото © BSIP / Universal Images Group via Getty Images



Больницы по всему миру переполнены пациентами с коронавирусом. В США в связи с загруженностью отделений интенсивной терапии, врачей и медсестёр, нехваткой коек и необходимого оборудования отменяются операции и курсы лечения для больных раком. Согласно исследованию Американского онкологического общества (ACS), почти каждый четвёртый больной раком сообщил о задержках в получении медицинской помощи из-за пандемии CoViD-19. Снизилось количество операций по пересадке органов (в том числе из-за нехватки самих органов). Кроме того, сказывается острая нехватка донорской крови.



Миллионы тонн сельхозпродукции пропали из-за того, что фермеры не смогли её продать.



Из-за закрытия ресторанов, отелей, университетов и тематических парков в США резко снизился спрос на свежие продукты. Местные фермеры столкнулись с необходимостью уничтожения собственного урожая. Многие пытались пожертвовать свои товары благотворительным организациям, но короткий срок их хранения и нехватка складов превратили эту задачу в невыполнимую. Хотя федеральное правительство запустило программу стоимостью $3 млрд долларов по закупке продуктов у фермеров, многие из них сетуют на то, что это было сделано слишком поздно.



Повсеместная отмена вакцинации детей повысила риск их заражения другими заболеваниями.



Всемирная организация здравоохранения предупредила, что дети могут быть подвержены риску заражения другими заболеваниями, поскольку большая часть программ вакцинации приостановлена. По крайней мере в 24 странах наблюдается нехватка вакцин из-за ограничений, связанных с коронавирусом. ВОЗ заявила, что иммунизация против таких болезней, как полиомиелит и корь, была отложена, а работа по профилактике малярии и вовсе нарушена. Кроме того, эксперты опасаются, что медицинское сообщество может проиграть борьбу с туберкулёзом и ВИЧ.



Из-за туристического кризиса и снижения финансирования природоохранных мероприятий дикая природа столкнулась с серьёзными угрозами.



В тех частях Африки, которые обычно популярны среди туристов, выросла активность браконьеров, специализирующихся на носорогах, так как около 85% средств, выделяемых на охрану дикой природы, генерировала сфера туризма. Кроме того, по словам Тима Давенпорта, директора программ по сохранению африканских видов Общества охраны дикой природы, эти животные защищены не только рейнджерами, но и самим присутствием туристов.



400 миллионов цветов, включая 140 миллионов голландских тюльпанов, погибли в связи с падением продаж.



Фото © Pixabay



Период с марта по май, который включает День матери, Пасху и Международный женский день, считается высоким сезоном в цветочной индустрии. Но из-за закрытия цветочных магазинов и запрета на массовые мероприятия спрос на цветы резко упал. В связи с этим только в марте в Нидерландах погибло около 400 миллионов цветов, включая 140 миллионов тюльпанов.



Пивоваренные заводы были вынуждены слить сотни литров пива в канализацию, так как бары и рестораны закрыты из-за пандемии.



Фото © Shutterstock



Пивоваренные заводы начали ощущать всю тяжесть кризиса сразу же после того, как рестораны и бары стали закрываться. По данным американской Ассоциации пивоваров, в марте 99% заводов сообщили о проблемах, при этом 95% ожидали снижения продаж. С тех пор пивоваренные заводы по всей стране были вынуждены закрываться, увольнять работников и избавляться от своей продукции, например, сливать её в канализацию. Сильнее всего — более чем на 90% — просели продажи разливного пива, так как небольшие пивоварни не могли обеспечить длительное хранение напитка без ухудшения его качества. Впрочем, некоторые заводы сориентировались в ситуации и развернули производство дезинфицирующих средств. Коронавирус повлиял почти на все аспекты нашей жизни, но некоторые негативные проявления пандемии не так очевидны. Помимо непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей, CoViD-19 создаёт проблемы для пациентов с другими заболеваниями, фермеров, пивоваров и даже дикой природы.О скрытых, но от этого не менее важных последствиях пандемии коронавируса рассказывает ЛАЙФ со ссылкой на Insider.Больницы по всему миру переполнены пациентами с коронавирусом. В США в связи с загруженностью отделений интенсивной терапии, врачей и медсестёр, нехваткой коек и необходимого оборудования отменяются операции и курсы лечения для больных раком. Согласно исследованию Американского онкологического общества (ACS), почти каждый четвёртый больной раком сообщил о задержках в получении медицинской помощи из-за пандемии CoViD-19. Снизилось количество операций по пересадке органов (в том числе из-за нехватки самих органов). Кроме того, сказывается острая нехватка донорской крови.Из-за закрытия ресторанов, отелей, университетов и тематических парков в США резко снизился спрос на свежие продукты. Местные фермеры столкнулись с необходимостью уничтожения собственного урожая. Многие пытались пожертвовать свои товары благотворительным организациям, но короткий срок их хранения и нехватка складов превратили эту задачу в невыполнимую. Хотя федеральное правительство запустило программу стоимостью $3 млрд долларов по закупке продуктов у фермеров, многие из них сетуют на то, что это было сделано слишком поздно.Всемирная организация здравоохранения предупредила, что дети могут быть подвержены риску заражения другими заболеваниями, поскольку большая часть программ вакцинации приостановлена. По крайней мере в 24 странах наблюдается нехватка вакцин из-за ограничений, связанных с коронавирусом. ВОЗ заявила, что иммунизация против таких болезней, как полиомиелит и корь, была отложена, а работа по профилактике малярии и вовсе нарушена. Кроме того, эксперты опасаются, что медицинское сообщество может проиграть борьбу с туберкулёзом и ВИЧ.В тех частях Африки, которые обычно популярны среди туристов, выросла активность браконьеров, специализирующихся на носорогах, так как около 85% средств, выделяемых на охрану дикой природы, генерировала сфера туризма. Кроме того, по словам Тима Давенпорта, директора программ по сохранению африканских видов Общества охраны дикой природы, эти животные защищены не только рейнджерами, но и самим присутствием туристов.Период с марта по май, который включает День матери, Пасху и Международный женский день, считается высоким сезоном в цветочной индустрии. Но из-за закрытия цветочных магазинов и запрета на массовые мероприятия спрос на цветы резко упал. В связи с этим только в марте в Нидерландах погибло около 400 миллионов цветов, включая 140 миллионов тюльпанов.Пивоваренные заводы начали ощущать всю тяжесть кризиса сразу же после того, как рестораны и бары стали закрываться. По данным американской Ассоциации пивоваров, в марте 99% заводов сообщили о проблемах, при этом 95% ожидали снижения продаж. С тех пор пивоваренные заводы по всей стране были вынуждены закрываться, увольнять работников и избавляться от своей продукции, например, сливать её в канализацию. Сильнее всего — более чем на 90% — просели продажи разливного пива, так как небольшие пивоварни не могли обеспечить длительное хранение напитка без ухудшения его качества. Впрочем, некоторые заводы сориентировались в ситуации и развернули производство дезинфицирующих средств. Загрузка... life.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: кризис, экономика, аналитика, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 294 раза Комментарии