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Министр подписал указ о правилах охоты, в них не осталось арбалетов



Во вторник министр окружающей среды Кеститус Мажейка, подписал новый указ о правилах ведения охоты, в документе не осталось возможности использовать арбалеты с 2022 года.

"Министр своим указом исключил пункт об арбалетах. Он должен был вступить в силу с завтрашнего дня", – сообщил BNS советник министра Юстас Ясконис.

Он также сказал, что с вице-министром Расой Вайткявичюте достигнута договоренность обсудить на расширенном Охотничьем совете в следующую пятницу несколько пунктов, вызывавшие сомнения.

"Если не удастся договориться, то вице-министр Р. Вайткявичюте будет вынуждена уйти в отставку", – заявил Ю. Ясконис.
BNS
Категории: общество, спорт, технологии
Ключевые слова: охота, разрешение, министр, арбалеты
География: Литва
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добавлена сегодня, 13 мая, 12:30

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