Министр подписал указ о правилах охоты, в них не осталось арбалетов 🔊 Воспроизвести



Во вторник министр окружающей среды Кеститус Мажейка, подписал новый указ о правилах ведения охоты, в документе не осталось возможности использовать арбалеты с 2022 года.



"Министр своим указом исключил пункт об арбалетах. Он должен был вступить в силу с завтрашнего дня", – сообщил BNS советник министра Юстас Ясконис.



Он также сказал, что с вице-министром Расой Вайткявичюте достигнута договоренность обсудить на расширенном Охотничьем совете в следующую пятницу несколько пунктов, вызывавшие сомнения.



"Если не удастся договориться, то вице-министр Р. Вайткявичюте будет вынуждена уйти в отставку", – заявил Ю. Ясконис. Во вторник министр окружающей среды Кеститус Мажейка, подписал новый указ о правилах ведения охоты, в документе не осталось возможности использовать арбалеты с 2022 года."Министр своим указом исключил пункт об арбалетах. Он должен был вступить в силу с завтрашнего дня", – сообщил BNS советник министра Юстас Ясконис.Он также сказал, что с вице-министром Расой Вайткявичюте достигнута договоренность обсудить на расширенном Охотничьем совете в следующую пятницу несколько пунктов, вызывавшие сомнения."Если не удастся договориться, то вице-министр Р. Вайткявичюте будет вынуждена уйти в отставку", – заявил Ю. Ясконис. BNS Категории: общество, спорт, технологии Ключевые слова: охота, разрешение, министр, арбалеты География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии