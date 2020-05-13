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Афганским силовикам приказали перейти к наступлению на «Талибан»
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым подразделениям страны перейти к «наступательной борьбе» с радикальным движением «Талибан»*.
Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал TOLO News.
Как отметил Гани, талибы проигнорировали неоднократные призывы к сокращению насилия и прекращению огня.
«Президент Ашраф Гани в свете недавних нападений в различных частях страны, в результате которых погибли десятки гражданских лиц и сотрудников сил безопасности, приказывает афганским силам перейти из режима активной обороны в режим наступления и возобновить атаки на талибов», — отмечает телеканал.
В начале мая сообщалось, что власти Афганистана освободили из тюрьмы в Кабуле не менее 100 членов радикального движения «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: президент, афганистан, талибы, войска, вывод
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