Афганским силовикам приказали перейти к наступлению на «Талибан» 🔊 Воспроизвести Reuters



Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым подразделениям страны перейти к «наступательной борьбе» с радикальным движением «Талибан»*.



Об этом сообщает



Как отметил Гани, талибы проигнорировали неоднократные призывы к сокращению насилия и прекращению огня.



«Президент Ашраф Гани в свете недавних нападений в различных частях страны, в результате которых погибли десятки гражданских лиц и сотрудников сил безопасности, приказывает афганским силам перейти из режима активной обороны в режим наступления и возобновить атаки на талибов», — отмечает телеканал.



В начале мая сообщалось, что власти Афганистана освободили из тюрьмы в Кабуле не менее 100 членов радикального движения «Талибан»*.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым подразделениям страны перейти к «наступательной борьбе» с радикальным движением «Талибан»*.Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал TOLO News.Как отметил Гани, талибы проигнорировали неоднократные призывы к сокращению насилия и прекращению огня.«Президент Ашраф Гани в свете недавних нападений в различных частях страны, в результате которых погибли десятки гражданских лиц и сотрудников сил безопасности, приказывает афганским силам перейти из режима активной обороны в режим наступления и возобновить атаки на талибов», — отмечает телеканал.В начале мая сообщалось, что власти Афганистана освободили из тюрьмы в Кабуле не менее 100 членов радикального движения «Талибан»*. russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: президент, афганистан, талибы, войска, вывод — статья прочитана 64 раза Комментарии