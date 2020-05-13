Коронавирус: в Ухане хотят взять анализы на Covid-19 у всех 11 млн жителей 🔊 Воспроизвести



Власти китайского Уханя, с которого началась пандемия коронавируса, планируют за 10 дней взять анализы у всего 11-миллионного населения города, сообщает



Этот замысел пока находится на раннем этапе разработки - городские власти потребовали от глав районов предоставить планы по обесепечению сплошного тестирования населения за 10 дней. Власти китайского Уханя, с которого началась пандемия коронавируса, планируют за 10 дней взять анализы у всего 11-миллионного населения города, сообщает ВВС со ссылкой на государственные СМИ.Этот замысел пока находится на раннем этапе разработки - городские власти потребовали от глав районов предоставить планы по обесепечению сплошного тестирования населения за 10 дней. Однако эксперты Уханьского университета говорят, что миллионы горожан уже могли быть протестированы.



На прошедших выходных в Ухане были зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Все случаи инфицирования связывают с одним очагом - многоквартирным домом.



Эти новости вызвали беспокойство у городских властей: карантин в Ухане был снят еще 8 апреля, а новых заражений не было с 3 апреля.



В городе открылись школы, и начали поэтапно открываться комерческие предприятия, снова заработал общественный транспорт.



Общее число заболевших в Китае, согласно официальным данным, в понедельник приблизилось к 83 тыс., жертвами нового вируса стали 4,633 человека.



"Десятидневная битва"



Китайские государственные СМИ сообщили, что власти Уханя разослали в управы всех районов указ: предоставить ко вторнику 10-дневный план тестирования на вирус всех жителей 11-миллионного города.



При этом приоритетным следует считать тестирование пожилых и обитателей густонаселенных районов. Этот план в документе охарактеризован как "десятидневная битва".



Несколько выскопоставленных врачей из Уханя прокомментировали план в интервью государственному таблоиду Global Times, назвав его затратным и трудновыполнимым.



Пэн Чжиюн, главврач отделения реанимации в госпитале Чжуннань при Уханьском университете, предложил вместо всех жителей собрать анализы у медработников, людей в группе риска и тех, кто недавно входил в контакт с заболевшими.



В то же время Ян Чжанцю из Уханьского университета сказал, что, по его оценке, значительная часть населения города - от 3 до 5 миллионов - уже сдавали анализы и что протестировать остальные 6-8 миллионов человек в десятидневный срок вполне реалистично.



Так или иначе, это крайне амбициозная задача: для сравнения, в России на сегодняшний день было взято около 5,8 млн анализов на Covid-19, а в США - около 9 млн.



Пользователи китайской соцсети Weibo усомнились в реалистичности сбора анализов у миллионов людей за несколько дней.



Один из критиков написал, что анализы надо было проводить до того, как карантин был снят и сообщение Уханя с остальной страной было возобновлено.



Ничего не оставлять на волю случая



Стивен Макдоннелл, корреспондент Би-би-си, Пекин



Именно с Уханя началось глобальное бедствие, и мир вздохнул с облегчением, когда первый очаг заражения, казалось, одержал победу над вирусом. Если первый город, где ввели карантин, снова закроется, это не прибавит оптимизма. Китайское правительство делает все, чтобы предотвратить такой сценарий.



Когда в городе был обнаружен новый случай заражения три дня назад, напряжение чувствовалось даже в Пекине, за тысячу километров от Уханя. Затем еще пятеро человек заразились от 89-летнего мужчины, у которого болезнь проходила без симптомов. Управдом здания, где произошло заражение, был уволен.



Однако увольнение чиновников может привести к тому, что в будущем новые случаи заражения будут скрываться.



На прошлой неделе было созвано заседание Постоянного комитета Политбюро - руководящего органа Компартии Китая. Его члены обсуждали, как усовершенствовать систему оповещения о вспышках новых болезней.



Возможно, им стоило бы начать с отказа от стремления не совершать ни единой ошибки в управлении страной, из-за которого люди боятся быть наказанными за то, что сообщают плохие новости. bbc.com Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, проверка, пандемия, Ухань — статья прочитана 122 раза Комментарии