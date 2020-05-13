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В Клайпеду прибыл новый груз СПГ из США

архивное фото


Во вторник после обеда на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл четвертый за историю его деятельности и второй в этом газовом году груз газа из США.

По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, судно, ходящее под испанским флагом, прибыло с терминала СПГ в американском порту Фрипорт. Оно пришвартовалось у судна-терминала Independence.

Компания-оператор терминала Klaipedos nafta сообщила BNS, что газовоз доставил из США 125 тыс. кубометров СПГ.

В декабре прошлого года в Клайпеду из США прибыл газовоз Maran Gas Apollonia, доставивший груз из 155 тыс. кубометров СПГ. Этот газ был доставлен с завода СПГ в Корпус-Кристи (Техас).
В порту Корпус Кристи действует терминал экспорта компании Corpus Christi Liquefaction, принадлежащей американской Cheniere Energy. По неофициальным данным BNS, груз предназначался литовскому производителю удобрений Achema.

До этого груз СПГ из США в Литву был доставлен в сентябре 2017 года. Газ с терминала экспорта Sabine Pass в Луизиане, принадлежащего Cheniere Energy, был доставлен компании Ignitis (тогда носила название Lietuvos duju tiekimas (LDT). СПГ доставила испанская компания Gas Natural Fenosa.

Первый груз СПГ из США в Литву был доставлен в августе 2017 года, тогда LDT закупила газ у компании группы Cheniere Energy – Cheniere Marketing International. Он также был доставлен с терминала Sabine Pass.
BNS
Категории: экономика, в мире, технологии
Ключевые слова: газ, США, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 13 мая, 09:30

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