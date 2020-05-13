Минтранс Литвы: предлагается упростить порядок полетов - разрешения министров будут не нужны 🔊 Воспроизвести



Кабмин Литвы в среду планирует сделать послабления в утверждении полетов - для этого больше не нужны будут разрешения министров иностранных дел и транспорта, а будет достаточно разрешения Администрации по безопасности транспорта Литвы (АБТЛ), сообщил министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич.



"(...) Иными словами, мы вернемся к обычному порядку, когда разрешения на полеты будет предоставлять АБЛТ", - сказал министр журналистам в сейме во вторник.



По его словам, это изменение планируется с 15 мая, хотя дата может поменяться.



Министр также сказал, что убытки аэропортов от карантина за три месяца составит 70 млн евро, а к обычному пассажиропотоку они смогут вернуться только в 2023 году.



"По нашим подсчетам, аэропорты, Oro navigacija несут самые большие убытки, эти убытки, если говорить о трехмесячном порядке карантина, составят около 70 млн евро. Достигнуть пассажиропотока 2019 года, о он был около 5 млн (человек), мы сможем только в 2023 году", - сказал Я. Наркевич. Кабмин Литвы в среду планирует сделать послабления в утверждении полетов - для этого больше не нужны будут разрешения министров иностранных дел и транспорта, а будет достаточно разрешения Администрации по безопасности транспорта Литвы (АБТЛ), сообщил министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич."(...) Иными словами, мы вернемся к обычному порядку, когда разрешения на полеты будет предоставлять АБЛТ", - сказал министр журналистам в сейме во вторник.По его словам, это изменение планируется с 15 мая, хотя дата может поменяться.Министр также сказал, что убытки аэропортов от карантина за три месяца составит 70 млн евро, а к обычному пассажиропотоку они смогут вернуться только в 2023 году."По нашим подсчетам, аэропорты, Oro navigacija несут самые большие убытки, эти убытки, если говорить о трехмесячном порядке карантина, составят около 70 млн евро. Достигнуть пассажиропотока 2019 года, о он был около 5 млн (человек), мы сможем только в 2023 году", - сказал Я. Наркевич. "В этом году пассажиропоток, как планируется, будет 2,3 млн человек, то есть более чем наполовину уменьшится, в следующем году - 3 млн", - сказал Я. Наркевич.



Полеты в Литву были прекращены из-за угрозы коронавируса. Германская авиакомпания Lufthansa с 13 мая возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт.



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Поскольку Литва и некоторые другие страны Европы смягчают ограничения, введенные в связи с карантином от коронавируса, германская авиакомпания Lufthansa со среды возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса во Франкфурт. Это первая авиакомпания, возобновляющая регулярные рейсы из Вильнюса после почти двухнедельного перерыва.



По данным оператора аэропортов Литвы – компании Lietuvos oro uostai самолет приземлится в 17.05 час. а вылетит обратно во Франкфурт около 18.30 часов. Позднее планируется уточнить информацию о том, сколько колько пассажиров будет летать этими рейсами.



Регулярные рейсы будут проходить три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.



В среду же должен был состояться первый рейс из Вильнюса в Ригу латвийской авиакомпании Air Baltic, но он был перенесен на более поздний срок.



Литовское воздушное пространство было закрыто для пассажирских рейсов с 4 апреля. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: Литва, Lufthansa, Кабмин, авиасообщение, авиарейсы, направления, карантин География: Литва — статья прочитана 202 раза Комментарии