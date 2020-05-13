В мае Литва подпишет с Беларусью соглашение об оповещении об атомной аварии 🔊 Воспроизвести



В этом месяце Литва планирует подписать с Беларусью соглашение о раннем оповещении об атомных авариях, подтвердила во вторник BNS Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБИАЭ) Литвы.



Начальник инспекции Михаил Демченко во вторник сообщил BNS, что соглашение, которое редактировалось ни один год, не изменит критического подхода Литвы к Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, однако это соглашение важно для обеспечения безопасности граждан Литвы.



"Сегодня утром (12 мая - Обзор) мы получили сообщение о том, что с белорусской стороны это соглашение подписано министром по экстремальным ситуациям и по дипломатическим каналам оригиналы были отправлены в нашу сторону. (...) Мы уже известили Министерство иностранных дел о том, чтобы оно нам его передало как можно быстрее. Насколько я понимаю, это вопрос дней. Как только получим, планы – без всяких сомнений подписать это соглашение, поскольку все тексты уже давно нами согласованы", – сказал М. Демченко. В этом месяце Литва планирует подписать с Беларусью соглашение о раннем оповещении об атомных авариях, подтвердила во вторник BNS Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГБИАЭ) Литвы.Начальник инспекции Михаил Демченко во вторник сообщил BNS, что соглашение, которое редактировалось ни один год, не изменит критического подхода Литвы к Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, однако это соглашение важно для обеспечения безопасности граждан Литвы."Сегодня утром (12 мая - Обзор) мы получили сообщение о том, что с белорусской стороны это соглашение подписано министром по экстремальным ситуациям и по дипломатическим каналам оригиналы были отправлены в нашу сторону. (...) Мы уже известили Министерство иностранных дел о том, чтобы оно нам его передало как можно быстрее. Насколько я понимаю, это вопрос дней. Как только получим, планы – без всяких сомнений подписать это соглашение, поскольку все тексты уже давно нами согласованы", – сказал М. Демченко. По его словам, государства, подписавшие соглашения, обязывают друг друга напрямую информировать об атомных инцидентах.



"Мы уже давно ждали это соглашение, поскольку, прежде всего, это обеспечение безопасности жителей Литвы. Ведь чем быстрее мы узнаем об это возможной аварии, тем всем нам будет лучше и безопаснее, тем легче будет защитить людей. Конечно, вероятность этой аварии, теоретическая и очень мала, более того – тяжелой аварии, но согласно всем международным требованиям эта аварийная подготовка должна существовать. (...) Такое соглашение необходимо", – сказал глава ГИБАЭ.



По его словам, Литва призывала Беларусь подписать это соглашение до доставки атомного топлива на БелАЭС. Он утверждает, что как только Минск может ответить на вопрос, почему подписание документа затянулось.



"Мы долго призывали, чтобы это произошло до доставки топлива на белорусскую территорию. К сожалению, это не случилось. (...) На прошлой неделе – практически сразу после того, как произошел завоз топлива, – мы получили информацию из их министерства, из этого Департамента по атомной и радиационной безопасности, так называемого "Госатомнадзора" о том, что появилось и желание и готовность подписать такое соглашение. И сегодня утром мы получили информацию о том, что 8 мая такое соглашение было подписано белорусской стороной", – пояснил М. Демченко.



Обязательство информировать об атомных инцидентах действует и в отношении Литвы, снимающей с эксплуатации не действующую Игланинскую АЭС.



Глава ГИБАЭ утверждает, что претензии Литвы по поводу безопасности атомного объекта, строящегося рядом с Вильнюсом, остаются.



Он отмечает, что по существу не было получено ответов Минска на основные вопросы, включая выбор места для строительства станции.



"Практически все основные вопросы, которые мы начали задавать с 2009 года, когда мы впервые получили для рассмотрения этот отчет об оценке влияния на окружающую среду, (остаются без ответа – BNS). Поэтому мы начали с оценки выбора места, подходит ли оно, или нет для атомной станции. Конечно, самый основной вопрос – близость к Вильнюсу, на который белорусская сторона нам до сих пор не дала удовлетворительный ответ", – сказал глава ГИБАЭ Литвы.



Министерство энергетики Беларуси в прошлую среду сообщило, что на БелАЭС доставлено ядерное топливо для первого реактора. В ответ на это Литва призвала Минск остановить старт БелАЭС.



Литва утверждает, что Беларусь строит АЭС в 50 км от Вильнюса с нарушениями требований безопасности. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 112 раз Комментарии