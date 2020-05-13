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Первая часть онлайн-концерта Евровидения состоится уже сегодня



В связи с эпидемией коронавирусной инфекции песенный конкурс Евровидение-2020 был отменён. Сперва организаторы отказались от идеи провести онлайн-трансляцию концерта, однако позже передумали. Так, шоу пройдёт в Сети сегодня вечером, а также 14 и 16 мая, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle.

Видео песен будут показаны согласно порядку, по которому артисты должны были представлять свои страны в Роттердаме. Трансляция пройдёт на официальном канале конкурса в Youtube. При этом зрительского голосования в этом году не будет, однако организаторы пообещали зрителям массу различных сюрпризов, включая фрагменты исполнения фанатами любимых песен этого года. Основные концерты пройдут 12 и 14 мая, а 16 мая, в субботу, пользователей ждёт специальное шоу Europe Shine A Light с выступлениями всех участников, а также победителей Евровидения прошлых лет.
— Мы хотим не просто показать шоу и представить сорок одного участника, которого мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за её пределами, — рассказал исполнительный продюсер проекта Ситсе Баккер.

Клип на песню Uno группы LittleBig, представляющей Россию в этом году, будет показан сегодня вечером. Начало трансляции запланировано на 22:00 по московскому времени. Кроме того, как ранее сообщал Лайф, группа примет участие в шоу Europe Shine A Light 16 мая.
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life.ru
Категории: общество, культура, в Европе
Ключевые слова: карантин, коронавирус, Евровидение-2020, он-лайн
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добавлена вчера, 12 мая, 19:00

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