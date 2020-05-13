Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России 🔊 Воспроизвести



Метод борьбы с коронавирусной инфекцией, которым уже три месяца пользуется Белоруссия, переняли страны Запада и Россия, заявил он. «Потихоньку открылись», — отметил белорусский лидер



Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает



«Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»). Метод борьбы с коронавирусной инфекцией, которым уже три месяца пользуется Белоруссия, переняли страны Запада и Россия, заявил он. «Потихоньку открылись», — отметил белорусский лидерЗападные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РБК «Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат. И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства. Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»). По словам президента, в странах Запада смертность за сутки выше, чем в Белоруссии за все три месяца эпидемии.



«Посмотрите на Восток: дружественная нам родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и Фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия», — отметил белорусский лидер.



Лукашенко был открытым противником жестких карантинных мер, закрытия границ, остановки предприятий для борьбы с эпидемией.



7 апреля президент заявил, что Белоруссия должна сосредоточиться на решении своих экономических проблем, а не обсуждать введение карантина в стране. 14 апреля саммите ЕАЭС, который прошел в форме видеоконференции, Лукашенко заявил, что из-за борьбы с коронавирусом высок риск разрушения промышленности и ее «производственных и кооперационных связей», на отладку которых потратили более шести лет.



«Поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно, с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер. Как после победы над пандемией будем восстанавливать имеющийся потенциал и технологические цепочки?» — вопросил президент Белоруссии.



9 мая в Минске прошел военный парад, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне. «Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы, мы бы поступили так же», — заверил Лукашенко, выступая с трибуны перед тысячами участников и зрителей парада. «В этом обезумевшем потерявшем ориентиры мире», по его словам, есть те, кто осуждает власти за решение провести парад.



По последним данным белорусских властей, в стране 23 906 случаев заражения COVID-19, 135 человек умерли. rbc.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Лукашенко, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Белоруссия — статья прочитана 215 раз Комментарии