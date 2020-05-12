Пресс-секретарь Путина госпитализирован с подозрением на коронавирус 🔊 Воспроизвести



Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что она госпитализирована с коронавирусом вместе с мужем — пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым, передает



— Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось всё: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда, — приводит издание слова фигуристки. — Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним всё в порядке. Лечимся.



Навка добавила, что с началом эпидемии коронавируса вся семья сидела в строгой изоляции за исключением Пескова (он работал), поэтому она думает, что заразилась именно от супруга.



— Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принёс с работы, — добавила она. Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что она госпитализирована с коронавирусом вместе с мужем — пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым, передает ЛАЙФ . Чтобы не подвергать риску заражения всю остальную семью, супруги сознательно решили лечь в больницу, однако оба чувствуют себя хорошо.— Мы под контролем врачей. Всё в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось всё: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда, — приводит издание слова фигуристки. — Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним всё в порядке. Лечимся.Навка добавила, что с началом эпидемии коронавируса вся семья сидела в строгой изоляции за исключением Пескова (он работал), поэтому она думает, что заразилась именно от супруга.— Скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принёс с работы, — добавила она. life.ru Категории: политика, чп и криминал, здоровье, в России Ключевые слова: Путин, контроль, Песков, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Россия — статья прочитана 128 раз Комментарии