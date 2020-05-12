Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях в Литве переносится на 2021 год 🔊 Воспроизвести



Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях, который должен был состояться в Литве этой осенью, переносится на 2021 год, сообщила во вторник Литовская федерация футбола (ЛФФ).



"Могу подтвердить, что Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях переносится на следующий год. Официальные даты турнира это 12 сентября – 3 октября 2021 года. Города не меняются", – завил на пресс-конференции генсекретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.



"Вчера FIFA приняло это решение. (...) Было много различных размышлений о переносе даты турнира в этом году, но с учетом общего опыта мировых спортивных соревнований, (...) я думаю, что FIFA приняла правильное решение", – добавил он.



Матчи чемпионата состоятся в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.



В начале апреля по причине угрозы коронавируса был перенесен и намеченный на июнь в Каунасе отборочный олимпийский турнир по баскетболу. Международная федерация баскетбола FIBA решила перенести его на 2021 год – в этом же году состоятся и Олимпийские игры в Токио. Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях, который должен был состояться в Литве этой осенью, переносится на 2021 год, сообщила во вторник Литовская федерация футбола (ЛФФ)."Могу подтвердить, что Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях переносится на следующий год. Официальные даты турнира это 12 сентября – 3 октября 2021 года. Города не меняются", – завил на пресс-конференции генсекретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс."Вчера FIFA приняло это решение. (...) Было много различных размышлений о переносе даты турнира в этом году, но с учетом общего опыта мировых спортивных соревнований, (...) я думаю, что FIFA приняла правильное решение", – добавил он.Матчи чемпионата состоятся в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.В начале апреля по причине угрозы коронавируса был перенесен и намеченный на июнь в Каунасе отборочный олимпийский турнир по баскетболу. Международная федерация баскетбола FIBA решила перенести его на 2021 год – в этом же году состоятся и Олимпийские игры в Токио. BNS Категории: спорт, в мире Ключевые слова: перенос, FIFA, ЧМ-2020, коронавирус — статья прочитана 145 раз Комментарии