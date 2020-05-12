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Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях в Литве переносится на 2021 год
Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях, который должен был состояться в Литве этой осенью, переносится на 2021 год, сообщила во вторник Литовская федерация футбола (ЛФФ).
"Могу подтвердить, что Чемпионат мира по футболу в закрытых помещениях переносится на следующий год. Официальные даты турнира это 12 сентября – 3 октября 2021 года. Города не меняются", – завил на пресс-конференции генсекретарь ЛФФ Эдгарас Станкявичюс.
"Вчера FIFA приняло это решение. (...) Было много различных размышлений о переносе даты турнира в этом году, но с учетом общего опыта мировых спортивных соревнований, (...) я думаю, что FIFA приняла правильное решение", – добавил он.
Матчи чемпионата состоятся в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.
В начале апреля по причине угрозы коронавируса был перенесен и намеченный на июнь в Каунасе отборочный олимпийский турнир по баскетболу. Международная федерация баскетбола FIBA решила перенести его на 2021 год – в этом же году состоятся и Олимпийские игры в Токио.
Ключевые слова: перенос, FIFA, ЧМ-2020, коронавирус
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