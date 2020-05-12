Сводка о заболевших коронавирусом в Литве на 12 мая /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В Вильнюсской клинической городской больнице от коронавируса скончался пациент, сообщил Национальный центр общественного здоровья.



"Получена информация из Вильнюсской городской клинической больницы о смерти пациента, который находился на лечении в Отделении внутренних болезней. Информация получена официально, она будет включена в завтрашнюю статистику", – сообщила на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.



Во вторник она сообщила BNS, что скончались и две постоялицы Антавиляйского дома престарелых (под Вильнюсом), однако информация о них получена лишь устно, поэтому в официальную статистику они будут включены позднее.



По данным на вторник, в Литве за сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса, всего с момента объявления эпидемии - 1491 подтвержденный случай коронавируса. В Вильнюсской клинической городской больнице от коронавируса скончался пациент, сообщил Национальный центр общественного здоровья."Получена информация из Вильнюсской городской клинической больницы о смерти пациента, который находился на лечении в Отделении внутренних болезней. Информация получена официально, она будет включена в завтрашнюю статистику", – сообщила на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.Во вторник она сообщила BNS, что скончались и две постоялицы Антавиляйского дома престарелых (под Вильнюсом), однако информация о них получена лишь устно, поэтому в официальную статистику они будут включены позднее.По данным на вторник, в Литве за сутки подтверждено шесть новых случаев коронавируса, всего с момента объявления эпидемии - 1491 подтвержденный случай коронавируса.



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В Литве в больницах лечатся 105 зараженных коронавирусом, 12 из них – в реанимации.



"В стационаре лечатся 105 лиц, из них в реанимации и в отделениях интенсивной терапии – 12, искусственная вентиляция легких применяется пяти лицам, с кислородными масками 41 человек", – сообщила на пресс-конференции во вторник глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.



Коронавирус в Литве выявлен был у 1491 человека, из них 298 - у медиков, выздоровевшими считаются 850 лиц, из них 176 медиков. В данный момент болеют 587 жителей.



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Ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице, ставшей очагом коронавируса, сложная, выясняется, были ли сформированы в учреждении отдельные, не пересекающиеся команды персонала.



"Там действительно возник пожар, и первые действия были брошены на его тушение", – сообщила во вторник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.



По имеющимся данным, вирус выявлен у 21 человека: девяти работников и 12 пациентов, инфекция затронула отделения внутренних органов и реанимации.



"Ведется мониторинг за очагами в трех палатах этой больницы. (...) Палаты этой больницу, по крайней мере те, в которых зарегистрированы случаи, являются большими: пятиместными, и на самом деле были полны пациентов", – сказала представитель НЦОЗ. До сих пор заявляли, что от коронавируса в Литве скончались 50 человек, еще четыре лица, зараженные вирусом, скончались по другим причинам.* * *В Литве в больницах лечатся 105 зараженных коронавирусом, 12 из них – в реанимации."В стационаре лечатся 105 лиц, из них в реанимации и в отделениях интенсивной терапии – 12, искусственная вентиляция легких применяется пяти лицам, с кислородными масками 41 человек", – сообщила на пресс-конференции во вторник глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.Коронавирус в Литве выявлен был у 1491 человека, из них 298 - у медиков, выздоровевшими считаются 850 лиц, из них 176 медиков. В данный момент болеют 587 жителей.* * *Ситуация в Вильнюсской клинической городской больнице, ставшей очагом коронавируса, сложная, выясняется, были ли сформированы в учреждении отдельные, не пересекающиеся команды персонала."Там действительно возник пожар, и первые действия были брошены на его тушение", – сообщила во вторник на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) Роланда Лингене.По имеющимся данным, вирус выявлен у 21 человека: девяти работников и 12 пациентов, инфекция затронула отделения внутренних органов и реанимации."Ведется мониторинг за очагами в трех палатах этой больницы. (...) Палаты этой больницу, по крайней мере те, в которых зарегистрированы случаи, являются большими: пятиместными, и на самом деле были полны пациентов", – сказала представитель НЦОЗ. Инф. «Обзора», BNS Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 191 раз Комментарии