Загрузка... Премьер Литвы: обеспечив безопасность, рестораны смогут открыться и с 18 мая 🔊 Воспроизвести



Обеспечив выполнение требований безопасности, кафе, рестораны и другие заведения общественного питания смогут открыться и с 18 мая, говорит премьер Литвы Саулюс Сквернялис.



"(Даты) довольно близкие, если только будет достигнута договоренность с представителями бизнеса, как будет обеспечена безопасность кафе - это может произойти и с 18 мая", - сказал С. Сквернялис журналистам в сейме во вторник.



По его словам, в среду кабмин обсудит изменения в условиях карантина, среди них будет возможность возобновить работу ресторанам (в закрытых помещениях), открыть школы. Обеспечив выполнение требований безопасности, кафе, рестораны и другие заведения общественного питания смогут открыться и с 18 мая, говорит премьер Литвы Саулюс Сквернялис."(Даты) довольно близкие, если только будет достигнута договоренность с представителями бизнеса, как будет обеспечена безопасность кафе - это может произойти и с 18 мая", - сказал С. Сквернялис журналистам в сейме во вторник.По его словам, в среду кабмин обсудит изменения в условиях карантина, среди них будет возможность возобновить работу ресторанам (в закрытых помещениях), открыть школы. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: контроль, рестораны, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии