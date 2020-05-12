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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Премьер Литвы: обеспечив безопасность, рестораны смогут открыться и с 18 мая
Обеспечив выполнение требований безопасности, кафе, рестораны и другие заведения общественного питания смогут открыться и с 18 мая, говорит премьер Литвы Саулюс Сквернялис.
"(Даты) довольно близкие, если только будет достигнута договоренность с представителями бизнеса, как будет обеспечена безопасность кафе - это может произойти и с 18 мая", - сказал С. Сквернялис журналистам в сейме во вторник.
По его словам, в среду кабмин обсудит изменения в условиях карантина, среди них будет возможность возобновить работу ресторанам (в закрытых помещениях), открыть школы.
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Ключевые слова: контроль, рестораны, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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