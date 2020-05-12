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Материалы аудита электрификации железной дороги передан прокурорам

Министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич


Министерство трансопрта Литвы, которое провело аудит проводимого Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) проекта электрификации участка железной дороги Кайшядорис-Клайпеда и Вильнюсского железнодорожного узла, передало материалы аудита в прокуратуру. Об этом членов сейма информировал во вторник министр транспорта Ярослав Наркевич.

"В понедельник я передал материалы аудита в прокуратуру. Как мы считаем, есть, чем заняться", - сказал во вторник в сейме министр.

По словам Я. Наркевича, аудит установил, что несколько участков железной дороги были объединены в один проект электрификации необоснованно, это удлинило сроки проекта и повысило его стоимость.
"Первый этап (...) этого проекта электрификации состоялся с нарушениями определенных правовых актов, также был выбран экономически невыгодный способ, при котором три участка были объединены в один. Только из-за этого объединения конкурс проходил на два года дольше, чем планировалось, а цена превысила намеченную на 100 млн евро", - сказал министр.

Я. Наркевич также отмечает, что аудиторы столкнулись с трудностями, когда пожелали получить необходимый для проверки материал.

"Получить информацию было особенно сложно, несмотря на то, что аудиторы подписали договор о конфиденциальности, однако вся информация, чтобы можно было обстоятельно констатировать некоторые утверждения, не была предоставлена. Однако и из той информации, которая была предоставлена, следует сделать вывод, что имеют место серьезные нарушения", - сказал министр.

По его словам, продолжается второй этап аудита, сама оценка конкурса.
BNS
Категории: экономика, чп и криминал
Ключевые слова: прокуратура, Lietuvos gelezinkeliai, аудит, отчёт, жд, показатели, электрофикация
География: Литва
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добавлена сегодня, 12 мая, 14:20

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