Приоритетом этого правительства было уменьшение социального отчуждения - премьер Литвы 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис



Приоритетом этого правительства и правящего большинства было уменьшение социального отчуждения, говорит премьер Саулюс Сквернялис.



"Думаю, что важнейшие моменты связаны с уменьшением социального напряжения, снижения бедности и решением других социальных проблем", - сказал глава правительства журналистам в сейме.



Во вторник он представил в парламенте отчет о деятельности правительства.



С. Сквернялис сказал, что за четыре года повышение доходов ощутили все группы общества.



"Может быть, у кого-то были довольно большие ожидания, но мы говорим не о пяти - семи евро, мы говорим о процентах - о 30-40%, 45% - по отдельным группам общества, доходы которых росли", - сказал премьер. Приоритетом этого правительства и правящего большинства было уменьшение социального отчуждения, говорит премьер Саулюс Сквернялис."Думаю, что важнейшие моменты связаны с уменьшением социального напряжения, снижения бедности и решением других социальных проблем", - сказал глава правительства журналистам в сейме.Во вторник он представил в парламенте отчет о деятельности правительства.С. Сквернялис сказал, что за четыре года повышение доходов ощутили все группы общества."Может быть, у кого-то были довольно большие ожидания, но мы говорим не о пяти - семи евро, мы говорим о процентах - о 30-40%, 45% - по отдельным группам общества, доходы которых росли", - сказал премьер. По его словам, улучшение условий ощутил и бизнес.



"Бизнес, который не участвует в выборах и оценивает довольно объективно, не раз высказывал позицию об условиях предпринимательства, которые имеют место сейчас- что таких не было. Это хорошо показывают и зарубежные инвестиции - производственные, крупные инвестиции пришли в Литву", - сказал С. Сквернялис.



Он отказался поставить оценку своему правительству.



Премьер сказал, что самую правильную оценку работе правительства и правящего правительства поставит избиратель.



Подводя итоги года, глава правительства отмечает, что валовой внутренний продукт (ВВП) за период с 2016 года, когда это правящее большинство победило на выборах в сейм, до 2019 года, увеличился на 12,4%, а это составляет 9,5 млрд евро.



Согласно отчету, средняя зарплата в прошлом году увеличилась почти на 9%, а с 2016 года - на 38% и в конце прошлого года была 1318 евро, минимальная месячная зарплата выросла до 607 евро, из "тени" выведено 200 млн евро, с 2016 года средняя пенсия по старости повысилась более чем на треть.



Выступая в сейме, премьер выделил шесть проведенных правительством структурных реформ: в областях образования, здравоохранения, налоговой сфере, в сфере инноваций, в борьбе с теневой экономикой и пенсионной сфере.



С. Сквернялис занимает премьерский пост с декабря 2016 года. Выборы в сейм состоятся 11 октября. BNS Категории: общество, экономика Ключевые слова: правительство, премьер, отчёт География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии