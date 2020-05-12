В США у детей с коронавирусом обнаружили нехарактерные симптомы 🔊 Воспроизвести



У трех пациентов педиатрического отделения одного из госпиталей в американском штате Коннектикут диагностировали синдром воспалительного ответа, который, вероятно, связан с заражением коронавирусом, сообщает



У детей наблюдается острое воспаление гланд, боль в груди и животе, однако нет проблем с дыханием. Врачи мониторят ситуацию и призывают родителей внимательней относиться к жалобам детей на самочувствие.



Как рассказал губернатор штата Нед Ламонт, о схожих случаях его предупреждал профессор эпидемиологии медицинской школы при Йельском университете Альберт Ко.



Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на прошлой неделе сообщил, что у многих детей, у которых диагностировали воспалительный синдром, были положительные анализы на антитела к коронавирусу. Трое детей с таким диагнозом умерли.



Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По данным Института Хопкинса, в США выявили почти 1,4 миллиона случаев заражения, свыше 80 тысяч человек скончались. У трех пациентов педиатрического отделения одного из госпиталей в американском штате Коннектикут диагностировали синдром воспалительного ответа, который, вероятно, связан с заражением коронавирусом, сообщает РИА НОвости со ссылкой на ctpost.У детей наблюдается острое воспаление гланд, боль в груди и животе, однако нет проблем с дыханием. Врачи мониторят ситуацию и призывают родителей внимательней относиться к жалобам детей на самочувствие.Как рассказал губернатор штата Нед Ламонт, о схожих случаях его предупреждал профессор эпидемиологии медицинской школы при Йельском университете Альберт Ко.Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на прошлой неделе сообщил, что у многих детей, у которых диагностировали воспалительный синдром, были положительные анализы на антитела к коронавирусу. Трое детей с таким диагнозом умерли.Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По данным Института Хопкинса, в США выявили почти 1,4 миллиона случаев заражения, свыше 80 тысяч человек скончались. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: США, дети, контроль, карантин, распространение, симптомы, коронавирус — статья прочитана 116 раз Комментарии