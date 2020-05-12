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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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После открытия границы за сутки из Польши в Литву прибыло почти 140 человек
После того, как Литва и Польша открыли границу для тех, кто едет по работе, бизнесу или учебе, в Литву за сутки уже въехало 137 граждан Польши, сообщил советник премьера Гедрюс Сурплис.
"За сутки в Литву въехало 137 таких граждан Литвы, не считая водителей грузовых автомобилей. Изолироваться им, как вы знаете, не нужно, у каждого из них на границе померяли температуру", - сказал глава Группы по информированию общества о ситуации с коронавирусом на пресс-конференции во вторник.
Обязательная двухнедельная самоизоляция не распространяется на таких лиц в соответствии с соглашением правительств двух стран.
Следующие в Польшу граждане должны иметь при себе трудовой договор, свидетельство о предпринимательской деятельности, справку из учреждения образования Польши об обучении в нем или иной документ, обосновывающий поездку.
С 15 мая будет упрощен въезд также из Латвии и Эстонии, к въезжающим из этих стран тоже не будет применятся требование самоизоляции.
Карантин с некоторыми послаблениями продлен в Литве до 31 мая.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
Комментарии
Вася
12 мая, 15:56
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На них не надо двухнедельной изоляции их вирус не трогает. Какой избирательный этот вирус,психбольница.
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