После открытия границы за сутки из Польши в Литву прибыло почти 140 человек 🔊 Воспроизвести



После того, как Литва и Польша открыли границу для тех, кто едет по работе, бизнесу или учебе, в Литву за сутки уже въехало 137 граждан Польши, сообщил советник премьера Гедрюс Сурплис.



"За сутки в Литву въехало 137 таких граждан Литвы, не считая водителей грузовых автомобилей. Изолироваться им, как вы знаете, не нужно, у каждого из них на границе померяли температуру", - сказал глава Группы по информированию общества о ситуации с коронавирусом на пресс-конференции во вторник.



Обязательная двухнедельная самоизоляция не распространяется на таких лиц в соответствии с соглашением правительств двух стран.



Следующие в Польшу граждане должны иметь при себе трудовой договор, свидетельство о предпринимательской деятельности, справку из учреждения образования Польши об обучении в нем или иной документ, обосновывающий поездку.



С 15 мая будет упрощен въезд также из Латвии и Эстонии, к въезжающим из этих стран тоже не будет применятся требование самоизоляции.



Карантин с некоторыми послаблениями продлен в Литве до 31 мая. После того, как Литва и Польша открыли границу для тех, кто едет по работе, бизнесу или учебе, в Литву за сутки уже въехало 137 граждан Польши, сообщил советник премьера Гедрюс Сурплис."За сутки в Литву въехало 137 таких граждан Литвы, не считая водителей грузовых автомобилей. Изолироваться им, как вы знаете, не нужно, у каждого из них на границе померяли температуру", - сказал глава Группы по информированию общества о ситуации с коронавирусом на пресс-конференции во вторник.Обязательная двухнедельная самоизоляция не распространяется на таких лиц в соответствии с соглашением правительств двух стран.Следующие в Польшу граждане должны иметь при себе трудовой договор, свидетельство о предпринимательской деятельности, справку из учреждения образования Польши об обучении в нем или иной документ, обосновывающий поездку.С 15 мая будет упрощен въезд также из Латвии и Эстонии, к въезжающим из этих стран тоже не будет применятся требование самоизоляции.Карантин с некоторыми послаблениями продлен в Литве до 31 мая. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 147 раз Комментарии