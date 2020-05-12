Экономика Литвы: цифры и факты

Цены на промышленную продукцию в Литве в апреле по сравнению с апрелем 2019 года снизились на 15,5%, а по сравнению с мартом нынешнего года - на 5,3%.
Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 2,4%, а за месяц - на 1,5%, сообщил Департамент статистики.
Цены на продукцию, проданную на рынке Литвы, за год снизились на 10,2%, без учета очищенных нефтепродуктов - на 1,3%, а за месяц - на 3,6% и на 1,2% соответственно.
Цены на продукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 19,1%, без учета очищенных нефтепродуктов - на 3,1%, за месяц - на 6,5% и на 1,8% соответственно.
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В Клайпедский порт во вторник пришел седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На этот раз груз пришел из Саудовской Аравии. Это первый груз нефти для Беларуси из этой страны, он приобретен у компании Saudi Aramco.
По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Ionic Astrapi под флагом Маршалловых островов пришел в Клайпеду в ночь на вторник. Он шел из Египта, с терминала в порту Сиди Керир.
Компания Klaipedos nafta информировала BNS, что судно привезло 87 тыс. тонн нефти.
Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти для Беларуси пришел в Клайпеду из Норвегии 13 апреля.
В марте в Клайпеду из России пришли четыре груза нефти для Беларуси: один из Усть-Луги и еще три груза из Приморска (все по 75-85 тыс. тонн). В январе танкер Breiviken доставил из Норвегии в Клайпеду около 80 тыс. тонн нефти для Беларуси.
До этого времени нефть транспортировалась в Беларусь через Литву в 2017 года.
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Контролируемая концерном Achemos grupe крупнейшая в Клайпедском порту стивидорная компания Klasco в прошлом году заработала 1,808 млн евро чистой прибыли - на 21,5% меньше, чем в 2018 году (2,196 млн евро).
Выручка компании за год упала на 4,4% до 44,664 млн евро, указано в отчете для Реестрового центра.
Грузооборот Klasco в прошлом году уменьшился примерно на 4% до 12,4 млн тонн, компания в этом году планирует сохранить подобный грузооборот.
Klasco принадлежат терминалы насыпных и наливных удобрений, генеральных грузов и типа ро-ро.
Achemos grupe принадлежит 93,5% акций Klasco.
Компания Klaipedos nafta информировала BNS, что судно привезло 87 тыс. тонн нефти.
Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти для Беларуси пришел в Клайпеду из Норвегии 13 апреля.
В марте в Клайпеду из России пришли четыре груза нефти для Беларуси: один из Усть-Луги и еще три груза из Приморска (все по 75-85 тыс. тонн). В январе танкер Breiviken доставил из Норвегии в Клайпеду около 80 тыс. тонн нефти для Беларуси.
До этого времени нефть транспортировалась в Беларусь через Литву в 2017 года.
* * *
Контролируемая концерном Achemos grupe крупнейшая в Клайпедском порту стивидорная компания Klasco в прошлом году заработала 1,808 млн евро чистой прибыли - на 21,5% меньше, чем в 2018 году (2,196 млн евро).
Выручка компании за год упала на 4,4% до 44,664 млн евро, указано в отчете для Реестрового центра.
Грузооборот Klasco в прошлом году уменьшился примерно на 4% до 12,4 млн тонн, компания в этом году планирует сохранить подобный грузооборот.
Klasco принадлежат терминалы насыпных и наливных удобрений, генеральных грузов и типа ро-ро.
Achemos grupe принадлежит 93,5% акций Klasco.