Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Цены на промышленную продукцию в Литве в апреле по сравнению с апрелем 2019 года снизились на 15,5%, а по сравнению с мартом нынешнего года - на 5,3%.



Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 2,4%, а за месяц - на 1,5%, сообщил Департамент статистики.



Цены на продукцию, проданную на рынке Литвы, за год снизились на 10,2%, без учета очищенных нефтепродуктов - на 1,3%, а за месяц - на 3,6% и на 1,2% соответственно.



Цены на продукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 19,1%, без учета очищенных нефтепродуктов - на 3,1%, за месяц - на 6,5% и на 1,8% соответственно.



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В Клайпедский порт во вторник пришел седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На этот раз груз пришел из Саудовской Аравии. Это первый груз нефти для Беларуси из этой страны, он приобретен у компании Saudi Aramco. Цены на промышленную продукцию в Литве в апреле по сравнению с апрелем 2019 года снизились на 15,5%, а по сравнению с мартом нынешнего года - на 5,3%.Без учета нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 2,4%, а за месяц - на 1,5%, сообщил Департамент статистики.Цены на продукцию, проданную на рынке Литвы, за год снизились на 10,2%, без учета очищенных нефтепродуктов - на 1,3%, а за месяц - на 3,6% и на 1,2% соответственно.Цены на продукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 19,1%, без учета очищенных нефтепродуктов - на 3,1%, за месяц - на 6,5% и на 1,8% соответственно.* * *В Клайпедский порт во вторник пришел седьмой в этом году танкер с нефтью для Беларуси. На этот раз груз пришел из Саудовской Аравии. Это первый груз нефти для Беларуси из этой страны, он приобретен у компании Saudi Aramco. По данным порталов marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com, танкер Ionic Astrapi под флагом Маршалловых островов пришел в Клайпеду в ночь на вторник. Он шел из Египта, с терминала в порту Сиди Керир.



Компания Klaipedos nafta информировала BNS, что судно привезло 87 тыс. тонн нефти.



Предыдущий танкер с 86 тыс. тонн нефти для Беларуси пришел в Клайпеду из Норвегии 13 апреля.



В марте в Клайпеду из России пришли четыре груза нефти для Беларуси: один из Усть-Луги и еще три груза из Приморска (все по 75-85 тыс. тонн). В январе танкер Breiviken доставил из Норвегии в Клайпеду около 80 тыс. тонн нефти для Беларуси.



До этого времени нефть транспортировалась в Беларусь через Литву в 2017 года.



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Контролируемая концерном Achemos grupe крупнейшая в Клайпедском порту стивидорная компания Klasco в прошлом году заработала 1,808 млн евро чистой прибыли - на 21,5% меньше, чем в 2018 году (2,196 млн евро).



Выручка компании за год упала на 4,4% до 44,664 млн евро, указано в отчете для Реестрового центра.



Грузооборот Klasco в прошлом году уменьшился примерно на 4% до 12,4 млн тонн, компания в этом году планирует сохранить подобный грузооборот.



Klasco принадлежат терминалы насыпных и наливных удобрений, генеральных грузов и типа ро-ро.



Achemos grupe принадлежит 93,5% акций Klasco. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, Проценты, квоты, цены География: Литва — статья прочитана 68 раз Комментарии