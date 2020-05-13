Советник президента Я. Неверович: позицию Литвы по БелАЭС слышат 🔊 Воспроизвести Советник президента Литвы Ярослав Неверович



Несмотря на то, что на строящуюся в белорусском Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) уже завезено ядерное топливо и идет подготовка к старту станции, позицию Литвы по поводу этой АЭС слышат не только в Брюсселе, но и в столицах соседних стран, говорит главный советник президента.



"Топливо уже завезено, это, конечно, не очень приятно, особенно с учетом того, что Беларусь не подписала договор с Литвой об информировании и предупреждении о связанных с атомной энергетикой инцидентах.(...) С другой стороны, отрадно, что наши предложения обратить внимание на то, что происходит у самой границы Литвы, слышат и в Брюсселе, и в столицах наших соседей", - сказал во вторник радиостанции Ziniu radijas Ярослав Неверович. Несмотря на то, что на строящуюся в белорусском Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) уже завезено ядерное топливо и идет подготовка к старту станции, позицию Литвы по поводу этой АЭС слышат не только в Брюсселе, но и в столицах соседних стран, говорит главный советник президента."Топливо уже завезено, это, конечно, не очень приятно, особенно с учетом того, что Беларусь не подписала договор с Литвой об информировании и предупреждении о связанных с атомной энергетикой инцидентах.(...) С другой стороны, отрадно, что наши предложения обратить внимание на то, что происходит у самой границы Литвы, слышат и в Брюсселе, и в столицах наших соседей", - сказал во вторник радиостанции Ziniu radijas Ярослав Неверович. По его словам, относительно бойкота электроэнергии с БелАЭС Литву поддерживают Эстония и Польша, одобрила эту позицию и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольга Буславец.



"Для нас также важно, что Латвия придерживается принципиальной позиции о приоритетности безопасности в ядерной энергетике. Об этом также не раз высказывался президент Латвии", - сказал Я. Неверович.



Литва добивается, чтобы страны Балтии подписали политическую декларацию об ограничениях импорта небезопасной и "грязной" электроэнергии, однако Латвия пока отказывается это сделать. Правительство этой страны решило, что после того, как Литва прекратит торговлю с Беларусью, она по техническим и экономическим причинам перейдет к торговле электроэнергией с Россией. Это чревато тем, что через Россию на рынок стран Балтии может попадать электроэнергия с БелАЭС.



"Согласован политический меморандум между тремя Балтийскими государствами и Еврокомиссией, в котором этот вопрос детально оговаривается. В этом меморандуме пока еще нет подписи Латвии, однако главное, что мы едины во мнении о приоритетности безопасности, и поскольку мы быстро продвигаемся с проектом синхронизации, до конца 2025 года этот вопрос будет решен", - сказал Я. Неверович.



Министерство энергетики Беларуси в прошлую среду сообщило, что на БелАЭС доставлено ядерное топливо для первого реактора. В ответ на это Литва призвала Минск остановить старт БелАЭС.



Литва утверждает, что Беларусь строит АЭС в 50 км от Вильнюса с нарушениями требований безопасности.



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Литва в первом квартале этого года импортировала меньше электроэнергии из России и Беларуси, но увеличила объемы импорта шведского электричества. Из-за такой тенденции рынок Балтийских стран в значительно меньшей степени ощутит прекращение торговли электроэнергией с Беларусью, когда заработает Белорусская АЭС (БелАЭС), утверждает оператор энергопередающей системы Litgrid.



"Снижение наполовину значения белорусской электроэнергии на энергетическом рынке Балтийских стран позволяет думать, что и снижение предложения в случае запуска БелАЭС будет ощущаться наполовину слабее", - сказал для пресс-релиза директор Департамента управления системой Litgrid Гедрюс Радвила.



Он напомнил, что, в соответствии с литовскими законами, торговля электроэнергией через границу Литвы и Беларуси остановится после того, как на БелАЭС будет выработан первый мегаватт-час электроэнергии.



В январе-марта импорт из Калининградской области России уменьшился на 50% до 857,1 гигаватт-часов (в прошлом году - 1,71 тераватт-часов), из Беларуси - на 50,9% до 253,4 гигаватт-часов (516,4 гигаватт-часов), между тем импорт из Швеции вырос в 2,1 раза до 1,367 тераватт-часов.



По словам Г. Радвилы, преобладавшее в структуре импорта в прошлом году российское электричество в начале нынешнего года уступило позиции электричеству с гидроэлектростанций из Скандинавии. Из-за благоприятной для ветроэлектростанций погоды литовский рынок пополнялся и местной электроэнергией. По словам эксперта Litgrid, если такая ситуация сохранится, то она может "снять напряженность, которую вызывает в регионе БелАЭС".



И все же почти две трети или 65% потребленной электроэнергии Литва импортировала, однако за год эти объемы сократились на 4,1%. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 249 раз Комментарии