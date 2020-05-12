Оператор Baltic Pipe получил все разрешения на прокладку

Варшава надеется благодаря трубопроводу Baltic Pipe снизить зависимость от поставок "Газпрома". Последними строительство одобрили власти Швеции, сообщает DW.
Оператор польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM S.A. получил все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в пресс-службе проекта.
Газопровод позволит транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу. Варшава надеется, что благодаря трубопроводу удастся снизить зависимость от поставок российской энергокомпании "Газпром".
Проект одобрили власти Швеции
Последними строительство одобрили власти Швеции: 7 мая они дали добро на прокладку Baltic Pipe через исключительную шведскую экономическую зону в Балтийском море. Протяженность участка трубы, который пройдет через этот район, составляет 85 километров. Разрешение было выдано министерством предпринимательства, энергетики и связи Швеции.
В апреле 2019 года стало известно, что Еврокомиссия дополнительно выделит почти 215 млн евро финансирования на строительство газопровода Baltic Pipe. Ранее разрешения были выданы в Польше и Дании.
Газопровод может быть введен в строй уже в 2022 году
Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию, добавляют в Еврокомиссии.
Ранее Брюссель уже выделял средства на экономическую и техническую оценку проекта.
В 2018 году сырье из России составляло почти 67 процентов газа, импортированного в Польшу государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Baltic Pipe - часть стратегии Варшавы по снижению своей зависимости от российского газа.
Проект одобрили власти Швеции
Последними строительство одобрили власти Швеции: 7 мая они дали добро на прокладку Baltic Pipe через исключительную шведскую экономическую зону в Балтийском море. Протяженность участка трубы, который пройдет через этот район, составляет 85 километров. Разрешение было выдано министерством предпринимательства, энергетики и связи Швеции.
В апреле 2019 года стало известно, что Еврокомиссия дополнительно выделит почти 215 млн евро финансирования на строительство газопровода Baltic Pipe. Ранее разрешения были выданы в Польше и Дании.
Газопровод может быть введен в строй уже в 2022 году
Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию, добавляют в Еврокомиссии.
Ранее Брюссель уже выделял средства на экономическую и техническую оценку проекта.
В 2018 году сырье из России составляло почти 67 процентов газа, импортированного в Польшу государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Baltic Pipe - часть стратегии Варшавы по снижению своей зависимости от российского газа.