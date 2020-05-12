Оператор Baltic Pipe получил все разрешения на прокладку 🔊 Воспроизвести Сооружение по дегидратации газа в Польше



Варшава надеется благодаря трубопроводу Baltic Pipe снизить зависимость от поставок "Газпрома". Последними строительство одобрили власти Швеции, сообщает



Оператор польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM S.A. получил все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в пресс-службе проекта. Варшава надеется благодаря трубопроводу Baltic Pipe снизить зависимость от поставок "Газпрома". Последними строительство одобрили власти Швеции, сообщает DW Оператор польской газотранспортной системы GAZ-SYSTEM S.A. получил все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили в пресс-службе проекта. Газопровод позволит транспортировать природный газ из Норвегии в Польшу. Варшава надеется, что благодаря трубопроводу удастся снизить зависимость от поставок российской энергокомпании "Газпром".



Проект одобрили власти Швеции



Последними строительство одобрили власти Швеции: 7 мая они дали добро на прокладку Baltic Pipe через исключительную шведскую экономическую зону в Балтийском море. Протяженность участка трубы, который пройдет через этот район, составляет 85 километров. Разрешение было выдано министерством предпринимательства, энергетики и связи Швеции.



В апреле 2019 года стало известно, что Еврокомиссия дополнительно выделит почти 215 млн евро финансирования на строительство газопровода Baltic Pipe. Ранее разрешения были выданы в Польше и Дании.



Газопровод может быть введен в строй уже в 2022 году



Планируется, что Baltic Pipe позволит с 2022 года поставлять газ из Северного моря в Польшу и впоследствии - в страны Балтии. Кроме того, по трубопроводу смогут транспортировать газ из Польши (в том числе поставленный в эту страну сжиженный природный газ, СПГ) в Данию и Швецию, добавляют в Еврокомиссии.



Ранее Брюссель уже выделял средства на экономическую и техническую оценку проекта.



В 2018 году сырье из России составляло почти 67 процентов газа, импортированного в Польшу государственной нефтегазовой компанией PGNiG. Baltic Pipe - часть стратегии Варшавы по снижению своей зависимости от российского газа. dw.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газопровод, польша, строительство География: Польша — статья прочитана 216 раз Комментарии