Мир без России: проблемы, которых бы не было 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ



"Если бы нацисты победили, 2020 год выглядел бы совершенно иначе, — утверждает издание Washington Examiner. — Коронавирус был бы последней из наших проблем".



В статье, посвященной 75-летию победы над Германией, автор поясняет, чем был бы плох 2020 год в такой альтернативной вселенной: "Евреи, цыгане и носители психических заболеваний давно бы исчезли. Африканцы наверняка снова были бы рабами, многие другие также были бы порабощены, до смерти работая на различные проекты нацистов. Свобода была бы фикцией".



Трудно представить себе более ложное перечисление "проблем параллельного 2020 года".



Нет, чисто по фактуре все верно — и было бы даже хуже. "Если бы нацисты победили, 2020 год выглядел бы совершенно иначе, — утверждает издание Washington Examiner. — Коронавирус был бы последней из наших проблем".В статье, посвященной 75-летию победы над Германией, автор поясняет, чем был бы плох 2020 год в такой альтернативной вселенной: "Евреи, цыгане и носители психических заболеваний давно бы исчезли. Африканцы наверняка снова были бы рабами, многие другие также были бы порабощены, до смерти работая на различные проекты нацистов. Свобода была бы фикцией".Трудно представить себе более ложное перечисление "проблем параллельного 2020 года".Нет, чисто по фактуре все верно — и было бы даже хуже.



...Вообще в современной — особенно современной западной — "популярной истории" принято считать, будто Гитлер спустился на Европу на зонтике. То есть в результате несчастного стечения обстоятельств, без каких-либо предпосылок.



То есть сначала континент Эмиля Золя, Льва Толстого и Томаса Манна спокойно развивался себе в сторону гуманизма и равенства, а потом по нелепой случайности угодил в Первую мировую войну — и из-за нее Европа сломалась. На востоке пришли к власти большевики, а в Германии — внезапные нацисты, внезапно провозгласившие себя высшей расой и пожелавшие захватить весь мир. Но Свободные народы запада (фраза Толкина, но "Властелин колец" же тоже не с неба упал) объединились и победили Гитлера, и спасли евреев и цыган от уничтожения, а многие народы (кроме восточноевропейцев, захваченных большевиками) от порабощения.



Так вот. Достаточно посмотреть на карту предгитлеровской Европы, чтобы понять, как все было на самом деле и что случилось бы, получись у Гитлера реализовать его планы.



В начале XX века, строго говоря, мир был распилен между очень небольшим количеством колониальных держав, они же передовые цивилизованные нации.



Можно ли было удивить эти нации захватническими войнами?



Об этом стоит спросить у англичан, с середины XIX века ходивших огнем и штыком по Китаю и силой принуждавших его умирать от опиума.



Можно спросить у французов, заглотивших пол-Африки и пол-Индокитая.



Можно спросить даже у малютки Португалии, после утраты Бразилии все же владевшей до второй половины XX века колониями, в несколько раз превышающими ее по площади и населению.



Можно ли было удивить эти нации расизмом и геноцидом?



Об этом можно спросить у короля крошки Бельгии Леопольда, в начале XX века (когда Гитлер еще рисовал акварели) вырезавшего десяток миллионов негров в своей личной колонии Конго.



Об этом можно спросить у Уинстона Черчилля, приятного толстяка и величайшего британца по версии британского парламента (2002). "Я, к примеру, не признаю, что по отношению к краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии совершено какое-то преступление. Более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса — назовем это так — пришла и заняла их место", — отвечает нам сэр Уинстон.



Об этом можно спросить, наконец, у американцев, вскоре после решения индейского вопроса захвативших Филиппины и уничтоживших около миллиона непослушных филиппинцев. "Наши люди безжалостны, они уничтожают мужчин, женщин, детей, пленных и захваченных, активных повстанцев и подозреваемых в содействии, начиная с детей десятилетнего возраста. Преобладает идея, что филиппинец как таковой немногим лучше собаки", — констатировал американский корреспондент из Манилы в 1901 году.



Можно ли было удивить этих людей рабством и жестокостью?



Можно спросить об этом у восставших американских горняков, которых в 1921 году власти в союзе с ЧВК бомбили с аэропланов.



Чем, черт возьми, могли поразить всех этих цивилизованных людей расправы Гитлера с евреями и цыганами — а уж тем более с русскими?



Заметим, что хотя чисто арифметически гитлеровцы убили больше всего именно русских, а в известном генеральном плане "Ост" предусматривалось почти полное истребление великороссов (в отличие даже от поляков, которых планировалось лишь выселить с глаз долой, "потому что геноцид поляков европейцы не поймут и немцам будет стыдно") — традиционно русские даже не включаются западными обличителями нацизма в число главных его жертв. Вот и автор Washington Examiner пропустил — может, просто не знал, может, ему плевать. Тот факт, что японцы истребили десятки миллионов китайцев, тоже остается незначительной абстрактной и малоизвестной цифрой — по сравнению с огромным и трагичным Пёрл-Харбором (2,4 тысячи погибших американцев).



Так что нет, никакой геноцид не был бы проблемой. И рабство не было бы проблемой. А уж евгеника точно не была бы проблемой — потому что цивилизованные нации широчайше занимались стерилизацией своих "неполноценных" с начала XX столетия и кое-где чуть ли не до его конца.



Если бы гитлеровская Германия, как и хотела, победила на Востоке — современный мир всего лишь был бы старым добрым миром начала XX века, только на анаболиках. Без России — небольшие остатки русских, белорусов и украинцев трудились бы в рабстве у новых юнкеров под присмотром онемеченных и ужасно гордых этим приказчиков-прибалтов. Без Китая — может быть, до сих пор существовала бы марионеточная Маньчжурия. А в остальном все было бы вполне привычно.



Никакой "войны до последнего нациста" или "до последнего свободного американца/британца" тоже бы не было. Потому что к концу 1940-х все крупные державы, как и в нашем мире, уже наверняка получили бы по ядерной бомбе, а к 1960-м годам установился бы ядерный паритет. Войны бы, конечно, по-прежнему велись — но в основном в третьем мире и руками аборигенов.



Еще раз повторим главное: в результате поражения нацистской Германии мир — в том числе западный мир — изменился гораздо сильней, чем изменился бы в результате ее победы.



Именно потому, что нацизм, несмотря на весь свой якобы модернизм — в действительности выступал наемником очень старой и традиционной, "прежней" Европы и "прежнего" Запада. И многим, очень многим на Западе это вполне нравилось.



То, что сейчас гитлеризм вызывает ужас, то, что расизм делает человека маргиналом, то, что открытые захватнические войны больше не в моде — не результат естественного развития западной цивилизации.



Это результат того, что однажды, 75 лет назад, на стене Рейхстага появились рядом надписи "Мы из колхоза Рязань Суховерхов", "Запомнят гады путь от Грозного до Берлина" и "Здесь были из Ленинграда майор Зверев, Охрименко, Михайлин".



Именно эти люди — эти и миллионы других наших людей — не дали миру в очередной раз вернуться в прошлое, в старые добрые времена хищничества и рабовладения.



Именно они силой вырвали мир в будущее.



Именно они, в сущности, создали тот 2020 год, в котором зверству и хищничеству можно ужасаться.



Автор: Виктор Мараховский для Вся штука в том, что если бы нацисты победили, то в истреблении народов и инвалидов, а также порабощении целых рас никто в передовом мире просто не видел бы никакой проблемы. Как почти никто там не видел в этом проблемы до Гитлера....Вообще в современной — особенно современной западной — "популярной истории" принято считать, будто Гитлер спустился на Европу на зонтике. То есть в результате несчастного стечения обстоятельств, без каких-либо предпосылок.То есть сначала континент Эмиля Золя, Льва Толстого и Томаса Манна спокойно развивался себе в сторону гуманизма и равенства, а потом по нелепой случайности угодил в Первую мировую войну — и из-за нее Европа сломалась. На востоке пришли к власти большевики, а в Германии — внезапные нацисты, внезапно провозгласившие себя высшей расой и пожелавшие захватить весь мир. Но Свободные народы запада (фраза Толкина, но "Властелин колец" же тоже не с неба упал) объединились и победили Гитлера, и спасли евреев и цыган от уничтожения, а многие народы (кроме восточноевропейцев, захваченных большевиками) от порабощения.Так вот. Достаточно посмотреть на карту предгитлеровской Европы, чтобы понять, как все было на самом деле и что случилось бы, получись у Гитлера реализовать его планы.В начале XX века, строго говоря, мир был распилен между очень небольшим количеством колониальных держав, они же передовые цивилизованные нации.Можно ли было удивить эти нации захватническими войнами?Об этом стоит спросить у англичан, с середины XIX века ходивших огнем и штыком по Китаю и силой принуждавших его умирать от опиума.Можно спросить у французов, заглотивших пол-Африки и пол-Индокитая.Можно спросить даже у малютки Португалии, после утраты Бразилии все же владевшей до второй половины XX века колониями, в несколько раз превышающими ее по площади и населению.Можно ли было удивить эти нации расизмом и геноцидом?Об этом можно спросить у короля крошки Бельгии Леопольда, в начале XX века (когда Гитлер еще рисовал акварели) вырезавшего десяток миллионов негров в своей личной колонии Конго.Об этом можно спросить у Уинстона Черчилля, приятного толстяка и величайшего британца по версии британского парламента (2002). "Я, к примеру, не признаю, что по отношению к краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии совершено какое-то преступление. Более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса — назовем это так — пришла и заняла их место", — отвечает нам сэр Уинстон.Об этом можно спросить, наконец, у американцев, вскоре после решения индейского вопроса захвативших Филиппины и уничтоживших около миллиона непослушных филиппинцев. "Наши люди безжалостны, они уничтожают мужчин, женщин, детей, пленных и захваченных, активных повстанцев и подозреваемых в содействии, начиная с детей десятилетнего возраста. Преобладает идея, что филиппинец как таковой немногим лучше собаки", — констатировал американский корреспондент из Манилы в 1901 году.Можно ли было удивить этих людей рабством и жестокостью?Можно спросить об этом у восставших американских горняков, которых в 1921 году власти в союзе с ЧВК бомбили с аэропланов.Чем, черт возьми, могли поразить всех этих цивилизованных людей расправы Гитлера с евреями и цыганами — а уж тем более с русскими?Заметим, что хотя чисто арифметически гитлеровцы убили больше всего именно русских, а в известном генеральном плане "Ост" предусматривалось почти полное истребление великороссов (в отличие даже от поляков, которых планировалось лишь выселить с глаз долой, "потому что геноцид поляков европейцы не поймут и немцам будет стыдно") — традиционно русские даже не включаются западными обличителями нацизма в число главных его жертв. Вот и автор Washington Examiner пропустил — может, просто не знал, может, ему плевать. Тот факт, что японцы истребили десятки миллионов китайцев, тоже остается незначительной абстрактной и малоизвестной цифрой — по сравнению с огромным и трагичным Пёрл-Харбором (2,4 тысячи погибших американцев).Так что нет, никакой геноцид не был бы проблемой. И рабство не было бы проблемой. А уж евгеника точно не была бы проблемой — потому что цивилизованные нации широчайше занимались стерилизацией своих "неполноценных" с начала XX столетия и кое-где чуть ли не до его конца.Если бы гитлеровская Германия, как и хотела, победила на Востоке — современный мир всего лишь был бы старым добрым миром начала XX века, только на анаболиках. Без России — небольшие остатки русских, белорусов и украинцев трудились бы в рабстве у новых юнкеров под присмотром онемеченных и ужасно гордых этим приказчиков-прибалтов. Без Китая — может быть, до сих пор существовала бы марионеточная Маньчжурия. А в остальном все было бы вполне привычно.Никакой "войны до последнего нациста" или "до последнего свободного американца/британца" тоже бы не было. Потому что к концу 1940-х все крупные державы, как и в нашем мире, уже наверняка получили бы по ядерной бомбе, а к 1960-м годам установился бы ядерный паритет. Войны бы, конечно, по-прежнему велись — но в основном в третьем мире и руками аборигенов.Еще раз повторим главное: в результате поражения нацистской Германии мир — в том числе западный мир — изменился гораздо сильней, чем изменился бы в результате ее победы.Именно потому, что нацизм, несмотря на весь свой якобы модернизм — в действительности выступал наемником очень старой и традиционной, "прежней" Европы и "прежнего" Запада. И многим, очень многим на Западе это вполне нравилось.То, что сейчас гитлеризм вызывает ужас, то, что расизм делает человека маргиналом, то, что открытые захватнические войны больше не в моде — не результат естественного развития западной цивилизации.Это результат того, что однажды, 75 лет назад, на стене Рейхстага появились рядом надписи "Мы из колхоза Рязань Суховерхов", "Запомнят гады путь от Грозного до Берлина" и "Здесь были из Ленинграда майор Зверев, Охрименко, Михайлин".Именно эти люди — эти и миллионы других наших людей — не дали миру в очередной раз вернуться в прошлое, в старые добрые времена хищничества и рабовладения.Именно они силой вырвали мир в будущее.Именно они, в сущности, создали тот 2020 год, в котором зверству и хищничеству можно ужасаться.Автор: Виктор Мараховский для РИА Новости РИА Новости Категории: политика, в мире, история Ключевые слова: война, история, память — статья прочитана 152 раза Комментарии