Вакцина от коронавируса: когда и кому она будет доступна 🔊 Воспроизвести



Велика надежда, что прививка покончит с COVID-19. Все гадают, когда она будет. А если будет, то сначала в каких странах и в каком количестве? У России, США и ЕС разный подход, сообщает



Представьте себе: в некой стране ученым удается создать вакцину против коронавируса, и ее руководство решает, что сначала надо обеспечить прививками собственное население, затем поделиться с союзниками и лишь потом можно начать продавать спасительное средство и в другие государства. Разумно? Справедливо? Гуманно? Велика надежда, что прививка покончит с COVID-19. Все гадают, когда она будет. А если будет, то сначала в каких странах и в каком количестве? У России, США и ЕС разный подход, сообщает DW Представьте себе: в некой стране ученым удается создать вакцину против коронавируса, и ее руководство решает, что сначала надо обеспечить прививками собственное население, затем поделиться с союзниками и лишь потом можно начать продавать спасительное средство и в другие государства. Разумно? Справедливо? Гуманно?



Конференция доноров: сбор средств для всемирной борьбы с вирусом



О намерении внести свой вклад в общий фонд заявили около 40 стран и организаций. Сам Евросоюз в лице своего исполнительного органа - Европейской комиссии - выделил 1 млрд евро. Среди крупнейших доноров - члены ЕС Германия (525 млн евро), Франция (500 млн), Нидерланды (192 млн), Испания (125 млн). Взносы в сотни миллионов евро (в пересчете) обещали, к примеру, Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Япония. Несколько десятков миллионов собирается предоставить Китай.



Президент Франции Макрон во время международной видеоконференции, 4 мая



"Я благодарю Европейскую комиссию и ее партнерские правительства за их руководящую роль при проведении этой важной донорской конференции. Это именно тот тип лидерства, в котором нуждается сейчас мир", - подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Во многих комментариях указывалось, что невозможно побороть COVID-19 в одной отдельно взятой стране или регионе, вирус необходимо уничтожать по всей планете, а то он вновь и вновь будет возвращаться.



В общей сложности на конференции доноров удалось собрать свыше 7,4 млрд евро (примерно 8 млрд долларов США). Из них 4 млрд евро планируется направить на разработку, производство и распространение вакцины по приемлемым ценам, примерно 2 млрд - на лечение от коронавируса и около 1,5 млрд - на тестирование. Впрочем, сбор средств еще не закончен, он будет продолжаться до конца мая, когда должна состояться еще одна онлайн-конференция.



Россия делает ставку на отечественные разработки



Так что у США и России еще есть возможность к нему присоединиться. Однако пока обе страны решили действовать в одиночку. При этом они идут к цели разными путями. Президент РФ Владимир Путин 27 апреля поручил правительству в кратчайшие сроки, уже к 30 апреля, представить ему "план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство".



Над созданием вакцины от коронавируса в России работают семь научных учреждений



В СМИ называются, в частности, научный центр "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, который уже выпускает тест на коронавирус и сейчас разрабатывает шесть вариантов вакцины, петербургская биотехнологическая компания Biocad (два или три варианта), НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБК) и Российская академия наук (РАН) в Москве.



Таким образом, Россия хочет разработать вакцину собственными силами, причем главным образом - государственными научными учреждениями. Это, по сути дела, напоминает концепцию импортозамещения - то есть ставку на создание отечественной продукции, а не закупку импортной. При этом основную финансовую нагрузку несет государство.



США: содействие в коммерциализации частных научных разработок



Иной подход у Соединенных Штатов. Они сделали ставку на привлечение частных фармацевтических и биотехнологических компаний со всего мира на очень емкий и платежеспособный американский рынок путем предоставления государственной помощи при клинических испытаниях, ускоренной сертификации и крупномасштабном производстве наиболее перспективных вакцин. Это, по сути дела, концепция содействия коммерциализации научных разработок.



Дональд Трамп



О высокой вероятности того, что "прививки сначала будут делать американцам", еще в конце апреля предупредил Пол Хадсон, глава французского гиганта Sanofi, одного из четырех лидеров на мировом рынке вакцин. Как практически все ведущие фармацевтические компании мира, эта фирма имеет крупное подразделение и производственные мощности в США.







Пол Хадсон указал на то, что управление перспективных биомедицинских исследований и разработок Barda, одна из структур министерства здравоохранения США, заключает соглашения с фирмами разных стран об оказании им помощи в расширении производственных мощностей на американской территории. Проблема ведь, по словам главы Sanofi, не только в том, чтобы создать вакцину, но и в том, "сколько миллионов доз мы сможем выпустить". Чтобы удовлетворить гигантский общемировой спрос на прививки от коронавируса (речь фактически о миллиардах доз), нужны, к примеру, дополнительные линии для их розлива и упаковки.



История с Curevac: была ли попытка переманить немецкую фирму?



Разговоры о том, что Вашингтон в той или иной форме пытается переманить в США перспективных производителей вакцин из других стран и требует от них сначала эксклюзивно обслуживать американский рынок, пошли еще в середине марта после странной истории с немецкой фирмой Curevac. С одной стороны, ее руководство заявило, что подобной попытки не было.



В лаборатории фирмы Curevac идет работа над вакциной от коронавируса



Как бы то ни было, Curevac считается одним из перспективных разработчиков вакцины от коронавируса, в том числе потому, что технология этой фирмы с 20-летним опытом научных разработок позволяет быстро наладить массовое производство. Многообещающими называют, другой пример, разработки Оксфордского университета.



В фазе клинических испытаний находятся 8 вакцин



Всего же на начало мая в разных частях планеты насчитывалось около 100 проектов по созданию вакцины от COVID-19. Так, французская компания Sanofi разрабатывает ее совместно с британской GlaxoSmithKline, китайская Sinopharm Group - вместе с Уханьским институтом вирусологии, американский гигант Pfizer - совместно с небольшой немецкой BioNTech, первой в Германии получившей разрешение на клинические испытания своей разработки.







За выдачу таких разрешений в ФРГ отвечает федеральный Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Erlich-Institut). Его глава профессор Клаус Кихутек (Klaus Cichutek) сообщил 5 мая в интервью немецкой телерадиокомпании ARD, что в данный момент в фазу клинический испытаний вступили по всему миру 8 вакцин: "Из них две в США, четыре в Китае, одна в Великобритании и одна в Германии". В течение этого года в ФРГ добавятся, скорее всего, еще три.



В ответ на вопрос, начнут ли уже в этом году делать прививки от коронавируса, профессор дипломатично сослался на прогноз ВОЗ, согласно которому на разработку вакцины могут уйти от 15 до 18 месяцев. Впрочем, та же ВОЗ в конце апреля, предостерегая правительства от введения паспортов иммунитета, подчеркивала: "На данном этапе пандемии недостаточно доказательств эффективности иммунного ответа". Иными словами, никаких гарантий, что прививки от коронавируса на самом деле смогут действенно защищать людей от коронавируса, пока нет. Именно для того, чтобы избежать подобного сценария, Европейский Союз провел 4 мая международную видеоконференцию, которая дала старт кампании по сбору средств на совместную борьбу с пандемией COVID-19 под названием Global Response ("Глобальный ответ"). Ее инициатором выступила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с различными благотворительными обществами, в частности, Фондом Билла и Мелинды Гейтс.О намерении внести свой вклад в общий фонд заявили около 40 стран и организаций. Сам Евросоюз в лице своего исполнительного органа - Европейской комиссии - выделил 1 млрд евро. Среди крупнейших доноров - члены ЕС Германия (525 млн евро), Франция (500 млн), Нидерланды (192 млн), Испания (125 млн). Взносы в сотни миллионов евро (в пересчете) обещали, к примеру, Австралия, Великобритания, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Япония. Несколько десятков миллионов собирается предоставить Китай."Действовать по принципу "каждый за себя" было бы большой ошибкой. Доступ к вакцине должен быть у всей планеты", - заявил в ходе видеоконференции президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мы не можем рассчитывать на то, что у других все будет хорошо, пока мы заботимся о себе. Мы должны заботиться и о себе, и об остальном мире", - добавил премьер-министр Канады Джастин Трюдо."Я благодарю Европейскую комиссию и ее партнерские правительства за их руководящую роль при проведении этой важной донорской конференции. Это именно тот тип лидерства, в котором нуждается сейчас мир", - подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Во многих комментариях указывалось, что невозможно побороть COVID-19 в одной отдельно взятой стране или регионе, вирус необходимо уничтожать по всей планете, а то он вновь и вновь будет возвращаться.В общей сложности на конференции доноров удалось собрать свыше 7,4 млрд евро (примерно 8 млрд долларов США). Из них 4 млрд евро планируется направить на разработку, производство и распространение вакцины по приемлемым ценам, примерно 2 млрд - на лечение от коронавируса и около 1,5 млрд - на тестирование. Впрочем, сбор средств еще не закончен, он будет продолжаться до конца мая, когда должна состояться еще одна онлайн-конференция.Так что у США и России еще есть возможность к нему присоединиться. Однако пока обе страны решили действовать в одиночку. При этом они идут к цели разными путями. Президент РФ Владимир Путин 27 апреля поручил правительству в кратчайшие сроки, уже к 30 апреля, представить ему "план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство"."К началу лета будет понятен ответ по срокам, - заявила незадолго до этого в телеинтервью глава Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о перспективах российской вакцины. - Уверенность в том, что она у нас будет, есть". По официальным данным, над решением задачи работают семь российских научных учреждений.В СМИ называются, в частности, научный центр "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, который уже выпускает тест на коронавирус и сейчас разрабатывает шесть вариантов вакцины, петербургская биотехнологическая компания Biocad (два или три варианта), НИИ вакцин и сывороток в Санкт-Петербурге, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБК) и Российская академия наук (РАН) в Москве.Таким образом, Россия хочет разработать вакцину собственными силами, причем главным образом - государственными научными учреждениями. Это, по сути дела, напоминает концепцию импортозамещения - то есть ставку на создание отечественной продукции, а не закупку импортной. При этом основную финансовую нагрузку несет государство.Иной подход у Соединенных Штатов. Они сделали ставку на привлечение частных фармацевтических и биотехнологических компаний со всего мира на очень емкий и платежеспособный американский рынок путем предоставления государственной помощи при клинических испытаниях, ускоренной сертификации и крупномасштабном производстве наиболее перспективных вакцин. Это, по сути дела, концепция содействия коммерциализации научных разработок.В данном случае ее цель - обеспечить Соединенным Штатам возможность первыми на планете провести массовую вакцинацию своего населения. Дональд Трамп намерен действовать при этом со сверхестественной скоростью (Operation Warp Speed) и обещает уже к концу нынешнего года, года президентских выборов, обеспечить американцев сотнями миллионов доз вакцины. По сообщениям СМИ, Вашингтон сфокусировался на 14 разработках.О высокой вероятности того, что "прививки сначала будут делать американцам", еще в конце апреля предупредил Пол Хадсон, глава французского гиганта Sanofi, одного из четырех лидеров на мировом рынке вакцин. Как практически все ведущие фармацевтические компании мира, эта фирма имеет крупное подразделение и производственные мощности в США.Пол Хадсон указал на то, что управление перспективных биомедицинских исследований и разработок Barda, одна из структур министерства здравоохранения США, заключает соглашения с фирмами разных стран об оказании им помощи в расширении производственных мощностей на американской территории. Проблема ведь, по словам главы Sanofi, не только в том, чтобы создать вакцину, но и в том, "сколько миллионов доз мы сможем выпустить". Чтобы удовлетворить гигантский общемировой спрос на прививки от коронавируса (речь фактически о миллиардах доз), нужны, к примеру, дополнительные линии для их розлива и упаковки.Разговоры о том, что Вашингтон в той или иной форме пытается переманить в США перспективных производителей вакцин из других стран и требует от них сначала эксклюзивно обслуживать американский рынок, пошли еще в середине марта после странной истории с немецкой фирмой Curevac. С одной стороны, ее руководство заявило, что подобной попытки не было.С другой - имеются три очевидных факта. Вскоре после встречи Дональда Трампа в начале марта с руководителями ведущих фармацевтических компаний участвовавший в ней глава Curevac, американец по национальности, был уволен. Спонсор фирмы, немецкий миллиардер Дитмар Хопп (Dietmar Hopp), выступил затем с заявлением, что вакцину против коронавируса следует "применять для защиты людей не регионально, а солидарно по всему миру", а Евросоюз срочно предоставил фирме финансовые средства в размере до 80 млн евро.Как бы то ни было, Curevac считается одним из перспективных разработчиков вакцины от коронавируса, в том числе потому, что технология этой фирмы с 20-летним опытом научных разработок позволяет быстро наладить массовое производство. Многообещающими называют, другой пример, разработки Оксфордского университета.Всего же на начало мая в разных частях планеты насчитывалось около 100 проектов по созданию вакцины от COVID-19. Так, французская компания Sanofi разрабатывает ее совместно с британской GlaxoSmithKline, китайская Sinopharm Group - вместе с Уханьским институтом вирусологии, американский гигант Pfizer - совместно с небольшой немецкой BioNTech, первой в Германии получившей разрешение на клинические испытания своей разработки.За выдачу таких разрешений в ФРГ отвечает федеральный Институт имени Пауля Эрлиха (Paul-Erlich-Institut). Его глава профессор Клаус Кихутек (Klaus Cichutek) сообщил 5 мая в интервью немецкой телерадиокомпании ARD, что в данный момент в фазу клинический испытаний вступили по всему миру 8 вакцин: "Из них две в США, четыре в Китае, одна в Великобритании и одна в Германии". В течение этого года в ФРГ добавятся, скорее всего, еще три.В ответ на вопрос, начнут ли уже в этом году делать прививки от коронавируса, профессор дипломатично сослался на прогноз ВОЗ, согласно которому на разработку вакцины могут уйти от 15 до 18 месяцев. Впрочем, та же ВОЗ в конце апреля, предостерегая правительства от введения паспортов иммунитета, подчеркивала: "На данном этапе пандемии недостаточно доказательств эффективности иммунного ответа". Иными словами, никаких гарантий, что прививки от коронавируса на самом деле смогут действенно защищать людей от коронавируса, пока нет. dw.com Категории: общество, здоровье, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, вакцина, США, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 259 раз Комментарии