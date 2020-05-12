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Полиция Украины потребовала от еврейской общины города Коломыя список ее членов с адресами и телефонами

Мероприятие еврейской общины Коломыи. Фото из фесйбука Едуарда Долинского


Полиция в Ивано-Франковске направила главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру требование предоставить им копию устава, список членов общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны, сообщает СТРАНА.

Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

"Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру и сообщил, что департамент занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. И что, видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должна выдать полиции "копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в ВУЗах Коломыи", - говорится в сообщении Долинского.
Глава местной еврейской общины ответил полиции, что устав есть в госреестре и что религиозные общины отделены от государства, а персональные данные членов общины могут предоставить только в случае зарегистрированных уголовных дел.

"Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев", - провёл параллели Долинский.





Полиция требует от евреев выдать список членов общины: facebook.com/eduard.dolinsky

Напомним, в Херсоне правоохранители задержали двоих парней, один из которых подозревается в поджоге синагоги. Для определения вероятного поджигателя полиции пришлось проанализировать записи всех ближайших камер наблюдения.

Как сообщала "Страна", в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана.
strana.ua
Категории: чп и криминал, общество
Ключевые слова: евреи, полиция, националисты, списки
География: Украина
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добавлена сегодня, 12 мая, 15:00

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