Полиция Украины потребовала от еврейской общины города Коломыя список ее членов с адресами и телефонами 🔊 Воспроизвести Мероприятие еврейской общины Коломыи. Фото из фесйбука Едуарда Долинского



Полиция в Ивано-Франковске направила главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру требование предоставить им копию устава, список членов общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны, сообщает



Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.



"Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру и сообщил, что департамент занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. И что, видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должна выдать полиции "копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в ВУЗах Коломыи", - говорится в сообщении Долинского. Полиция в Ивано-Франковске направила главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру требование предоставить им копию устава, список членов общины, а также адреса этих людей и их мобильные телефоны, сообщает СТРАНА Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook."Департамент стратегических расследований Ивано-Франковской областной полиции обратился к главе еврейской общины Коломыи Якову Залищикеру и сообщил, что департамент занимается борьбой с транснациональными и этническими организованными группами и преступными организациями. И что, видимо, для борьбы с еврейской транснациональной преступной группировкой община должна выдать полиции "копию устава, список членов общины с адресами и мобильными телефонами, список студентов еврейской национальности в ВУЗах Коломыи", - говорится в сообщении Долинского.



"Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев", - провёл параллели Долинский.











Полиция требует от евреев выдать список членов общины: facebook.com/eduard.dolinsky



Напомним, в Херсоне правоохранители задержали двоих парней, один из которых подозревается в поджоге синагоги. Для определения вероятного поджигателя полиции пришлось проанализировать записи всех ближайших камер наблюдения.



Как сообщала "Страна", в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана. Глава местной еврейской общины ответил полиции, что устав есть в госреестре и что религиозные общины отделены от государства, а персональные данные членов общины могут предоставить только в случае зарегистрированных уголовных дел."Интересно, что в 1941 нацисты и украинская вспомогательная полиция тоже требовали предоставить список всех евреев", - провёл параллели Долинский.Напомним, в Херсоне правоохранители задержали двоих парней, один из которых подозревается в поджоге синагоги. Для определения вероятного поджигателя полиции пришлось проанализировать записи всех ближайших камер наблюдения.Как сообщала "Страна", в Умани в Черкасской области около 30 человек, вооруженные ножами и палками, совершили нападение на евреев, которые находились у могилы раввина Нахмана. strana.ua Категории: чп и криминал, общество Ключевые слова: евреи, полиция, националисты, списки География: Украина — статья прочитана 140 раз Комментарии