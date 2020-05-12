Крупнейшие налогоплательщики Литвы в этом году заплатили налогов на 1, 7% больше 🔊 Воспроизвести



500 литовских предприятий, являющихся крупнейшими в стране налогоплательщиками, в первом квартале этого года заплатили государству 1,308 млрд евро - на 1,7% больше, чем в январе-марте 2019 года (1,286 млрд евро), показывают данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ).



Больше всего налогов в госбюджет заплатил нефтеконцерн Orlen Lietuva – 98 млн евро или на 31,6% больше, чем в первом квартале 2019 года. На втором месте была компания по оптовой торговле нетфепродуктами и аренде недвижимости Okseta – сумма уплаченных ею налогов увеличилась на 3% до 57,5 млн евро.



На третьем месте была компания по производству табачных изделий Philip Morris Baltic, которая заплатила 46,2 млн евро налогов или на 12,3% больше, чем в январе-марте прошлого года. Большая часть налогов, заплаченных крупнейшими налогоплательщиками, приходится на акцизы и налог на добавленную стоимость.



На четвертом месте - оператор терминала сжиженного природного газ и терминалов нефтепродуктов Klaipedos nafta с суммой налогов 44,9 млн евро (на 29% больше), на пятом - компания оптовой торговли и логистики Sanitex (36,5 млн евро налогов, на 9% больше).



Сумма налогов, заплаченных десятью крупнейшими налогоплательщиками страны, в первом квартале составила 424,883 млн евро (на 3,1% больше, чем в январе-марте прошлого года) - это составило 32,5% налогов, заплаченных всеми 500 предприятиями-налогоплательщиками. 500 литовских предприятий, являющихся крупнейшими в стране налогоплательщиками, в первом квартале этого года заплатили государству 1,308 млрд евро - на 1,7% больше, чем в январе-марте 2019 года (1,286 млрд евро), показывают данные Государственной налоговой инспекции (ГНИ).Больше всего налогов в госбюджет заплатил нефтеконцерн Orlen Lietuva – 98 млн евро или на 31,6% больше, чем в первом квартале 2019 года. На втором месте была компания по оптовой торговле нетфепродуктами и аренде недвижимости Okseta – сумма уплаченных ею налогов увеличилась на 3% до 57,5 млн евро.На третьем месте была компания по производству табачных изделий Philip Morris Baltic, которая заплатила 46,2 млн евро налогов или на 12,3% больше, чем в январе-марте прошлого года. Большая часть налогов, заплаченных крупнейшими налогоплательщиками, приходится на акцизы и налог на добавленную стоимость.На четвертом месте - оператор терминала сжиженного природного газ и терминалов нефтепродуктов Klaipedos nafta с суммой налогов 44,9 млн евро (на 29% больше), на пятом - компания оптовой торговли и логистики Sanitex (36,5 млн евро налогов, на 9% больше).Сумма налогов, заплаченных десятью крупнейшими налогоплательщиками страны, в первом квартале составила 424,883 млн евро (на 3,1% больше, чем в январе-марте прошлого года) - это составило 32,5% налогов, заплаченных всеми 500 предприятиями-налогоплательщиками. BNS Категории: экономика Ключевые слова: бюджет, налоги, наполнение География: Литва — статья прочитана 193 раза Комментарии