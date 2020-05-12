Электроэнергия в странах Балтии за неделю подорожала на 18% – Elektrum Lietuva 🔊 Воспроизвести



В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 18%. Такое же повышение цены зафиксировано в Латвии и Эстонии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.



4-10 мая в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 28,5 евро за мегаватт-час. Такая же цена была и в двух других странах Балтии. На бирже NordPool электроэнергия подорожала на 9% до 8,15 евро за мегаватт-час.



Потребление электроэнергии в Литве за неделю выросло на 2% до 202 гигаватт-часов, в Латвии оно упало на 2% до 121 гигаватт-часа, в Эстонии - на 6% до 135 гигаваттч-асов. Общее потребление электроэнергии в странах Балтии уменьшилось на 2% до 458 гигаватт-часов. В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей неделей повысилась на 18%. Такое же повышение цены зафиксировано в Латвии и Эстонии, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.4-10 мая в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 28,5 евро за мегаватт-час. Такая же цена была и в двух других странах Балтии. На бирже NordPool электроэнергия подорожала на 9% до 8,15 евро за мегаватт-час.Потребление электроэнергии в Литве за неделю выросло на 2% до 202 гигаватт-часов, в Латвии оно упало на 2% до 121 гигаватт-часа, в Эстонии - на 6% до 135 гигаваттч-асов. Общее потребление электроэнергии в странах Балтии уменьшилось на 2% до 458 гигаватт-часов. В Литве объемы выработки электроэнергии на прошлой неделе возросли на 14% до 77 гигаватт-часов, а в Эстонии - на 11% до 47 гигаватт-часов, в Латвии объемы выработки уменьшились на 18% до 74 гигаватт-часов. Общие объемы выработки сократились на 1% до 198 гигаватт-часов.



За неделю все три страны Балтии вместе взятые выработали 43% необходимой им электроэнергии. В Литве выработано 38% необходимой стране электроэнергии, в Эстонии - 35%, в Латвии - 62%.



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Государственный энергетический холдинг Ignitis grupe планирует выпустить новые облигации стоимостью 300 млн евро, в понедельник это одобрило правление компании.



Срок эмиссии облигаций составит 10 лет, они будут выпущены, когда этому будут благоприятствовать условия на рынке.



Распространителями облигаций Ignitis grupe выбрала банки BNP Paribas, Citi, J.P. Morgan и Luminor, их листинг будет осуществляться на Люксембургской бирже и Вильнюсской бирже Nasdaq.



В 2017 и 2018 годах группа разместила две эмиссии "зеленых" облигаций и на 10 лет привлекла посредством облигаций 60 млн евро. BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: цены, электроэнергия — статья прочитана 220 раз Комментарии