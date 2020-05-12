Театры Литвы вышли на поклон авансом 🔊 Воспроизвести Зрителей призывают сейчас приобрести подарочные купоны, а в залы вернуться осенью











Театры Литвы, всегда радовавшие общество спектаклями и музыкальными выступлениями, сейчас – в числе наиболее пострадавших от карантина сфер деятельности. Работающая с большинством театров Литвы система распространения билетов «Tiketa" подсчитала, театры были вынуждены отменить либо перенести на осень свыше 800 мероприятий, а продажи билетов совершенно прекратились. Не получающие доходов творческие работники «кланяются" зрителям авансом: предлагают подарочные купоны разной стоимости, которые позднее можно будет обменять на билеты на любой театральный спектакль или концерт.



По словам организатора удалённой творческой деятельности Каунасского национального драматического театра Агне Буровене, на эти подарочные купоны они возлагают большие надежды, поскольку для театра они означают доходы, которые сейчас очень важны. Но и для зрителей, по её словам, подарочные купоны – это не только возможность оказать поддержку театру, но разумное решение вопроса выбора подарка: ведь для экономящих время или избегающих социального контакта людей в начтоящее время действительно сложно придумать, чем порадовать близкого человека. Жители Литвы, по мнению А.Буровене, очень сознательные, поэтому хотелось бы, чтобы купоны стали осмысленной социальной акцией поддержки для театров, которая побуждала бы зрителей принимать во внимание не только хорошо известные крупные культурные учреждения, но и небольшие учреждения культуры неправительственного сектора, ведь и они также предлагают качественную продукцию сценического искусства. Театры Литвы, всегда радовавшие общество спектаклями и музыкальными выступлениями, сейчас – в числе наиболее пострадавших от карантина сфер деятельности. Работающая с большинством театров Литвы система распространения билетов «Tiketa" подсчитала, театры были вынуждены отменить либо перенести на осень свыше 800 мероприятий, а продажи билетов совершенно прекратились. Не получающие доходов творческие работники «кланяются" зрителям авансом: предлагают подарочные купоны разной стоимости, которые позднее можно будет обменять на билеты на любой театральный спектакль или концерт.По словам организатора удалённой творческой деятельности Каунасского национального драматического театра Агне Буровене, на эти подарочные купоны они возлагают большие надежды, поскольку для театра они означают доходы, которые сейчас очень важны. Но и для зрителей, по её словам, подарочные купоны – это не только возможность оказать поддержку театру, но разумное решение вопроса выбора подарка: ведь для экономящих время или избегающих социального контакта людей в начтоящее время действительно сложно придумать, чем порадовать близкого человека. Жители Литвы, по мнению А.Буровене, очень сознательные, поэтому хотелось бы, чтобы купоны стали осмысленной социальной акцией поддержки для театров, которая побуждала бы зрителей принимать во внимание не только хорошо известные крупные культурные учреждения, но и небольшие учреждения культуры неправительственного сектора, ведь и они также предлагают качественную продукцию сценического искусства. Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Подарочные купоны, которые позднее можно будет обменять на билеты, предлагают Литовский государственный симфонический оркестр, вышеупомянутый Каунасский драмтеатр, Русский драматический театр Литвы, Клайпедский государственный музыкальный театр, Клайпедский драматический театр, Клайпедский кукольный театр, театр танца „Dansema“, „Šeiko šokio teatras“, а также киноцентры „Romuva“ в Каунасе и «Skalvija" в Вильнюсе. В ближайшее время к инициативе планируют присоединиться и другие создатели спектаклей.



Желающие поддержать творцов в это трудное время, получить более широкий выбор мероприятий или желающие выразить поддержку тем, кто пока ещё не предлагает своего подарочного купона, могут выбрать подарочный чек систем „Tiketa“ или teatrai.lt, который позже смогут обменять на любое понравившееся мероприятие, на которое распространяют билеты „Tiketa“ или teatrai.lt.



Фото Владимира Клоповского, "Обзор"







Театральный сезон обычно продолжается до начала лета, поэтому большинство постановщиков уже потеряли надежду в этом сезоне создать живое выступление. Театры концентрируются (сосредотачиваются?) на будущий сезон, некоторые уже представляют премьеры и репертуар нового сезона, репертуарную сетку пополняют и спектакли, которые должны были состояться весной, но были перенесены на осень.



Так намерены поступить и в Каунасском драматическом театре. Как о планах на будущее в ожидании помощи от государственных инстанций рассказала А.Буровене, в настоящее время на сайте театра объявляются даты перенесённых спектаклей, а также театр до декабря с.г. уже распределили репертуар, в котором учтены четыре премьеры, гастрольные и перенесённые спектакли, правда, этот график пока не подтверждён. По её словам, из-за карантина театр уже вынужден отменить или перенести 107 спектаклей, на которые было продано свыше 7 тыс. билетов.



Зрители, которые приобрели билеты на планировавшиеся в период карантина, но затем перенесённые на более поздние даты спектакли или выступления, также могут оказать помощь (?выразить свою поддержку) любимым творческим деятелям. Присоединившись к инициативе #EisiuVėliau и выбрав не возврат билета, а использование его в другое время, зрители помогут театрам не только не прекращать творческий процесс, но и выжить. Приобрести подарочные купоны театров можно здесь:



https://www.tiketa.lt/LT/dovanucekiai Подарочные купоны, которые позднее можно будет обменять на билеты, предлагают Литовский государственный симфонический оркестр, вышеупомянутый Каунасский драмтеатр, Русский драматический театр Литвы, Клайпедский государственный музыкальный театр, Клайпедский драматический театр, Клайпедский кукольный театр, театр танца „Dansema“, „Šeiko šokio teatras“, а также киноцентры „Romuva“ в Каунасе и «Skalvija" в Вильнюсе. В ближайшее время к инициативе планируют присоединиться и другие создатели спектаклей.Желающие поддержать творцов в это трудное время, получить более широкий выбор мероприятий или желающие выразить поддержку тем, кто пока ещё не предлагает своего подарочного купона, могут выбрать подарочный чек систем „Tiketa“ или teatrai.lt, который позже смогут обменять на любое понравившееся мероприятие, на которое распространяют билеты „Tiketa“ или teatrai.lt.Театральный сезон обычно продолжается до начала лета, поэтому большинство постановщиков уже потеряли надежду в этом сезоне создать живое выступление. Театры концентрируются (сосредотачиваются?) на будущий сезон, некоторые уже представляют премьеры и репертуар нового сезона, репертуарную сетку пополняют и спектакли, которые должны были состояться весной, но были перенесены на осень.Так намерены поступить и в Каунасском драматическом театре. Как о планах на будущее в ожидании помощи от государственных инстанций рассказала А.Буровене, в настоящее время на сайте театра объявляются даты перенесённых спектаклей, а также театр до декабря с.г. уже распределили репертуар, в котором учтены четыре премьеры, гастрольные и перенесённые спектакли, правда, этот график пока не подтверждён. По её словам, из-за карантина театр уже вынужден отменить или перенести 107 спектаклей, на которые было продано свыше 7 тыс. билетов.Зрители, которые приобрели билеты на планировавшиеся в период карантина, но затем перенесённые на более поздние даты спектакли или выступления, также могут оказать помощь (?выразить свою поддержку) любимым творческим деятелям. Присоединившись к инициативе #EisiuVėliau и выбрав не возврат билета, а использование его в другое время, зрители помогут театрам не только не прекращать творческий процесс, но и выжить. Приобрести подарочные купоны театров можно здесь:https://www.tiketa.lt/LT/dovanucekiai Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Литва, театр, билеты, Театры Литвы, подарочные купоны — статья прочитана 157 раз Комментарии