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С президентом обсуждались планы повышения доходов населения - Р. Карбаускис
Правящие обсудили с президентом Литвы Гитанасом Науседой планы повышения доходов населения, говорит лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.
"Мы говорили о том, как снизить налогообложение рабочей силы, и здесь есть несколько путей", - сказал Р. Карбаускис BNS в понедельник после беседы представителей правящих в режиме видеоконференции.
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) сказал, что налогообложение доходов жителей будет снижен, остается выбрать, как это сделать технически - снизить подоходный налог, как это предложил президент, или повысить уровень доходов, не облагающийся налогами.
Г. Науседа предложил временно снизить с 20% до 15% подоходный налог, однако правительство пока относится к этой идее сдержанно.
Глава государства также не дал правящим ответ на вопрос, подпишет ли он принятый сеймом на прошлой неделе закон о выплатах в размере 200 евро пенсионерам, социально поддерживаемым и ищущим работу людям.
Г. Науседа поддерживает саму идею выплат, однако хотел бы, чтобы их получили и другие общественные группы и чтобы средства были выплачены раньше, чем в конце лета. Президент говорит, что рассматривает возможность выработать свои предложения, а в отношении принятого сеймом закона воспользоваться правом вето.
Президент в понедельник обсуждает с главами всех парламентских партий, какие меры принять для смягчения последствий эпидемии COVID-19.
Ключевые слова: президент, население, доходы, Карбаускис, правящие
География: Литва
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