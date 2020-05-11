«БЕЛЫЙ КИТ» 🔊 Воспроизвести Дайнюс Гавянонис и Раса Самуолите. Фото lrt.lt







Во время карантина приостановились большинство культурологических проектов. Крайне обидно, когда кинопроект, к которому его создатели шли иногда уже несколько лет, вновь приходится отложить. Речь идет о дебютном фильме молодого сценариста и режиссера Татьяны Федоровской «Белый кит» совместного производства России и Латвии, в котором снимаются и популярные литовские актеры.



На международном конкурсе сценаристов, куда молодой сценарист и режиссер На международном конкурсе сценаристов, куда молодой сценарист и режиссер Татьяна Федоровская отправила свою работу, для чистоты результата по определению лучшего сценария, даже в регламенте было указано, что на титульном листе не должно быть имени автора. Чтобы члены жюри, знакомясь со сценарием, не знали, мужчиной это написано или женщиной, поскольку, традиционно, в подобных конкурсах предпочтения отдают мужчинам. Татьянин сценарий «Белый кит» взял первый приз, хотя в конкурсе было 477 (!) участников из тридцати стран. Таким образом был получен «зеленый свет» на реализацию этого проекта.



«Но прочитав его, мы просто не смогли пройти мимо. Это блестящая драматургия – в наше время вообще редкость», - выразилась Кристина Ядревская. На счету Татьяны Федоровской, с которой Кристина Ядревская вместе учились в России на параллельных курсах (одна - у Павла Лунгина, вторая - у Владимира Меньшова), уже было пять короткометражных фильмов, отмеченных призами на международных кинофестивалях. Два из них номинированы на «Золотого орла», а одну из короткометражек Андрей Кончаловский отобрал для своего киноальманаха «Жанры». Так что, вполне логично - пришло время и для полнометражного дебюта.







Этот фильм будет посвящен весьма непростой теме приемных семей. Услышав несколько лет назад три похожих истории, Татьяна Федоровская и написала свой сценарий.



«Почему об этом? Это для меня была сильная эмоциональная встряска, мое личное вовлечение было очень велико. А дальше я начала узнавать, смотреть, были ли какие-то фильмы, проекты на подобную тему. Никогда! – это первый такой проект в истории кинематографа, как бы пафосно ни прозвучали такие слова. Это сейчас очень актуальная тема, актуальная проблема, но о ней не хотят говорить», – поделилась режиссер.



«Я услышала эти три истории, взяла из них самые важные, самые интересные факты и создала одну. В этих семьях начали процедуру усыновления и в одной через полгода, в другой через три месяца, в третьей – через девять вернули детей назад. Это абсолютно реальные истории. А у нас будет история только про одну семью», продолжает Татьяна.



Прочитав сценарий, дали свое «добро» на участие в проекте популярные российские актеры Инна Чурикова и Андрей Смоляков. «У меня было двое детей. Сын и дочка. Приемные. Мы взяли их в семью девять месяцев назад... Почему я говорю об этом в прошедшем времени?..» – с болью говорит персонаж Смолякова.



Уже начав съемочный период, продюсеры продолжали поиск финансирования проекта. «Мы подаемся на всевозможные европейские гранты, и частные спонсоры тоже участвуют активно, мы ищем и частное финансирование тоже. Бюджет фильма будет около миллиона евро, и для дебютного фильма это достаточная сумма», - сказала Кристина Ядревская.



Для нас же, в Литве, этот фильм еще интересен и потому, что в него приглашены и известные литовские актеры театра Оскараса Коршуноваса - Раса Самуолите и Дайнюс Гавянонис. Как предполагали продюсеры, 80% материала будет отснято в Риге. Парадоксальным образом в ней нашлись «интерьеры и немного экстерьеров», из которых «получается хорошая Москва». Но что-то все же предполагалось снять и в Москве, и когда съемки начались, грянул карантин.



Раса и Дайнюс оказались в Москве, в вынужденной изоляции, ожидая развития кинопроекта: «Сейчас мы ждём, как будут развиваться события, продолжатся ли съемки или нужно будет возвращаться в Литву, может быть, всё будет отложено. Все ждут и надеются, что, возможно, что-то смогут снять в мае».



Будем надеяться, что кинодебют Татьяны Федоровской с российскими и литовскими актёрами не заставит себя долго ждать, и вскоре мы увидим на наших экранах «Белого кита».



Удачи!







В материале использованы публикации rus.lsm.lv, www.lrt.lt Причем, ставшие его продюсерами Светлана Лицова и Кристина Ядревская из Латвии прониклись историей, уже прочитав сценарий, еще не зная о его успехе на конкурсе.«Но прочитав его, мы просто не смогли пройти мимо. Это блестящая драматургия – в наше время вообще редкость», - выразилась Кристина Ядревская. На счету Татьяны Федоровской, с которой Кристина Ядревская вместе учились в России на параллельных курсах (одна - у Павла Лунгина, вторая - у Владимира Меньшова), уже было пять короткометражных фильмов, отмеченных призами на международных кинофестивалях. Два из них номинированы на «Золотого орла», а одну из короткометражек Андрей Кончаловский отобрал для своего киноальманаха «Жанры». Так что, вполне логично - пришло время и для полнометражного дебюта.Этот фильм будет посвящен весьма непростой теме приемных семей. Услышав несколько лет назад три похожих истории, Татьяна Федоровская и написала свой сценарий.«Почему об этом? Это для меня была сильная эмоциональная встряска, мое личное вовлечение было очень велико. А дальше я начала узнавать, смотреть, были ли какие-то фильмы, проекты на подобную тему. Никогда! – это первый такой проект в истории кинематографа, как бы пафосно ни прозвучали такие слова. Это сейчас очень актуальная тема, актуальная проблема, но о ней не хотят говорить», – поделилась режиссер.«Я услышала эти три истории, взяла из них самые важные, самые интересные факты и создала одну. В этих семьях начали процедуру усыновления и в одной через полгода, в другой через три месяца, в третьей – через девять вернули детей назад. Это абсолютно реальные истории. А у нас будет история только про одну семью», продолжает Татьяна.Прочитав сценарий, дали свое «добро» на участие в проекте популярные российские актеры Инна Чурикова и Андрей Смоляков. «У меня было двое детей. Сын и дочка. Приемные. Мы взяли их в семью девять месяцев назад... Почему я говорю об этом в прошедшем времени?..» – с болью говорит персонаж Смолякова.Уже начав съемочный период, продюсеры продолжали поиск финансирования проекта. «Мы подаемся на всевозможные европейские гранты, и частные спонсоры тоже участвуют активно, мы ищем и частное финансирование тоже. Бюджет фильма будет около миллиона евро, и для дебютного фильма это достаточная сумма», - сказала Кристина Ядревская.Для нас же, в Литве, этот фильм еще интересен и потому, что в него приглашены и известные литовские актеры театра Оскараса Коршуноваса - Раса Самуолите и Дайнюс Гавянонис. Как предполагали продюсеры, 80% материала будет отснято в Риге. Парадоксальным образом в ней нашлись «интерьеры и немного экстерьеров», из которых «получается хорошая Москва». Но что-то все же предполагалось снять и в Москве, и когда съемки начались, грянул карантин.Раса и Дайнюс оказались в Москве, в вынужденной изоляции, ожидая развития кинопроекта: «Сейчас мы ждём, как будут развиваться события, продолжатся ли съемки или нужно будет возвращаться в Литву, может быть, всё будет отложено. Все ждут и надеются, что, возможно, что-то смогут снять в мае».Будем надеяться, что кинодебют Татьяны Федоровской с российскими и литовскими актёрами не заставит себя долго ждать, и вскоре мы увидим на наших экранах «Белого кита».Удачи! Федор ТЕРПИЛОВСКИЙ , "Обзор" Категории: культура, в России Ключевые слова: кинодебют, Татьяна Федоровская, Раса Самуолите, Дайнюс Гавянонис, Инна Чурикова, Андрей Смоляков, «Белый кит» — статья прочитана 210 раз Комментарии