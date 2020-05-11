Антакальнисская больница в Вильнюсе - очаг вируса, инфекция найдена у ребенка из Москвы

В вильнюсской Антакальнисской клинической больнице продолжает распространяться коронавирусная инфекция - в ней за последние сутки выявлено пять новых случаев, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
В Антакальнисской больнице заразились восемь работников и десять пациентов.
"Ситуация в эпидемиологическом отношении очень неблагоприятная. У нас 18 зарегистрированных случаев COVID-19", - сказала на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.
В стране за сутки подтверждено шесть новых случаев. Шестой случай установлен у 11-летнего мальчика, который вместе с членом семье на частном самолете прилетел в Вильнюсский аэропорт из Москвы. Установлено, что мальчик заразился от близких в российской столице.
В выходные в Литве было подтверждено 43 новых случая коронавируса - согласно уточненным данным, в субботу должно было быть сообщено о 33 случаях за сутки, в субботу - о 10 новых случаях.
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Литва подключается к клиническим испытаниям вновь созданного в Японии лекарства от коронавируса Avigan, это лекарство будет предназначаться для примерно ста литовских пациентов, информировал литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"Литва официально включается в клинические испытания созданного японскими учеными лекарства Avigan. Это лекарство смогут получить примерно 100 литовских пациентов", - сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.
Министерство указывает, что ожидается, что это новое лекарство поможет справиться с коронавируской инфекцией и остановить ее распространение.
По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, посольство Литвы в Японии с конца марта вело интенсивные дипломатические переговоры и теперь все дипломатические вопросы решены. Около 80 стран просят предоставить им лекарство и изъявляют желание участвовать в его испытаниях.
Министр назвал это еще одним примером особых связей между Литвой и Японией.
Экспериментальные исследования в Литве будут проводить медики лечебных учреждений страны.
Avigan был создан японской фармацевтической компанией Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство от гриппа.
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Литва подключается к клиническим испытаниям вновь созданного в Японии лекарства от коронавируса Avigan, это лекарство будет предназначаться для примерно ста литовских пациентов, информировал литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"Литва официально включается в клинические испытания созданного японскими учеными лекарства Avigan. Это лекарство смогут получить примерно 100 литовских пациентов", - сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.
Министерство указывает, что ожидается, что это новое лекарство поможет справиться с коронавируской инфекцией и остановить ее распространение.
По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, посольство Литвы в Японии с конца марта вело интенсивные дипломатические переговоры и теперь все дипломатические вопросы решены. Около 80 стран просят предоставить им лекарство и изъявляют желание участвовать в его испытаниях.
Министр назвал это еще одним примером особых связей между Литвой и Японией.
Экспериментальные исследования в Литве будут проводить медики лечебных учреждений страны.
Avigan был создан японской фармацевтической компанией Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство от гриппа.