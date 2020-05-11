Антакальнисская больница в Вильнюсе - очаг вируса, инфекция найдена у ребенка из Москвы 🔊 Воспроизвести



В вильнюсской Антакальнисской клинической больнице продолжает распространяться коронавирусная инфекция - в ней за последние сутки выявлено пять новых случаев, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



В Антакальнисской больнице заразились восемь работников и десять пациентов.



"Ситуация в эпидемиологическом отношении очень неблагоприятная. У нас 18 зарегистрированных случаев COVID-19", - сказала на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.



В стране за сутки подтверждено шесть новых случаев. Шестой случай установлен у 11-летнего мальчика, который вместе с членом семье на частном самолете прилетел в Вильнюсский аэропорт из Москвы. Установлено, что мальчик заразился от близких в российской столице. В вильнюсской Антакальнисской клинической больнице продолжает распространяться коронавирусная инфекция - в ней за последние сутки выявлено пять новых случаев, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).В Антакальнисской больнице заразились восемь работников и десять пациентов."Ситуация в эпидемиологическом отношении очень неблагоприятная. У нас 18 зарегистрированных случаев COVID-19", - сказала на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.В стране за сутки подтверждено шесть новых случаев. Шестой случай установлен у 11-летнего мальчика, который вместе с членом семье на частном самолете прилетел в Вильнюсский аэропорт из Москвы. Установлено, что мальчик заразился от близких в российской столице. В выходные в Литве было подтверждено 43 новых случая коронавируса - согласно уточненным данным, в субботу должно было быть сообщено о 33 случаях за сутки, в субботу - о 10 новых случаях.



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Литва подключается к клиническим испытаниям вновь созданного в Японии лекарства от коронавируса Avigan, это лекарство будет предназначаться для примерно ста литовских пациентов, информировал литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Литва официально включается в клинические испытания созданного японскими учеными лекарства Avigan. Это лекарство смогут получить примерно 100 литовских пациентов", - сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.



Министерство указывает, что ожидается, что это новое лекарство поможет справиться с коронавируской инфекцией и остановить ее распространение.



По словам министра иностранных дел Линаса Линкявичюса, посольство Литвы в Японии с конца марта вело интенсивные дипломатические переговоры и теперь все дипломатические вопросы решены. Около 80 стран просят предоставить им лекарство и изъявляют желание участвовать в его испытаниях.



Министр назвал это еще одним примером особых связей между Литвой и Японией.



Экспериментальные исследования в Литве будут проводить медики лечебных учреждений страны.



Avigan был создан японской фармацевтической компанией Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство от гриппа. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 119 раз Комментарии