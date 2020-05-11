Минприроды Литвы: вопрос об использовании арбалетов на охоте требует дискуссий 🔊 Воспроизвести



Министр окружающей среды Кеститус Мажейка, в адрес которого звучит критика за решение узаконить охоту с арбалетом, заявил, что решение принимал Совет по охоте, однако обещает, что этот вопрос будет широко обсужден.



"Указ или определенные положения в этом правительстве принимает не один министр единолично, для этого есть совещательный Совет по охоте, в работе которого участвуют все организации охотников, ученые, общественные деятели – те, кто заинтересован в тех или в иных решения. Именно это решение основывалось на решение совета, которым руководят вице-министры", – заявил К. Мажейка журналистам после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом.



Министр сообщил, что планируется проведение расширенного заседания Совета по охоте, в котором он примет личное участие, этот вопрос будет рассмотрен заново. Министр окружающей среды Кеститус Мажейка, в адрес которого звучит критика за решение узаконить охоту с арбалетом, заявил, что решение принимал Совет по охоте, однако обещает, что этот вопрос будет широко обсужден."Указ или определенные положения в этом правительстве принимает не один министр единолично, для этого есть совещательный Совет по охоте, в работе которого участвуют все организации охотников, ученые, общественные деятели – те, кто заинтересован в тех или в иных решения. Именно это решение основывалось на решение совета, которым руководят вице-министры", – заявил К. Мажейка журналистам после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом.Министр сообщил, что планируется проведение расширенного заседания Совета по охоте, в котором он примет личное участие, этот вопрос будет рассмотрен заново. Он также отметил, что согласно указу, подписанному в минувшую пятницу, охота с луком возможна будет только с апреля 2022 года. Если будет решено изменить эту установку, то, по мнению министра, это должен сделать совет.



Это решение вызвало критику общественных деятелей, политиков, как со стороны оппозиции, так и правящих. Премьер С. Сквернялис в выходные также заявил, что такая охота кажется ему неприемлемой.



В Литве было разрешено использовать арбалет во время охоты до 2004 года, затем это было запрещено.



Противники использования такого оружия утверждают, что тихий выстрел облегчает возможности для браконьерской деятельности, а сторонники - что тихая охота является способом защиты окружающих жителей от шума выстрела. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: охота, разрешение, министр, арбалеты География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии