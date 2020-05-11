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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В плане Кабмина Литвы – ремонт исторических усадеб и прочих достопримечательностей
В утвержденном на минувшей неделе Кабмином Литвы плане поощрения экономики предусмотрены сотни тысяч евро на ремонт исторических усадеб и прочих достопримечательностей.
В этом плане предусмотрено выделить 1,2 млн евро на восстановление деревянной части Палангского курзала и адаптацию его для культурной деятельности, 987 тыс. евро – на приспособление под общественные нужды конюшни Усадьбы Михала Огинского в Плунге.
Полмиллиона планируется выделить на обновление Усадьбы Глитишкяй в Вильнюсском районе и приспособление ее для использования в целях предоставления услуг культуры и в общественных нуждах, 300 тыс. евро – на ремонт Усадьбы Ужпалис в Утенском районе.
На приведение дворца в Усадьбе в Траку Воке намечено выделить 159 тыс. евро, на реконструкцию дворца Кретингской усадьбы и восстановление веранды – 119 тыс. евро, на реконструкцию здания усадьбы Дабикине в Акменском районе – 100 тыс. евро.
Также будет выделено 30 тыс. евро для приведения в порядок часовни Св. Варвары в Вильнюсской усадьбе в Маркучяй.
Ранее правительство выделило 500 млн евро на срочные проекты, финансируемые государством. На прошлой неделе было выделено еще 345 млн евро для дополнительного поощрения экономики.
Планируется, что все средства будут использованы до конца этого года.
Ключевые слова: правительство, финансирование, реставрация, усальбы
География: Литва
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