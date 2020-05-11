Главная >> Новости >> авто, технологии, в странах Балтии >> В Клайпеде - экологически чистые электроавтобусы

В Клайпеде - экологически чистые электроавтобусы





На снимке - автобус, который работает на электричестве. Создали его в Клайпеде. Всего таких - пока два.

В 2016 году «Обзор» уже писал об амбициозных планах по созданию нового для города-порта экологического городского транспорта.

Сегодня Клайпеда смело может вписать в свою историческую ленту замечательный проект профессионалов в сфере транспорта, специалистов, учёных Клайпедского университета и политиков города, который воплотился в реальность. «Утопическая идея, как ранее казалась, наконец-то, реализована» - подтвердил мэр города Витаутас Грубляускас.

Приморский город и раньше был инициатором воплощения в жизнь экологически чистого общественного транспорта. С 2007 года были первые инвестиции в автобусы с газовой установкой. И теперь 2/3 таких автобусов обслуживают поток пассажиров в городе.
Вайдас Раманаускас, генеральный директор Клайпедского автопарка, с гордостью рассказал о том, что и в этот раз клайпедчане первыми представили новые автобусы.

В апреле 2020 года на улицах города жители увидели электробусы «Dancer», которые начали курсировать по 8-му маршруту. Водители этих автобусов обучены управлению новым видом транспорта, ведь в нём - много новшеств, одно из них – камеры ночного видения, которые позволяют видеть ночью в формате 3D.

Пассажиры также должны остаться довольны: автобус оснащён беспроводным интернетом, системой контроля климата, есть USB подключение, в салон автобуса можно заехать с коляской и др. В новых автобусах явно меньше шума и вибрации.

Одновременно в автобусе могут находиться 93 пассажира, имеется 32 сидячих места и один въезд для людей с ограниченными возможностями.

Фото автора

Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: авто, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: Электроавтобус, Клайпеда
География: Литва, Клайпеда
статья прочитана 115 раз
добавлена сегодня, 11 мая, 13:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка