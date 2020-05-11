В Клайпеде - экологически чистые электроавтобусы

На снимке - автобус, который работает на электричестве. Создали его в Клайпеде. Всего таких - пока два.
В 2016 году «Обзор» уже писал об амбициозных планах по созданию нового для города-порта экологического городского транспорта.
Сегодня Клайпеда смело может вписать в свою историческую ленту замечательный проект профессионалов в сфере транспорта, специалистов, учёных Клайпедского университета и политиков города, который воплотился в реальность. «Утопическая идея, как ранее казалась, наконец-то, реализована» - подтвердил мэр города Витаутас Грубляускас.
Приморский город и раньше был инициатором воплощения в жизнь экологически чистого общественного транспорта. С 2007 года были первые инвестиции в автобусы с газовой установкой. И теперь 2/3 таких автобусов обслуживают поток пассажиров в городе.
Вайдас Раманаускас, генеральный директор Клайпедского автопарка, с гордостью рассказал о том, что и в этот раз клайпедчане первыми представили новые автобусы.
В апреле 2020 года на улицах города жители увидели электробусы «Dancer», которые начали курсировать по 8-му маршруту. Водители этих автобусов обучены управлению новым видом транспорта, ведь в нём - много новшеств, одно из них – камеры ночного видения, которые позволяют видеть ночью в формате 3D.
Пассажиры также должны остаться довольны: автобус оснащён беспроводным интернетом, системой контроля климата, есть USB подключение, в салон автобуса можно заехать с коляской и др. В новых автобусах явно меньше шума и вибрации.
Одновременно в автобусе могут находиться 93 пассажира, имеется 32 сидячих места и один въезд для людей с ограниченными возможностями.
Фото автора
В апреле 2020 года на улицах города жители увидели электробусы «Dancer», которые начали курсировать по 8-му маршруту. Водители этих автобусов обучены управлению новым видом транспорта, ведь в нём - много новшеств, одно из них – камеры ночного видения, которые позволяют видеть ночью в формате 3D.
Пассажиры также должны остаться довольны: автобус оснащён беспроводным интернетом, системой контроля климата, есть USB подключение, в салон автобуса можно заехать с коляской и др. В новых автобусах явно меньше шума и вибрации.
Одновременно в автобусе могут находиться 93 пассажира, имеется 32 сидячих места и один въезд для людей с ограниченными возможностями.
Фото автора
Татьяна СОКОЛОВА, "Обзор"
Категории: авто, технологии, в странах Балтии
Ключевые слова: Электроавтобус, Клайпеда