Представителям сейма Литвы не место в Межпарламентской православной ассамблее - правление 🔊 Воспроизвести Депутат Сейма Литвы Ирина Розова



Участие членов сейма Литвы в мероприятиях Межпарламентской православной ассамблеи не отвечает приоритетам международного сотрудничество, решило руководство парламента.



Такое решение было принято на прошлой неделе на заседании правления сейма с учетом мнения парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), и также Комитета по иностранным делам (КИД).



"Мы не видим смысла в участии в таком мероприятии, более того, сейчас карантин. И вообще в будущем люди могли бы подумать о том, что такие мероприятия не характерны для функций сейма, и в них не следует участвовать", – сказал BNS вице-спикер сейма, "аграрий" Арвидас Некрошюс.



По его словам, КНБО рекомендовал в целом отказаться от подобных поездок. Участие членов сейма Литвы в мероприятиях Межпарламентской православной ассамблеи не отвечает приоритетам международного сотрудничество, решило руководство парламента.Такое решение было принято на прошлой неделе на заседании правления сейма с учетом мнения парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО), и также Комитета по иностранным делам (КИД)."Мы не видим смысла в участии в таком мероприятии, более того, сейчас карантин. И вообще в будущем люди могли бы подумать о том, что такие мероприятия не характерны для функций сейма, и в них не следует участвовать", – сказал BNS вице-спикер сейма, "аграрий" Арвидас Некрошюс.По его словам, КНБО рекомендовал в целом отказаться от подобных поездок. "Однако конкретное решение правления сейма принято в отношении запроса И. Розовой, он не удовлетворен", – сказал А. Некрошюс.



КНБО утверждает, что участие членов сейма в подобных мероприятиях создает риск интересам национальной безопасности Литвы. Комитет напомнил, что в оценке угроз нацбезопасности, представленной литовскими разведывательными ведомствами, обращается внимание на действия России через международные дипломатические форумы, поэтому комитет утверждает, что "в данный момент представительство сейма в этой ассамблее является нецелесообразным".



В феврале член сейма Литвы Ирина Розова информировала правление сейма о том, что вновь получила приглашение на заседание Межпарламентской православной ассамблеи и спрашивала о том, намерена ли Литва далее участвовать в деятельности этой организации.



"Я обращаю ваше внимание на то, что в очередной раз я получила приглашение участвовать в заседании Межпарламентской православной ассамблеи, которое состоится 2-5 апреля в Милане, в Италии. Я прошу вас рассмотреть не только мое участие в этой встрече, но и в целом участие Литвы в работе ассамблеи", – говорилось в обращении члена сейма к руководству парламента.



И. Розова подчеркнула, что Литва является одной из основателей этой организации.



Тогда правление сейма направило запрос в КНБО и КИД, чтобы узнать мнениях этих комитетов.



В июне прошлого года правление сейма командировало И. Розову для участия в Межпарламентской православной ассамблеи в Тбилиси. Речь, произнесенная тогда представителем России на этом мероприятии, вызвала большие протесты в Грузии.



После этого вице-председатель Комитета по европейским делам парламента Грузии Георгий Канделаки обратился к парламентариям Литвы, утверждая, что в МАП "в последнее время стала доминировать Москва", а участие в её деятельности только способствует проведению в жизнь повестки дня России.



В августе прошлого года замдиректора Департамента госбезопасности (ДГБ) Вайдотас Мажейка сказал журналистам в сейме, что участие политиков в деятельности МАП представляет собой фактор риска.



Член Русского альянса Литвы И. Розова в сейме входит во фракцию Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.



Когда в прошлом году стали интересоваться этой командировкой И. Розовой, выяснилось, что на основании справки ДГБ ранее ей не было выдано разрешение на работу с засекреченной информацией из-за скрытых ею связей с российскими дипломатами. В этой связи в сейме начато парламентское расследование, инициирован импичмент И. Розовой. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: православие, форум, депутат, КНБО, Розова География: Литва — статья прочитана 171 раз Комментарии