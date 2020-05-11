В будущем в Литве вероятно снижение цен - экономист

В апреле в Литве фиксировалась инфляция в размере 0,1%, экономист Марюс Дубниковас заявил, что это было обусловлено падением цен на горючее. По его мнению, есть вероятность того, что цены в будущем будут снижаться и на другие товары, а также услуги.
"Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы мы увидим усиливающуюся тенденцию в сторону сокращения цен. Похоже, что цены на горючее могут надолго закрепиться на этом уровне. По сравнению с прошлым годом, эта разница будет действительно значительной, и длиться месяцами", – сказал BNS М. Дубниковас.
По его словам, в будущем дешеветь должны все еще дорожащие промышленные товары, стройматериалы, обувь, одежда. Вероятно, что будут дешеветь и различные услуги, еда в кафе.
"Достаточно много людей, находящихся в простое, часть из них не вернутся на работу и потеряют ее. Мы будем видеть сходный процесс, который был в 2009-2010 годах, когда цены снижались, поскольку спрос снизился и останется сниженным, ведь люди более осторожны, а у части вообще нет работы и потребление естественно сокращается", – сказал экономист.
Он также не исключил возможности дефляции летом.
Как сообщают специалисты в сфере статистики, на месячную инфляцию в основном повлияло повышение цен на овощи, одежду, средства личного ухода, хлеб и зерновые продукты, фармацевтические изделия, алкогольные напитки, а также снижение цен на горюче-смазочные материалы, услуги отопления.
Годовая инфляция – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года – составила 1%, а среднегодовая – на 2,3%. Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,1%, а на услуги – выросли на 0,4%. За год – соответственно на 0,4 и на 4,5%.
Он также не исключил возможности дефляции летом.
Как сообщают специалисты в сфере статистики, на месячную инфляцию в основном повлияло повышение цен на овощи, одежду, средства личного ухода, хлеб и зерновые продукты, фармацевтические изделия, алкогольные напитки, а также снижение цен на горюче-смазочные материалы, услуги отопления.
Годовая инфляция – в апреле, по сравнению с апрелем прошлого года – составила 1%, а среднегодовая – на 2,3%. Цены на потребительские товары за месяц снизились на 0,1%, а на услуги – выросли на 0,4%. За год – соответственно на 0,4 и на 4,5%.