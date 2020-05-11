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Безработица в Литве на минувшей неделе осталась на уровне 11, 5%



Уровень зарегистрированной безработицы на прошлой неделе в Литве не изменился и составил 11,5%. С начала карантина официальное количество безработных в стране выросло более чем на 23%.

Только за прошлую неделю количество безработных выросло на пятьсот человек до 197,9 тыс., свидетельствуют данные Службы занятости.

Первый вице-канцлер правительсвта Лукас Савицкас в понедельник сообщил, что на минувшей неделе работодатели приняли максимальное количество работников с начала карантина, а это свидетельствует об определенных признаках оживления рынка труда.

По его словам, 4-7 мая на работу было принято на 6,6 тыс. человек больше, чем уволено, а зарегистрированный показатель безработицы снизился на 0,2 пункта до 11,3%, количество безработных снизилось более чем на 3 тысячи.
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Первый вице-канцлер правительства Лукас Савицкас в понедельник сообщил, что на минувшей неделе работодатели приняли максимальное количество работников с начала карантина, а это свидетельствует об определенных признаках оживления рынка труда.

По словам вице-канцлера, этот рост связан не только с эффектом начала месяца, когда на работу обычно принимают больше новых людей.

"По данным на 4 -7 мая, количество принятых на работу превысило показатели прежних карантинных недель. Такой рост может отчасти быть связан и с эффектом начала месяца, когда традиционно начинают нанимать людей, однако все же, есть сигналы того, что рост связан не только с эффектом начала месяца", – сказал Л. Савицкас на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, 4-7 мая на работу было принято на 6,6 тыс. человек больше, чем уволено, а зарегистрированный показатель безработицы снизился на 0,2 пункта до 11,3%, количество безработных снизилось более чем на 3 тысячи.

С целью предотвращения распространения коронавируса в Литве с 16 марта был введен карантин. В связи с этим уровень безработицы в стране вырос более чем на 2 проц. пункта. Некоторые экономисты считают, что уровень безработицы уже близок к своему пику, и не должен расти насколько, насколько он увеличился после кризиса 2008-2009 годов.
BNS
Категории: экономика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: безработица, уровень, Евростат
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 мая, 15:20

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