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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Французский историк назвала разницу между русскими и европейцами
Эксперт отметила, что "чувство истории" у жителей России развито сильнее из-за трагедий XX века, сообщает ЛАЙФ.
Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила, чем, по её мнению, различаются русские люди и жители Западной Европы.
Первым параметром она назвала "чувство истории". В нашей стране оно развито сильнее из-за всех трагедий, произошедших в XX веке.
Следующий параметр — обострённое "чувство смерти". По мнению д'Анкосс, об этом говорит вся русская литература.
— Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры, — приводит слова историка издание Le Figaro.
Эксперт назвала смерть в России видимой из-за манеры погребения, когда гроб оставляют открытым до последней минуты прощания с умершим.
Европейцы, в свою очередь, находятся в настоящем и думают о нём. Традиционную смерть они подменяют понятием "уход из жизни". Чёткие грани этого сравнения прослеживаются во время пандемии коронавируса, отметила историк.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект не нашёл разницы между русскими, украинцами и белорусами.
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А вот
>Ранее сообщалось, что искусственный интеллект не нашёл разницы между
> русскими, украинцами и белорусами.
это уж ни в какие ворота! Нашли, однако, авторитет! Скоро молится ИИ будем и беспрексловно подчиняться!