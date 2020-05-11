Загрузка... Французский историк назвала разницу между русскими и европейцами 🔊 Воспроизвести



Эксперт отметила, что "чувство истории" у жителей России развито сильнее из-за трагедий XX века, сообщает



Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила, чем, по её мнению, различаются русские люди и жители Западной Европы.



Первым параметром она назвала "чувство истории". В нашей стране оно развито сильнее из-за всех трагедий, произошедших в XX веке.



Следующий параметр — обострённое "чувство смерти". По мнению д'Анкосс, об этом говорит вся русская литература.



— Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры, — приводит слова историка издание Le Figaro.



Эксперт назвала смерть в России видимой из-за манеры погребения, когда гроб оставляют открытым до последней минуты прощания с умершим.



Европейцы, в свою очередь, находятся в настоящем и думают о нём. Традиционную смерть они подменяют понятием "уход из жизни". Чёткие грани этого сравнения прослеживаются во время пандемии коронавируса, отметила историк.



Ранее сообщалось, что искусственный интеллект не нашёл разницы между русскими, украинцами и белорусами. Эксперт отметила, что "чувство истории" у жителей России развито сильнее из-за трагедий XX века, сообщает ЛАЙФ Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила, чем, по её мнению, различаются русские люди и жители Западной Европы.Первым параметром она назвала "чувство истории". В нашей стране оно развито сильнее из-за всех трагедий, произошедших в XX веке.Следующий параметр — обострённое "чувство смерти". По мнению д'Анкосс, об этом говорит вся русская литература.— Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры, — приводит слова историка издание Le Figaro.Эксперт назвала смерть в России видимой из-за манеры погребения, когда гроб оставляют открытым до последней минуты прощания с умершим.Европейцы, в свою очередь, находятся в настоящем и думают о нём. Традиционную смерть они подменяют понятием "уход из жизни". Чёткие грани этого сравнения прослеживаются во время пандемии коронавируса, отметила историк.Ранее сообщалось, что искусственный интеллект не нашёл разницы между русскими, украинцами и белорусами. Загрузка... life.ru Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: русские, европейцы, славяне, этнос — статья прочитана 222 раза Комментарии