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В прошлом году Литва получила рекордное количество просьб об убежище
В прошлом году убежище в Литве попросило рекордное количество иностранцев – 646 человек, сообщили BNS в Департаменте миграции.
"Минувший год был рекордным с самого начала создания системы предоставления убежища в Литве. Никогда за год ранее мы не получали так много просьб об убежище", – сказала BNS глава департамента Эвелина Гудзинскайте.
По ее словам, рост количества просителей убежища связан с изменением иммиграционных маршрутов в Евросоюзе.
Руководитель Департамента миграции отметила, что большинство иммигрантов просили убежища на границе Литвы с Беларусью, а часть пытались попасть в ЕС уже не в первый раз.
Как сказала Э. Гудзинскайте, в прошлом году чаще всего убежища просили россияне и таджики – соответственно 281 и 217 человек.
В целом из 646 просителей убежище было предоставлено 92 лицам.
"Это свидетельствует о том, что многие просящие убежище, и не получившие его были так называемыми экономическими мигрантами – людьми, которые просто ищут лучшей жизни, но у них не было оснований для получения убежища", – сказала глава департамента.
Категории: политика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: статистика, миграция, убежище, департамент
География: Литва
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