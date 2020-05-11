В прошлом году Литва получила рекордное количество просьб об убежище 🔊 Воспроизвести



В прошлом году убежище в Литве попросило рекордное количество иностранцев – 646 человек, сообщили BNS в Департаменте миграции.



"Минувший год был рекордным с самого начала создания системы предоставления убежища в Литве. Никогда за год ранее мы не получали так много просьб об убежище", – сказала BNS глава департамента Эвелина Гудзинскайте.



По ее словам, рост количества просителей убежища связан с изменением иммиграционных маршрутов в Евросоюзе.



Руководитель Департамента миграции отметила, что большинство иммигрантов просили убежища на границе Литвы с Беларусью, а часть пытались попасть в ЕС уже не в первый раз.



Как сказала Э. Гудзинскайте, в прошлом году чаще всего убежища просили россияне и таджики – соответственно 281 и 217 человек.



В целом из 646 просителей убежище было предоставлено 92 лицам.



"Это свидетельствует о том, что многие просящие убежище, и не получившие его были так называемыми экономическими мигрантами – людьми, которые просто ищут лучшей жизни, но у них не было оснований для получения убежища", – сказала глава департамента. В прошлом году убежище в Литве попросило рекордное количество иностранцев – 646 человек, сообщили BNS в Департаменте миграции."Минувший год был рекордным с самого начала создания системы предоставления убежища в Литве. Никогда за год ранее мы не получали так много просьб об убежище", – сказала BNS глава департамента Эвелина Гудзинскайте.По ее словам, рост количества просителей убежища связан с изменением иммиграционных маршрутов в Евросоюзе.Руководитель Департамента миграции отметила, что большинство иммигрантов просили убежища на границе Литвы с Беларусью, а часть пытались попасть в ЕС уже не в первый раз.Как сказала Э. Гудзинскайте, в прошлом году чаще всего убежища просили россияне и таджики – соответственно 281 и 217 человек.В целом из 646 просителей убежище было предоставлено 92 лицам."Это свидетельствует о том, что многие просящие убежище, и не получившие его были так называемыми экономическими мигрантами – людьми, которые просто ищут лучшей жизни, но у них не было оснований для получения убежища", – сказала глава департамента. BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: статистика, миграция, убежище, департамент География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии