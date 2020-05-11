ВМС Литвы приобретёт у британцев судно класса HUNT

Военно-морские силы (ВМС) Литвы намерены приобрести у Соединенного Королевства бывшее в употреблении судно поиска, спасения и обезвреживания мин класса HUNT.
Как сообщило Агентство по оборонным ресурсам, планируется, что общая стоимость проекта приобретения и обновления судна составит около 62,4 млн евро с налогами.
В стоимость этого проекта включена полная подготовка судна к поиску мин, выполнению задач поиска и спасения на море, а также пакет запасных частей, гарантийное обслуживание и обучение персонала эксплуатации и обслуживанию нового оборудования.
Руководство Минобороны Литвы решило приобрести судно с учетом задач, которые ставятся перед ВМС в мирное и военное время, после проведения анализа и получения предложения от Соединенного Королевства.
Рассматривалась возможность строительства нового судна или приобретения судна у партнеров по НАТО, было принято решение, что оптимальным было бы приобретение судна, аналогичного уже имеющимся судам класса HUNT PML Skalvi (M53) и PML Kursis (M54).
Девятого апреля был подписан договор с Министерством обороны Соединенного Королевства о приобретении бывшего в употреблении, но не используемого сейчас судна.
По данным Минобороны Литвы, в подписанном договоре также предусматривается, что британцы должны организовать открытый конкурс для полной модернизации судна.
Судно будет приобретаться в 2021 году, после модернизации в 2023 году оно будет передано ВМС Литвы.
Количество минных тральщиков-судов спасения ВМС Литвы сократилось после того, как в 2018 году было утилизировано судно M5 1класса LINDAU.
Девятого апреля был подписан договор с Министерством обороны Соединенного Королевства о приобретении бывшего в употреблении, но не используемого сейчас судна.
По данным Минобороны Литвы, в подписанном договоре также предусматривается, что британцы должны организовать открытый конкурс для полной модернизации судна.
Судно будет приобретаться в 2021 году, после модернизации в 2023 году оно будет передано ВМС Литвы.
Количество минных тральщиков-судов спасения ВМС Литвы сократилось после того, как в 2018 году было утилизировано судно M5 1класса LINDAU.