ВМС Литвы приобретёт у британцев судно класса HUNT 🔊 Воспроизвести



Военно-морские силы (ВМС) Литвы намерены приобрести у Соединенного Королевства бывшее в употреблении судно поиска, спасения и обезвреживания мин класса HUNT.



Как сообщило Агентство по оборонным ресурсам, планируется, что общая стоимость проекта приобретения и обновления судна составит около 62,4 млн евро с налогами.



В стоимость этого проекта включена полная подготовка судна к поиску мин, выполнению задач поиска и спасения на море, а также пакет запасных частей, гарантийное обслуживание и обучение персонала эксплуатации и обслуживанию нового оборудования.



Руководство Минобороны Литвы решило приобрести судно с учетом задач, которые ставятся перед ВМС в мирное и военное время, после проведения анализа и получения предложения от Соединенного Королевства. Военно-морские силы (ВМС) Литвы намерены приобрести у Соединенного Королевства бывшее в употреблении судно поиска, спасения и обезвреживания мин класса HUNT.Как сообщило Агентство по оборонным ресурсам, планируется, что общая стоимость проекта приобретения и обновления судна составит около 62,4 млн евро с налогами.В стоимость этого проекта включена полная подготовка судна к поиску мин, выполнению задач поиска и спасения на море, а также пакет запасных частей, гарантийное обслуживание и обучение персонала эксплуатации и обслуживанию нового оборудования.Руководство Минобороны Литвы решило приобрести судно с учетом задач, которые ставятся перед ВМС в мирное и военное время, после проведения анализа и получения предложения от Соединенного Королевства. Рассматривалась возможность строительства нового судна или приобретения судна у партнеров по НАТО, было принято решение, что оптимальным было бы приобретение судна, аналогичного уже имеющимся судам класса HUNT PML Skalvi (M53) и PML Kursis (M54).



Девятого апреля был подписан договор с Министерством обороны Соединенного Королевства о приобретении бывшего в употреблении, но не используемого сейчас судна.



По данным Минобороны Литвы, в подписанном договоре также предусматривается, что британцы должны организовать открытый конкурс для полной модернизации судна.



Судно будет приобретаться в 2021 году, после модернизации в 2023 году оно будет передано ВМС Литвы.



Количество минных тральщиков-судов спасения ВМС Литвы сократилось после того, как в 2018 году было утилизировано судно M5 1класса LINDAU. BNS Категории: экономика, политика Ключевые слова: покупка, корабль, ВМС География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии