9 мая отметили и в Клайпедском округе 🔊 Воспроизвести







Светлому празднику великого подвига воинов и тружеников тыла исполнилось 75 лет. Победу над фашизмом отмечают люди во всём мире. В Клайпеде и Клайпедском округе к местам захоронения павших, чтобы поклониться и почтить память великого поколения, люди 9 Мая шли весь день.



Вот восторженные впечатления клайпедчанки Марии, как и многие горожане, пришедшей 9 Мая на городской воинский мемориал. Пришедшей с цветами и благодарностью за подвиг советских солдат, за наше мирное небо над головой: «Была приятно поражена большим количеством людей. Люди шли и шли. Не смотря на карантин, цветов было не меньше, чем в прошлые годы. Стояли и ждали своей очереди, чтобы возложить цветы, сфотографироваться».



Победители, благодарим вас сердечно за победу. Память о вашем подвиге будем передавать из поколения в поколение. Такие значимые праздники помогают более глубокому осмыслению масштабов подвига и душевного мужества. Вот восторженные впечатления клайпедчанки Марии, как и многие горожане, пришедшей 9 Мая на городской воинский мемориал. Пришедшей с цветами и благодарностью за подвиг советских солдат, за наше мирное небо над головой: «Была приятно поражена большим количеством людей. Люди шли и шли. Не смотря на карантин, цветов было не меньше, чем в прошлые годы. Стояли и ждали своей очереди, чтобы возложить цветы, сфотографироваться».Победители, благодарим вас сердечно за победу. Память о вашем подвиге будем передавать из поколения в поколение. Такие значимые праздники помогают более глубокому осмыслению масштабов подвига и душевного мужества.



Мира нам всем! Пусть военные события никогда не повторятся!



Фото Ивана Андреева



В праздничные дни дипломатами Генконсульства России в Клайпеде и представителями общественных организаций города были возложены венки и цветы к мемориалам и местам захоронений советских воинов, погибших в жестоких боях Великой Отечественной войны, в городах Клайпеда, Таураге, Тельшяй, Мажейкяй, Паланга, Плунге, Акмяне, Жидикяй, Ретавас, Седа, Шяуляй, Бубяй, Гинкунай, Довилай, Гаргждай, Кретинга, Кретингале и на Куршской косе.Мира нам всем! Пусть военные события никогда не повторятся! Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: День Победы, 9 мая, Клайпедский округ — статья прочитана 222 раза Комментарии