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9 мая отметили и в Клайпедском округе





Светлому празднику великого подвига воинов и тружеников тыла исполнилось 75 лет. Победу над фашизмом отмечают люди во всём мире. В Клайпеде и Клайпедском округе к местам захоронения павших, чтобы поклониться и почтить память великого поколения, люди 9 Мая шли весь день.

Вот восторженные впечатления клайпедчанки Марии, как и многие горожане, пришедшей 9 Мая на городской воинский мемориал. Пришедшей с цветами и благодарностью за подвиг советских солдат, за наше мирное небо над головой: «Была приятно поражена большим количеством людей. Люди шли и шли. Не смотря на карантин, цветов было не меньше, чем в прошлые годы. Стояли и ждали своей очереди, чтобы возложить цветы, сфотографироваться».

Победители, благодарим вас сердечно за победу. Память о вашем подвиге будем передавать из поколения в поколение. Такие значимые праздники помогают более глубокому осмыслению масштабов подвига и душевного мужества.
В праздничные дни дипломатами Генконсульства России в Клайпеде и представителями общественных организаций города были возложены венки и цветы к мемориалам и местам захоронений советских воинов, погибших в жестоких боях Великой Отечественной войны, в городах Клайпеда, Таураге, Тельшяй, Мажейкяй, Паланга, Плунге, Акмяне, Жидикяй, Ретавас, Седа, Шяуляй, Бубяй, Гинкунай, Довилай, Гаргждай, Кретинга, Кретингале и на Куршской косе.

Мира нам всем! Пусть военные события никогда не повторятся!

Фото Ивана Андреева

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии, история
Ключевые слова: День Победы, 9 мая, Клайпедский округ
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добавлена сегодня, 11 мая, 11:20

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