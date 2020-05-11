Коронакризис в Литве: важнейшие новости выходных /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Агентство BNS представляет обозрение важнейших новостей выходных о коронакризисе в Литве:



Распространение вируса. В минувшие выходные в Литве были выявлены 43 новых случая коронавируса, большинство из них – в ставшими очагами заражения лечебных учреждениях. 15 случаев коронавируса выявлены в Антавиляйском доме престарелых под Вильнюсом: заражены девять постояльцев и шесть работников. В субботу от коронавируса скончался пациент старше 80 лет, у него были сопутствующие заболевания. Это 50-ая жертва коронавируса в Литве.



Воскресные мессы. В воскресенье верующие впервые с начала карантина собиралась на воскресные службы в храмах. Священники сообщила, что были приятно удивлены количеством собравшейся молодежи.



Исследования на коронавирус. В минувшие выходные на коронавирус проверяли работников аптек, мест торговли и детских садов. Результаты исследования выяснятся на этой неделе. В целом в Литве проведено уже почти 184 тыс. анализов на коронавирус. Агентство BNS представляет обозрение важнейших новостей выходных о коронакризисе в Литве:Распространение вируса. В минувшие выходные в Литве были выявлены 43 новых случая коронавируса, большинство из них – в ставшими очагами заражения лечебных учреждениях. 15 случаев коронавируса выявлены в Антавиляйском доме престарелых под Вильнюсом: заражены девять постояльцев и шесть работников. В субботу от коронавируса скончался пациент старше 80 лет, у него были сопутствующие заболевания. Это 50-ая жертва коронавируса в Литве.Воскресные мессы. В воскресенье верующие впервые с начала карантина собиралась на воскресные службы в храмах. Священники сообщила, что были приятно удивлены количеством собравшейся молодежи.Исследования на коронавирус. В минувшие выходные на коронавирус проверяли работников аптек, мест торговли и детских садов. Результаты исследования выяснятся на этой неделе. В целом в Литве проведено уже почти 184 тыс. анализов на коронавирус. Предложения бюджету ЕС. С приближением нового раунда переговоров о будущем бюджете ЕС президент Литвы и премьеры Латвии и Эстонии обратились к главам ведомств ЕС с предложением повысить общую казну, финансирование политики смычки и сельского хозяйства. Если не будет достигнуто соглашение о совместных займах в еврозоне, Еврокомиссия утверждает, что бюджет 2021-2027 станет важным инструментом борьбы с последствиями коронакризиса. Проект бюджета должен быть представлен в мае.



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В воскресенье в Литве были подтверждены шесть новых случаев коронавируса, в целом COVID-19 был выявлен у 1485 человек, сообщило Министерство здравоохранения.



Как сообщило ведомство, эти новые случаи выявлены в воскресенье, при проведении анализа 2652 мазков.



Выздоровевшими считаются 833 человека, болеют 598 жителей Литвы. От этого вируса в стране скончались 50 человек, еще четыре лица, зараженные коронавирусом, скончались по иным причинам.



303 человека находится в изоляции.



В целом в Литве было проведено 186 565 анализов на коронавирус.



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Четверть проверенных мест торговли в Литве не обеспечивает карантинных условий, в основном требования не соблюдают маленькие продуктовые магазины, установила Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).



Как сообщил глава Группы по информировании общественности о коронавируе Гедрюс Сурплис в понедельник, к 8 мая ГПВС в целом проверила 163 места торговли, из них три четверти составляли различные продуктовые магазины, около 20% – крупные торговые центры, еще 7% - рынки.



"Нарушения выявлены в четверти этих торговых мест, в основном они установлены в маленьких продуктовых магазинах – целых 80% случаев нарушений. На рынках – 15%. Ну а торговые центры, по данным ГПВС, достаточно дисциплинировано соблюдают все требования – только в 5% были установлены определенные нарушения", – сказал он.



Географически больше всего нарушений в Мариямпольском и Алитусском районах.



"Самые частые нарушения – не измерялась температура работников перед открытием магазинов, у входов в торговые места не было информации, обращающей внимание на необходимость личной гигиены посетителей", – отметил Г. Сурплис.



Между тем, полиция за выходные дни составила 42 протокола о нарушении карантина.



Важнейшие новости, не связанные с COVID-19:



* В субботу состоялись два трагических происшествия: три человека в Литве погибли в автоаварии, еще два в падении самолета. Один из погибших – чемпион Литвы по акробатическому пилотированию Дональдас Блейфертас.







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В странах Балтии к полудню понедельника подтверждено в общей сложности 4172 случая заражения новым коронавирусом, 50 смертей зафиксировано в Литве, 61 - в Эстонии, 18 - в Латвии, показывают данные, полученные BNS из официальных источников.



Литва: подтверждено 1485 случаев, проверено 186 тыс. 565 проб, умерло 50 человек.



Латвия: подтверждено 946 случаев, проверено 77 тыс. 147 проб, умерло 18 человек.



Эстония: подтверждено 1741 случай, проверено 63 тыс. 964 пробы, умер 61 человек.



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По данным понедельника, в Литве в больницах на лечении от коронавируса находились 77 человек, из них 14– в реанимации, сообщила на пресс-конференции глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.



"В стационаре лечатся 77 пациентов, из них в реанимации – 14, на искусственной вентиляции легких – шесть, с кислородными масками – 27", – сказала специалист журналистам.



Она также сообщила, что сейчас в изоляции находятся 303 человека.



Коронавирус в Литве выявлен был у 1485 человек, выздоровевшими считаются 833, еще болеют 598 жителей.



От коронавируса в стране скончались 50 человек, еще четверо заразившихся этим вирусом человек скончались по другим причинам. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 214 раз Комментарии