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Посольство США ответило на критику Москвы о победе над нацизмом



Белый дом разместил в Instagram пост, в котором не упомянул о роли СССР в победе над нацизмом. МИД России выразил возмущение и заявил о планах провести "серьезный разговор" с официальными лицами США, сообщает DW.

Посольство США в Москве, комментируя скандал вокруг поста в аккаунте Белого дома в Instagram, в котором не упоминается роль России в победе над гитлеровской Германией, напомнило о ряде недавних заявлений высших американских лиц, в которых эта роль отмечается и подчеркивается.
"Мы хотели бы отослать вас ко многим недавним заявлениям, в которых подчеркиваются наши совместные усилия и жертвы", - заявили представители посольства агентству "Интерфакс" в воскресенье, 10 мая. В частности, посольство указывает на совместное заявление лидеров России и США, посвященное годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году.

Пост с видеозаписью возложения венка Трампом

Скандал разгорелся после того, как в Instagram Белого дома появилась видеозапись возложения президентом США Дональдом Трампом венка к Мемориалу Второй мировой войны. Она была сопровождена текстом: "8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацистами!"

В воскресенье МИД России опубликовал на своем сайте заявление, в котором выразил возмущение записью в социальной сети. "В канун священного праздника у американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества", - говорится в нем. МИД заявил о планах провести "серьезный разговор на этот счет с американскими официальными лицами".
dw.com
Категории: политика, в мире, история
Ключевые слова: Россия, война, США, история, память
География: Россия
статья прочитана 161 раз
добавлена сегодня, 11 мая, 13:00

Комментарии

ННН
11 мая, 13:16
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Запад всерьез занялся переписыванием истории. Не готовятся ли - теперь уже во главе с США - пойти по пути гитлеровцев?
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