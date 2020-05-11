Загрузка... Венцкене напомнила о роли экс-президента Литвы в истории о педофилии 🔊 Воспроизвести Prezidentė Dalia Grybauskaitė



Она представила список людей, чья карьера сложилась довольно удачно, несмотря на участие в громком скандале, сообщает



По словам Венцкене, Грибаускайте публично заявляла, что насилие над ребенком невозможно, однако для экс-судьи остается непонятным, почему в таком случае "она позволила применить это насилие". Она представила список людей, чья карьера сложилась довольно удачно, несмотря на участие в громком скандале, сообщает Sputnik Литва . Бывшая судья и экс-депутат Сейма Литвы Неринга Венцкене напомнила о роли бывшего президента республики Дали Грибаускайте в истории о педофилии, связанной с ее племянницей Дейманте Кедите. Об этом она написала на своей странице в Facebook.По словам Венцкене, Грибаускайте публично заявляла, что насилие над ребенком невозможно, однако для экс-судьи остается непонятным, почему в таком случае "она позволила применить это насилие". Бывший депутат задалась рядом вопросов, связанных с тем днем, когда Дейманте насильно забрали из дома ее родителей. После тех событий о месте нахождения девочки ничего неизвестно.



"Почему в 17 мая 2012 года рано утром Ренатас Пожела во время инструктажа полицейских объяснял, что чтобы они не делали, их будут защищать. За что Грибаускайте повысила Пожелу, Сквернялиса? За что президентскими декретами повысили судей, которые рассматривали дело об сексуальном насилии над Дейманте и другие дела?", - написала она.



Венцкене усомнилась в том, что экс-президент не знала о возможном насилии по отношению к ребенку и что случилось с девочкой. Реакцию Грибаускайте она назвала отличной актерской игрой, достойной Оскара.



Экс-судья привела 21 пример людей, которые сыграли свою роль в том деле и смогли подняться по карьерной лестнице. Среди них премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис и генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. По ее словам, тогда нынешний глава правительства получил должность министра внутренних дел, а последний также получил повышение.



Также она назвала имена судей, чья карьера сложилась довольно удачно, несмотря на участие в громком скандале.



Дело Венцкене



В Литве Венцкене обвиняют в препятствии деятельности судьи, прокурора, сотрудника досудебного следствия, адвоката или судебного пристава, причинении физической боли или незначительного вреда здоровью, а также в сопротивлении государственному служащему. Дело было заведено после того, как экс-депутат оказала сопротивление полиции, когда правоохранители устроили штурм ее дома и силой забрали ее племянницу Дейманте Кедите, ставшую жертвой педофилов.



Заседание по делу Венцкене должно было состояться 11 мая, однако его отменили из-за карантина в Литве.



Мать девочки подозревали в том, что она могла отдать ребенка в сексуальную эксплуатацию, однако суд потребовал, чтобы ребенка забрали у тети и передали матери. Кроме того, брат Неринги Драсюс Кедис начал борьбу с чиновниками, которые подвергли насилию его дочь, однако погиб при странных обстоятельствах. О судьбе девочки неизвестно.



В 2013 году Неринга вместе с сыном Каролисом бежала в США. Американские власти спустя пять лет арестовали ее по запросу литовского руководства и отправили ее в тюрьму в Чикаго. Позднее ее выслали на родину.



Венцкене отмечала, что за десять лет власти Литвы так и не предоставили реальных доказательств ее вины, а литовские прокуроры с самого начала стремились замять скандал с педофилией. Загрузка... lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: президент, США, суд, педофилия, экстрадиция, Венцкене География: Литва — статья прочитана 217 раз Комментарии