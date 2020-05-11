В Сейме Литвы оценили заявление МИД ФРГ о вине Германии во Второй мировой войне 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lietuvos Respublikos Seimas



Накануне Дня Победы немецкий министр иностранных дел признал, что единоличным виновником войны является именно Германия, а все попытки переписать историю этого события являются "бесчестными", сообщает



Литовские парламентарии, комментируя инициативу, в очередной раз заявили, что Россия якобы "причастна к развязыванию" Второй мировой войны и пытается "переложить вину" на другие страны. Накануне Дня Победы немецкий министр иностранных дел признал, что единоличным виновником войны является именно Германия, а все попытки переписать историю этого события являются "бесчестными", сообщает Sputnik Литва . Депутат Сейма от партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Лауринас Касчюнас оценил отклик в СМИ, который получило предложение литовских консерваторов учредить "День агрессии СССР против Европы". Об этом он написал на своей странице в Facebook.Литовские парламентарии, комментируя инициативу, в очередной раз заявили, что Россия якобы "причастна к развязыванию" Второй мировой войны и пытается "переложить вину" на другие страны. Между тем накануне Дня Победы глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что попытки переписать историю Второй мировой войны являются "бесчестными". Он признал, что Германия единолично развязала войну нападением на Польшу и только Германия "несет ответственность за преступления против человечности".



Как рассказал Касчюнас, инициатива депутатов была описана разными СМИ на эстонском, немецком и французском языках. При этом один из крупнейших новостных порталов Венгрии представил предложение консерваторов в качестве противовеса заявлению немецкого министра иностранных дел о том, что единоличным виновником в развязывании Второй мировой войны является Германия.



"Причины признания немцами вины понятны и заслуживают уважения – это позволило им освободиться от повторения ошибок прошлого. Однако Маас ошибается, надеясь, что путинская Россия может критически смотреть на свое прошлое", - заявил парламентарий.



По мнению литовского депутата, у Европы и России представления об истории различны. Касчюнас заявил, что в то время как для европейских государств это урок, то для России это "инструмент, используемый в информационных войнах".



Литовские консерваторы, к партии которых принадлежит Касчюнас, постоянно заявляют об угрозе "российского влияния" и рисках для национальной безопасности страны. Они известны своей русофобской позицией, резкими высказываниями в адрес России и радикальными предложения.



Парламентарии предлагали узаконить снос мемориалов советским воинам, признать Коммунистическую партию Литвы "преступной организацией" и предупреждать студентов литовских вузов о "российской агрессии".



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После распада СССР власти Балтии регулярно устраивают гонения на тех, кто не согласен с официальной линией этих стран по поводу "советской оккупации". Также руководство балтийских республик проводит русофобскую политику, подвергая общественному порицанию тех, кто положительно отзывается о советском прошлом этих государств.



Россия подчеркивала, что у балтийских республик нет правовых оснований что-либо требовать, и называла их претензии абсурдными.



Москва не раз заявляла, что присоединение Прибалтики к СССР в 1940 году не противоречило ни одному пункту международного права того времени. Между странами не было военного конфликта, а местные власти не препятствовали советским войскам войти на территории республик и выражали очевидное согласие. Кроме того, на протяжении советского периода на территории Литвы, Латвии и Эстонии действовали национальные органы власти.



Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, в Европе, история Ключевые слова: война, история, память География: Литва — статья прочитана 232 раза Комментарии