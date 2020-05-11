В России в воинских частях запретили пользоваться смартфонами 🔊 Воспроизвести



Согласно указу Путина, военным нельзя публиковать в интернете данные о себе и сослуживцах. Это и пользование смартфонами на службе будет расцениваться как грубые дисциплинарные проступки, сообщает



В России военнослужащим запретили пользоваться смартфонами на службе и публиковать в интернете информацию о себе и сослуживцах. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, в среду, 6 мая, опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно указу Путина, военным нельзя публиковать в интернете данные о себе и сослуживцах. Это и пользование смартфонами на службе будет расцениваться как грубые дисциплинарные проступки, сообщает DW В России военнослужащим запретили пользоваться смартфонами на службе и публиковать в интернете информацию о себе и сослуживцах. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, в среду, 6 мая, опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно закону, военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, электронные приборы и технические средства бытового назначения, позволяющие с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет о телефонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах и внешних носителях информации.



Грубый дисциплинарный проступок



Закон также запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы.



Запрет распространяется не на весь период службы, а лишь на время непосредственного исполнения обязанностей, например, при несении боевого дежурства, нахождении в нарядах, участии в учениях и нахождении на территории воинской части.



Согласно закону, нарушение этих правил будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заверил, что обычные кнопочные телефоны без фотокамеры запрещены не будут. dw.com Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: армия, телефоны, заперт — статья прочитана 116 раз Комментарии