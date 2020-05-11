WP сообщила подробности плана венесуэльской оппозиции по свержению Мадуро 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Каролина Кабрал Лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Архивное фото



Представители венесуэльской оппозиции в октябре 2019 года подписали контракт на 213 миллионов долларов с американской ЧВК Silvercorp на оказание "услуг" по вторжению в страну и свержению президента Николаса Мадуро, пишет



Как сообщает газета, копию контракта предоставили сами оппозиционеры при условии, что одно из его приложений будет удалено. Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом страны, категорически отрицал причастность к силовой операции Silvercorp. Представители венесуэльской оппозиции в октябре 2019 года подписали контракт на 213 миллионов долларов с американской ЧВК Silvercorp на оказание "услуг" по вторжению в страну и свержению президента Николаса Мадуро, пишет РИА Новости со ссылкой на The Washington Post.Как сообщает газета, копию контракта предоставили сами оппозиционеры при условии, что одно из его приложений будет удалено. Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом страны, категорически отрицал причастность к силовой операции Silvercorp. "Группа предоставления услуги предоставит консультации и помощь группе партнеров по планированию и исполнению операции по пленению/задержанию/изгнанию Николаса Мадуро (далее — "Главный объект"), смещению действующего режима и введению в должность признанного президента Венесуэлы Хуана Гуаидо", — говорится в 42-страничном документе.



Общая стоимость "заказа" предварительно оценивается в 212 900 000 долларов, срок исполнения — 495 дней, отмечено в разделе "Начальная фаза проекта".



Со стороны "заказчика" контракт был подписан депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой. Подписи Гуаидо на документе нет. Однако она фигурирует на шестистраничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и ЧВК Silvercorp, также опубликованном The Washington Post.



Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Мадуро заявил, что целью было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о 12 задержанных. Мадуро сообщил, что среди них двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа. РИА Новости Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: протест, Венесуэла, акции, признание, Мадуро, госпереворот, Гуайдо — статья прочитана 187 раз Комментарии