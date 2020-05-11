Дневник Болгария : нет, советская армия не освобождала Восточную Европу 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Алексей Витвицкий



«Дневник» публикует провокационную статью, в которой автор утверждает, что памятники советским солдатам в странах Восточной Европы не могут быть символом освобождения. Болгарские читатели разделились во мнениях. Одни поддерживают тезис автора, другие напоминают, что Болгария начинала войну на стороне Гитлера.



Жертвенность советских солдат заслуживает уважения, но памятники советским танкам не могут быть символом освобождения.



Люди, пережившие войну, уходят, а вместе с ними уходят и настоящие воспоминания о войне. То, что казалось раньше европейским прошлым, теперь кажется европейским будущим — согласно опросу, люди в возрасте 18-24 лет боятся повторения войны в ближайшие 10-20 лет. Европа болеет не только коронавирусом, но и ревизионизмом истории. Россия и ряд восточноевропейских стран превратили воспоминания о войне в оружие. Всех, кто высказывается против советской оккупации после 1945 года, Кремль считает фашистами, а любая критика Сталина приравнивается к умалению подвига советских солдат. Однако советские — это не только русские: в войне против Гитлера погибли миллионы украинцев, грузин и жителей Средней Азии, а в Белоруссии каждый третий не дожил до конца войны. Жертвенность советских солдат заслуживает уважения, но памятники советским танкам не могут быть символом освобождения.Люди, пережившие войну, уходят, а вместе с ними уходят и настоящие воспоминания о войне. То, что казалось раньше европейским прошлым, теперь кажется европейским будущим — согласно опросу, люди в возрасте 18-24 лет боятся повторения войны в ближайшие 10-20 лет. Европа болеет не только коронавирусом, но и ревизионизмом истории. Россия и ряд восточноевропейских стран превратили воспоминания о войне в оружие. Всех, кто высказывается против советской оккупации после 1945 года, Кремль считает фашистами, а любая критика Сталина приравнивается к умалению подвига советских солдат. Однако советские — это не только русские: в войне против Гитлера погибли миллионы украинцев, грузин и жителей Средней Азии, а в Белоруссии каждый третий не дожил до конца войны.



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Комментарии читателей:



klimentm



Конечно же, они ее не освободили, кто-то вообще говорил, что разница между Сталиным и Гитлером только в длине усов и ни в чем другом!



Virgin



Да, при Гитлере эти страны были свободны. Свободно избивали и депортировали евреев, свободно жили себе при диктатуре, а молодежь свободно отправлялась воевать за интересы Гитлера. Эх-ех-ех…



padrino



В Болгарии нет ни одного погибшего в военных действиях русского, ни одного. То, что они сделали — это оккупация Болгарии. И этот факт никто не может изменить. Эти памятники «погибшим» военным были навязаны Болгарии силой. Я не знаю, где в мире стоят памятники погибшим от алкоголя. 99% русских, погибших в Болгарии, именно такие.



Дон Кихот



По-моему, единственный приличный памятник Советской Армии находится в Берлине, где солдат держит на руках ребенка — символ будущего, оправдывающий миллионы жертв. А то что получается — Европа была в руинах, потому что боролась с фашизмом, на место которого в Восточной Европе пришел коммунизм — тот же фашизм, как уже все поняли. И чтобы это было полным издевательством, там расставили танки на постаментах, которые мы должны считать памятниками.



angeles



На войне как на войне! Каждый освобождает себе пространство для влияния! Просто кому-то не повезло.



MPetr



А когда это в Болгарии были российские военные базы?



2LOOP



Российская пропаганда вряд ли сможет объяснить, почему те, кто не хочет, чтобы Россия распоряжалась их странами, фашисты. Даже многие наши русофилы не знают, что первые вооруженные действия против СССР были в Болгарии — это было горянское движение.



etty1



Это статья Ивана Крыстева, у него очень точные слова и он пишет так, как думает! Радует, что он все еще с нами.



blagoj



Долгое время я удивлялся, почему русские так упорно настаивают на том, чтобы их называли освободителями. Ответ пришел, когда я прочитал кое-что у великого знатока русской души Федора Михайловича Достоевского времен русско-турецкой войны. Мы все знаем, что значат слова «свободный» и «освобожденный», но я был поражен, когда понял, что это означает для русских. Вот текст дословно:



«А Болгария — это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, все равно что к себе пришли, они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение все равно что мое… все же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел,- все, что у него есть, это все равно, что я ему подарил. Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это».



Замечательный парадокс, объясняющий «широту» русской души — неслучайно, что книги Достоевского — любимое чтиво профессиональных психологов.



GMO VACCINES CHEMICALS



Для не слишком наблюдательных: на всех памятниках, где есть и русский, и болгарин, болгарин поменьше, а русский смотрит на него сверху или /размахивает оружием.



Dimitar Kunev



Запад 5 веков убивал, грабил, лгал и манипулировал всем миром. Иван Крыстев, на данный момент, просто лжет и манипулирует. Каждый год западные банки и корпорации «легально» крадут у Болгарии 12-14 миллиардов евро. Братушки снова освободят нас от западного рабства. Достоевский предвидел это 150 лет назад.



KRAFTWERK



Может быть, через 10 тысяч лет, когда и русские станут людьми, они поймут, что в палитре мировоззрения существует не только черное и белое…Нет, не освободители!



2.5



«Войны — это обычно битвы за территорию. Но войны за память — это битвы за значение слов». Чтобы проверить, насколько надежен этот тезис, давайте экстраполируем его на наши отношения с Северной Македонией…



gueorgui tzvetanov gueorguiev



1 марта 1941 года в Вене премьер-министр Болгарии Богдан Филов подписал договор о присоединении к Берлинскому пакту. Кто там кого поработил, кто кого освободил можно обсуждать только после того, как вспомните этот исторический факт.



gr52



А я-то думал, когда появятся крысы. Когда все закончилось, они выползли из своих нор. До этого не смели даже головы показывать.



Редакционная статья Дневник, Болгария, перевод В 1985 году президент Германии объявил 8 мая Днем освобождения, объяснив это так: и хотя немцы страдали, они не могут считаться жертвой, потому что на них лежит ответственность за страдания других народов. Но они получили свободу. А это важнее победы. Однако Владимир Путин отказывается принимать тот факт, что число погибших советских граждан не дает Москве право решать, когда восточноевропейским странам праздновать свое освобождение.***klimentmКонечно же, они ее не освободили, кто-то вообще говорил, что разница между Сталиным и Гитлером только в длине усов и ни в чем другом!VirginДа, при Гитлере эти страны были свободны. Свободно избивали и депортировали евреев, свободно жили себе при диктатуре, а молодежь свободно отправлялась воевать за интересы Гитлера. Эх-ех-ех…padrinoВ Болгарии нет ни одного погибшего в военных действиях русского, ни одного. То, что они сделали — это оккупация Болгарии. И этот факт никто не может изменить. Эти памятники «погибшим» военным были навязаны Болгарии силой. Я не знаю, где в мире стоят памятники погибшим от алкоголя. 99% русских, погибших в Болгарии, именно такие.Дон КихотПо-моему, единственный приличный памятник Советской Армии находится в Берлине, где солдат держит на руках ребенка — символ будущего, оправдывающий миллионы жертв. А то что получается — Европа была в руинах, потому что боролась с фашизмом, на место которого в Восточной Европе пришел коммунизм — тот же фашизм, как уже все поняли. И чтобы это было полным издевательством, там расставили танки на постаментах, которые мы должны считать памятниками.angelesНа войне как на войне! Каждый освобождает себе пространство для влияния! Просто кому-то не повезло.MPetrА когда это в Болгарии были российские военные базы?2LOOPРоссийская пропаганда вряд ли сможет объяснить, почему те, кто не хочет, чтобы Россия распоряжалась их странами, фашисты. Даже многие наши русофилы не знают, что первые вооруженные действия против СССР были в Болгарии — это было горянское движение.etty1Это статья Ивана Крыстева, у него очень точные слова и он пишет так, как думает! Радует, что он все еще с нами.blagojДолгое время я удивлялся, почему русские так упорно настаивают на том, чтобы их называли освободителями. Ответ пришел, когда я прочитал кое-что у великого знатока русской души Федора Михайловича Достоевского времен русско-турецкой войны. Мы все знаем, что значат слова «свободный» и «освобожденный», но я был поражен, когда понял, что это означает для русских. Вот текст дословно:«А Болгария — это ведь дома. Мы их освобождать пришли, значит, все равно что к себе пришли, они наши. У него там сад и имение, так ведь это имение все равно что мое… все же он должен чувствовать и навеки быть благодарным, потому что раз я к нему вошел,- все, что у него есть, это все равно, что я ему подарил. Отнял у его угнетателя турка, а ему возвратил. Должен же он понимать это».Замечательный парадокс, объясняющий «широту» русской души — неслучайно, что книги Достоевского — любимое чтиво профессиональных психологов.GMO VACCINES CHEMICALSДля не слишком наблюдательных: на всех памятниках, где есть и русский, и болгарин, болгарин поменьше, а русский смотрит на него сверху или /размахивает оружием.Dimitar KunevЗапад 5 веков убивал, грабил, лгал и манипулировал всем миром. Иван Крыстев, на данный момент, просто лжет и манипулирует. Каждый год западные банки и корпорации «легально» крадут у Болгарии 12-14 миллиардов евро. Братушки снова освободят нас от западного рабства. Достоевский предвидел это 150 лет назад.KRAFTWERKМожет быть, через 10 тысяч лет, когда и русские станут людьми, они поймут, что в палитре мировоззрения существует не только черное и белое…Нет, не освободители!2.5«Войны — это обычно битвы за территорию. Но войны за память — это битвы за значение слов». Чтобы проверить, насколько надежен этот тезис, давайте экстраполируем его на наши отношения с Северной Македонией…gueorgui tzvetanov gueorguiev1 марта 1941 года в Вене премьер-министр Болгарии Богдан Филов подписал договор о присоединении к Берлинскому пакту. Кто там кого поработил, кто кого освободил можно обсуждать только после того, как вспомните этот исторический факт.gr52А я-то думал, когда появятся крысы. Когда все закончилось, они выползли из своих нор. До этого не смели даже головы показывать.Редакционная статья Дневник, Болгария, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: война, история, память, Болгария — статья прочитана 201 раз Комментарии