Израильские врачи заявили, что носить маски на улице опасно 🔊 Воспроизвести



Медики просят минздрав пересмотреть новое постановление. Министерство здравоохранения Израиля выпустило указ об обязательном ношении медицинских масок на улице несмотря на неоднозначное отношение к этому среди врачей, сообщает



Специалисты из Израильской медицинской ассоциации обратились в минздрав с просьбой пересмотреть новые правила.



В ассоциации напомнили, что Всемирная организация здравоохранения считает применение масок необязательной практикой. Исключение могут составлять только случаи лечения больных вирусом или подозрение, что человек заражен вирусной инфекцией. Медики просят минздрав пересмотреть новое постановление. Министерство здравоохранения Израиля выпустило указ об обязательном ношении медицинских масок на улице несмотря на неоднозначное отношение к этому среди врачей, сообщает Лечение и диагностика в Израиле Специалисты из Израильской медицинской ассоциации обратились в минздрав с просьбой пересмотреть новые правила.В ассоциации напомнили, что Всемирная организация здравоохранения считает применение масок необязательной практикой. Исключение могут составлять только случаи лечения больных вирусом или подозрение, что человек заражен вирусной инфекцией. Здоровым людям советуют носить маски только при уходе за больным человеком. Эффективной маска будет оставаться лишь при постоянном мытье рук.



Израильская организация "Мидаат" также выпустила предупреждение: «Ввиду возникшей дискуссии по поводу правильности ношения масок мы всесторонне рассмотрели этот вопрос. По нашему мнению, частое их ношение может принести скорее вред, чем заметную пользу».



Специалисты выделили три момента, которые необходимо помнить каждому:



!.Прежде всего, маски должны носить работники медучреждений



2.Лучший метод защиты от коронавируса - соблюдать дистанцию и правила гигиены. Маски же создают ложное ощущение безопасности. Из-за этого люди начинают меньше бояться заразиться инфекцией.



3.Неправильное ношение масок повышает риск заразиться, а значит и передать вирус другим людям.



Таким образом, в ассоциация заявляют, что маски создают у людей лишь ложное чувство безопасности. Они не заменяют гигиенических правил, что является более важным в условиях пандемии. Таким образом, указ об обязательном ношении медицинских масок может нанести вред борьбе с инфекцией. В связи с этим минздрав призвали простимулировать правильное ношение масок и пересмотреть правила их обязательного использования за пределами дома. isramed.org Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия — статья прочитана 368 раз Комментарии