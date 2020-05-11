Главная >> Новости >> политика, общество, в Европе, история >> Посол Польши оценил демонтаж мемориальных табличек расстрелянным полякам в Твери

Посол Польши оценил демонтаж мемориальных табличек расстрелянным полякам в Твери



Польский посол в Москве Влодзимеж Марчиняк прокомментировал демонтаж в Тверском медицинском университете двух мемориальных табличек, в том числе расстрелянным в годы Второй мировой войны польским военнопленным, сообщает ВЗГЛЯД.

«Снятие мемориальных табличек с фасада здания Медицинского университета в Твери на первый взгляд кажется локальным событием. Но на самом деле его значимость куда шире», – заявил «Коммерсанту» Марчиняк.

По его словам, это событие «отражает важные тенденции, которые сегодня имеют место в России».

Дипломат уверен, что «хотя затронута и польская сторона», но на самом деле «речь идет об отношении к российской истории в целом». «Это вопрос исторического самосознания, исторической памяти самих россиян», – заявил он.
Марчиняк сообщил также, что читал публикацию в тверском СМИ, где «снятие мемориальных досок связывалось с Днем Победы». «У меня складывается впечатление, что чем больше в России говорится об исторической памяти, тем отчетливее наблюдается стремление забывать исторические факты и погружаться в беспамятство. На мой взгляд, это очень печально», – заявил он.

Напомним, в четверг, 7 мая, администрация Тверского медицинского университета демонтировала две мемориальные таблички, установленные на здании в начале 1990-х. Одна доска была посвящена жертвам репрессий 1930-х годов, вторая – расстрелянным в годы Второй мировой войны польским военнопленным.

В здании вуза в 1930-1950 годы находились Управление НКВД-МГБ по Калининской (ныне – Тверской) области и его внутренняя тюрьма, где были расстреляны поляки. Городская прокуратура считала, что эти мемориальные таблички были установлены с нарушением федерального законодательства.
vz.ru
Категории: политика, общество, в Европе, история
Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память
География: Россия
статья прочитана 319 раз
добавлена сегодня, 11 мая, 08:00

Комментарии

Alexandr
11 мая, 09:01
#
Почему-то не удивляет, что к этому послу применима поговорка о чужом глазе и бревне
ответить
ННН
11 мая, 13:08
#
Увы, у многих поляков и у господина польского посла "наблюдается стремление забывать исторические факты и погружаться в беспамятство".
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка